Zé Felipe dispara: 'A Virginia por quem me apaixonei não existe mais'
Cantor abre o jogo sobre o fim do casamento com Virginia Fonseca após boatos de volta
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O cantor Zé Felipe descartou qualquer chance de retomar o casamento com a influenciadora Virginia Fonseca. Em conversa recente, o artista esclareceu que, embora mantenham uma relação próxima, o vínculo amoroso de cinco anos faz parte do passado.
A declaração surge após boatos de uma possível volta ganharem força nas redes sociais. As especulações aumentaram em maio de 2026, quando o ex-casal apareceu junto durante a festa de aniversário da filha primogênita, Maria Alice, que celebrou cinco anos de idade.
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Cantor define relação atual como amizade
No evento, os dois posaram para fotos, e o sertanejo chegou a interpretar no palco a canção "Só tem eu", escrita originalmente como uma homenagem à ex-esposa. O gesto alimentou a esperança de fãs, mas o artista garantiu ao jornalista Leo Dias que o convívio é apenas fruto de amizade.
Zé Felipe ressaltou que a convivência atual entre os dois é pautada pelo respeito mútuo, mas sem intenções românticas. Ele reforçou que a dinâmica entre eles mudou significativamente desde o término da união.
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Questionado sobre os motivos que impedem a reconciliação, o artista foi enfático ao descrever as mudanças na influenciadora. "A Virginia por quem me apaixonei não existe mais", afirmou o cantor, sinalizando que o ciclo entre os dois foi encerrado definitivamente.