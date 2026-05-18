Huck admite injustiça com Sophie Charlotte e faz prêmio bombar no Google

Uma declaração do apresentador Luciano Huck durante o Domingão do último domingo (17/05) foi o suficiente para reacender uma polêmica de dois meses e levar o prêmio 'Melhores do Ano' novamente aos tópicos mais buscados do Google.

Ao receber o elenco de "Três Graças", novela que teve seu último capítulo exibido na sexta-feira anterior, Huck admitiu publicamente que a atriz Sophie Charlotte foi injustiçada ao não ser sequer indicada à premiação no "Domingão".

Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no site, o nome do apresentador teve alta de mais de 1.000% nas buscas entre domingo (17/5) e segunda-feira (18/5).

Entenda a polêmica

A controvérsia original ocorreu em março deste ano, durante a exibição do 'Melhores do Ano'. Na época, a ausência de Sophie Charlotte entre as indicadas à categoria de Melhor Atriz de Novela por seu trabalho em "Três Graças" causou grande repercussão nas redes sociais. Muitos espectadores e críticos consideravam sua atuação como a protagonista Gerluce um dos maiores destaques da teledramaturgia no período.

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A fala de Huck no último domingo validou a percepção do público. "A Gerluce foi injustiçada quando foi presa e a Sophie foi injustiçada quando não esteve no Melhores do Ano", declarou o apresentador, fazendo um paralelo entre a personagem e a atriz. O comentário foi endossado por colegas de elenco, como Murilo Benício, vencedor do prêmio de Melhor Ator, que afirmou que Sophie "carregou a novela nas costas". Vale lembrar que o prêmio de Melhor Atriz foi vencido por Grazi Massafera, também por "Três Graças", que na ocasião dedicou a vitória à colega ausente na disputa.

O efeito Google: da TV para a busca

O episódio é um exemplo claro de como o espectador usa a internet como uma espécie de segunda tela para validar informações e buscar contexto. Imediatamente após a fala de Huck, os buscadores registraram um pico de pesquisas.

Esse comportamento digital mostra que, mesmo dois meses depois, o sentimento de injustiça do público permaneceu latente. A confirmação vinda do próprio apresentador da premiação serviu como gatilho para uma nova onda de interesse, com usuários buscando entender os detalhes da polêmica que, para muitos, havia ficado no passado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.