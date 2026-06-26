Após críticas, Globo reduz participação de Virginia na cobertura da Copa

O apresentador Luciano Huck passará a capitanear as reportagens sobre a Copa do Mundo no "Domingão com Huck" já neste domingo (28/6). O movimento altera drasticamente a dinâmica do quadro voltado ao mundial, retirando Virginia Fonseca do posto de figura central.

De acordo com apuração do portal Leo Dias, a participação da influenciadora na atração será reavaliada semanalmente pela direção da TV Globo. A estratégia busca retomar o controle editorial da cobertura esportiva após a recepção negativa do conteúdo apresentado pela empresária até o momento.

Reformulação ocorre após rejeição do público

O segmento "Diário de Virginia" estreou em 14 de junho com a promessa de revelar os bastidores da viagem aos Estados Unidos. No entanto, os telespectadores apontaram que o formato fazia apenas registros cotidianos e superficiais, deixando de lado detalhes técnicos e curiosidades reais do torneio.

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Com a centralização das ações nas mãos de Huck, a próxima edição terá como destaque uma conversa exclusiva com o atacante Vini Jr. O artilheiro da Seleção Brasileira, ex-namorado de Virginia, é a principal aposta do programa para elevar o tom esportivo da cobertura dominical.