Capital Inicial cancela shows nos EUA após equipe ser barrada no país

Os fãs do Capital Inicial que aguardavam os shows da banda nos Estados Unidos receberam uma notícia inesperada nessa terça-feira (24). O grupo anunciou o cancelamento de toda a agenda prevista no país após parte da equipe responsável pelas apresentações não conseguir a liberação necessária para viajar.

A decisão afeta quatro shows que aconteceriam ao longo da semana em algumas das principais cidades americanas. As apresentações integravam a turnê "Música Urbana", que vem celebrando diferentes fases da trajetória da banda.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, os músicos explicaram que o problema não envolveu os integrantes do grupo. Segundo a nota, todos possuem documentação regular e vistos válidos para entrada nos Estados Unidos.

O impasse ocorreu com profissionais considerados fundamentais para a realização dos espetáculos, incluindo integrantes da equipe técnica e músicos de apoio que acompanham a banda nas apresentações.

"Apesar de todos os esforços envolvidos e de todos os integrantes da banda possuírem seus vistos regulares, a liberação consular não foi concedida para profissionais essenciais da nossa equipe técnica e músicos de apoio", informou o grupo.

Sem esses profissionais, o Capital Inicial afirmou que não seria possível manter o padrão artístico e técnico exigido para os shows. Por esse motivo, a banda optou pelo cancelamento integral da turnê americana.

A decisão interrompe uma sequência de apresentações que estava programada para percorrer quatro cidades em apenas cinco dias. Os shows aconteceriam em Boston, Nova York, Miami e Orlando, reunindo fãs brasileiros que vivem nos Estados Unidos.

As datas previstas eram:

24 de junho - Boston

25 de junho - Nova York

27 de junho - Miami

28 de junho - Orlando

No comunicado, o grupo também lamentou o transtorno causado aos admiradores que já haviam comprado ingressos, reservado hospedagens ou organizado viagens para acompanhar as apresentações.

"Sabemos que muitos de vocês se planejaram para estarem conosco. Sentimos muito por essa situação que, infelizmente, foge ao nosso controle", declarou a banda.

No caso da apresentação de Boston, por exemplo, o sistema da Ticketmaster passou a exibir o evento como indisponível após o anúncio do cancelamento.

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A banda informou ainda que os responsáveis pela venda dos ingressos entrarão em contato com os compradores para orientar sobre os procedimentos de devolução dos valores. Segundo o comunicado, as informações sobre reembolso devem ser enviadas em até 72 horas pelos canais oficiais de cada evento.