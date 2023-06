Marcelo D2 mistura samba e hip hop em seu novo álbum, 'Iboru'

677

Diversas faixas do álbum abordam a ancestralidade e a fé (foto: Ronaldo Land/Divulgação) Marcelo Maldonado Gomes Peixoto, conhecido no cenário musical como Marcelo D2, traz uma novidade para os ouvintes em seu nono álbum solo 'Iboru', disponível desde 14 de junho. O rapper, que iniciou sua carreira solo há 25 anos, se mantém como uma figura de liderança no grupo Planet Hemp. No entanto, 'Iboru' apresenta uma nova abordagem, mesclando a força do samba com o ritmo do hip hop.





Diferente de seus trabalhos anteriores, onde o rap tinha uma pitada de samba, 'Iboru' se apresenta como um álbum de samba, sem perder a essência do hip hop nas linhas de base. D2 não abandona a predominância do samba nas 16 faixas do álbum, mas também não deixa de lado as batidas intensas do hip hop.









Diversas faixas do álbum abordam a ancestralidade e a fé, como 'Povo de fé', uma colaboração com o historiador e escritor Luiz Antonio Simas, e 'Pra curar a dor do mundo', o samba espiritualizado que encerra o disco.