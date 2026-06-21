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Virginia e Vini Jr. jantaram juntos? Fãs identificam encontro 'secreto'

Detalhes de postagens sociais entregam encontro de Virginia com amigos de Vini Jr. na folga do jogador

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CP
Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
21/06/2026 12:06

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Fãs de Virginia Fonseca reagem a jantar com amigos de Vini Jr.: Prioridade é o macho?
Fãs de Virginia Fonseca reagem a jantar com amigos de Vini Jr.: Prioridade é o macho? crédito: Tupi

A presença de Virginia Fonseca em um jantar no último sábado (20/6), reacendeu os rumores de uma possível reconciliação com Vini Jr. Embora os dois não tenham posado juntos, publicações de pessoas próximas à influenciadora e ao atacante da Seleção Brasileira indicam que eles compartilharam o mesmo ambiente durante a folga do jogador.

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A influenciadora evitou mostrar quem a acompanhava, postando apenas uma selfie, um brinde e detalhes da mesa. No entanto, seguidores atentos notaram que os enfeites e pratos do restaurante eram idênticos aos registrados por amigos do atleta. A "investigação" digital ganhou força quando internautas cruzaram as imagens de Virginia com as de pessoas do círculo íntimo de Vini.

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Reprodução/Instagram

Conexões entre amigos aumentam suspeitas

O encontro também teve a presença de Duda Freire, melhor amiga de Virginia e namorada de Felipe, empresário e braço direito de Vini Jr. Lídia Souza, ligada a amigos do jogador, também publicou registros no mesmo local, reforçando a suspeita de que o grupo estava reunido.

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A movimentação repercutiu rapidamente no X. Parte dos internautas torceu por uma reaproximação, enquanto outros questionaram se Vini Jr. também estaria no jantar. "Virginia jantando com a galera do Vini Jr. Será que ele está junto?", escreveu uma usuária.

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