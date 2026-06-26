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Cantor cai do palco durante show em BH

Após estrutura ceder, artista sofreu ferimentos, com cortes na canela e dores na mão; vídeos do acidente circulam nas redes sociais

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
26/06/2026 15:39 - atualizado em 26/06/2026 15:59

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Cantor de pagode Suel
Em seu perfil oficial, pagodeiro Suel classificou o episódio como um livramento e destacou a importância de manter a força em momentos adversos crédito: Reprodução

O cantor Suel utilizou as redes sociais para acalmar os fãs após um acidente durante sua apresentação em Belo Horizonte, na noite de quarta-feira (24/6). Parte da estrutura do palco cedeu, provocando a queda do artista de pagode diante do público que acompanhava o show.

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Apesar do impacto registrado em vídeos que circulam na internet, o músico sofreu apenas ferimentos leves. Suel relatou ter tido um corte na canela e dores em uma das mãos em decorrência da pancada, mas garantiu estar bem após o susto.

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Mensagem de resiliência

Em seu perfil oficial, o artista classificou o episódio como um livramento e destacou a importância de manter a força em momentos adversos. "Aprendi a fazer o meu melhor em qualquer situação", afirmou o pagodeiro, agradecendo também o carinho e as mensagens de apoio enviadas pelos seguidores.

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O músico ressaltou que a equipe de produção e os contratantes do evento prestaram todo o amparo necessário e demonstraram empatia com o ocorrido. Mesmo com as dores decorrentes da queda, Suel demonstrou profissionalismo ao retomar o espetáculo e concluir a apresentação para o público mineiro.

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