Dinho Almeida, do Boogarins, e Clara Bicho fazem show em BH neste domingo
+um Tour chega à segunda edição com proposta voltada à cena autoral contemporânea em apresentação na Autêntica
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A segunda edição da +um Tour chega a Belo Horizonte neste domingo (28/6) com nomes da nova música brasileira, entre eles Dinho Almeida, em seu projeto solo, e a cantora mineira Clara Bicho, responsável pela abertura da noite. O paulistano Ottopapi completa o line-up da programação, dedicada à cena autoral contemporânea.
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O projeto itinerante leva artistas da nova geração a diferentes cidades do país, com curadoria do jornalista e produtor Lúcio Ribeiro. A proposta é ampliar a circulação da música independente fora dos grandes eixos tradicionais.
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Dinho Almeida, conhecido pelo trabalho como vocalista e guitarrista da banda Boogarins, apresenta um formato intimista de show solo. O repertório mistura releituras de canções da banda, composições inéditas e parcerias.
Já Clara Bicho leva ao palco o universo visual e narrativo que marca seu trabalho autoral. Conhecida pela estética colorida, personagens próprios e a integração entre música e linguagem visual, a artista apresenta um show com seis músicos, entre eles Gabriel Campos, seu irmão gêmeo e parceiro no duo Irmãos Bicho. O projeto prepara o lançamento de seu primeiro álbum ainda este ano.
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Ottopapi, projeto do paulistano Otto Dardenne, completa a programação da noite com as faixas de seu disco de estreia, “Bala de banana”, lançado em março deste ano.
Depois de BH, a +um Tour segue por cidades do Sudeste e Centro-Oeste, com apresentações também em Goiânia, Brasília, Uberlândia (Triângulo Mineiro) e Campinas (SP).
+UM TOUR
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Com shows de Dinho Almeida, Clara Bicho e Ottopapi. Neste domingo (28/6), às 17h, na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312 – Santa Efigênia). Ingressos na plataforma Shotgun. R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).