Assine
overlay
Início Cultura
TV

Após críticas, Globo reduz participação de Virginia na cobertura da Copa

Influenciadora comandava quadro sobre os bastidores do mundial, mas apresentava registros superficiais do cotidiano nos EUA

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo
CP
Carlos Palermo
Repórter
26/06/2026 16:17 - atualizado em 26/06/2026 16:18

compartilhe

SIGA
×
Após críticas, Globo muda cobertura da Copa e reduz protagonismo de Virginia Fonseca
O comando passará ao apresentador Luciano Huck, que dá início às mudanças neste domingo (28/6) com entrevista exclusiva de Vini Jr., artilheiro da Seleção Brasileira e ex-namorado de Virginia crédito: Tupi

O apresentador Luciano Huck passará a capitanear as reportagens sobre a Copa do Mundo no "Domingão com Huck" já neste domingo (28/6). O movimento altera drasticamente a dinâmica do quadro voltado ao mundial, retirando Virginia Fonseca do posto de figura central.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com apuração do portal Leo Dias, a participação da influenciadora na atração será reavaliada semanalmente pela direção da TV Globo. A estratégia busca retomar o controle editorial da cobertura esportiva após a recepção negativa do conteúdo apresentado pela empresária até o momento.

Leia Mais

Reformulação ocorre após rejeição do público

O segmento "Diário de Virginia" estreou em 14 de junho com a promessa de revelar os bastidores da viagem aos Estados Unidos. No entanto, os telespectadores apontaram que o formato fazia apenas registros cotidianos e superficiais, deixando de lado detalhes técnicos e curiosidades reais do torneio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a centralização das ações nas mãos de Huck, a próxima edição terá como destaque uma conversa exclusiva com o atacante Vini Jr. O artilheiro da Seleção Brasileira, ex-namorado de Virginia, é a principal aposta do programa para elevar o tom esportivo da cobertura dominical.

Tópicos relacionados:

copa-do-mundo domingao-com-huck tv-globo virginia-fonseca

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay