4 séries e documentários para assistir de graça no streaming da Nasa
De missões planetárias a imagens do Telescópio James Webb, veja produções imperdíveis para aprender sobre o universo
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O Nasa+, serviço de streaming oficial da Nasa, é uma plataforma totalmente gratuita e sem anúncios que promete ser um prato cheio para os entusiastas do espaço. Com um catálogo que inclui séries originais, documentários inéditos e transmissões ao vivo de missões, o serviço está disponível para o público em todo o mundo por meio do site da agência e de seu aplicativo para dispositivos móveis e smart TVs.
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O objetivo da agência espacial norte-americana é tornar o conhecimento sobre o universo mais acessível e inspirar uma nova geração de exploradores. Para ajudar você a navegar pelo vasto conteúdo, selecionamos quatro produções imperdíveis que já estão disponíveis na plataforma para você maratonar.
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1. ‘James webb space telescope’
Mergulhe nas descobertas do observatório espacial mais poderoso já construído. Esta coleção de vídeos e especiais apresenta as imagens espetaculares capturadas pelo telescópio, revelando galáxias distantes, nebulosas com formação de estrelas e a atmosfera de planetas fora do nosso sistema solar, revolucionando nossa compreensão do cosmos.
2. ‘Artemis I path to the pad: launch and recovery’
Acompanhe os bastidores da missão Artemis I, o primeiro passo para levar a humanidade de volta à Lua. A série documental mostra os preparativos, os desafios de engenharia e a jornada do poderoso foguete SLS (Space Launch System) e da espaçonave Orion, detalhando a nova era da exploração lunar.
3. ‘The color of space’
Esta produção emocionante reúne sete astronautas negros da Nasa para compartilhar suas histórias e jornadas até alcançarem as estrelas. Eles discutem os desafios que superaram e o que significa representar a diversidade na exploração espacial, servindo de inspiração para futuros cientistas e aventureiros.
4. ‘Other worlds’
Explore planetas que existem muito além do nosso sistema solar nesta série que utiliza dados científicos para criar visualizações impressionantes de exoplanetas. Cada episódio transporta o espectador para mundos alienígenas, desde gigantes gasosos quentes até super-Terras rochosas, expandindo nossa imaginação sobre a vida no universo.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.