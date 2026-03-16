Como a exploração espacial da NASA impacta o seu dia a dia na Terra
Da espuma de memória aos tênis de corrida; conheça tecnologias criadas para missões da NASA que hoje fazem parte da nossa rotina
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Enquanto a NASA se prepara para a missão Artemis II, que levará astronautas em um voo ao redor da Lua com nova data prevista para abril de 2026, o impacto da exploração espacial se mostra muito mais próximo do que imaginamos. A verdade é que tecnologias desenvolvidas para resolver desafios a milhões de quilômetros da Terra estão presentes em objetos e serviços que usamos todos os dias.
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Muitas dessas inovações surgiram da necessidade de criar equipamentos mais leves, resistentes e eficientes para as missões. Cada novo projeto espacial impulsiona a ciência e, como resultado, gera soluções que acabam sendo adaptadas para o mercado consumidor, transformando nossa rotina de maneiras que nem sempre percebemos.
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Tecnologia na palma da mão
As câmeras de smartphones também têm conexão com a exploração espacial. A NASA desenvolveu sensores de imagem CMOS miniaturizados para capturar fotos do espaço profundo, tecnologia que contribuiu para a evolução das câmeras compactas que carregamos no bolso.
Conforto e segurança com selo espacial
Itens que garantem nosso bem-estar também têm um pé no espaço. A espuma de memória, presente em colchões e travesseiros, foi criada para os assentos das naves, com o objetivo de absorver impactos e proporcionar mais segurança aos astronautas durante o lançamento e a aterrissagem.
Até mesmo os tênis de corrida modernos se beneficiaram da exploração lunar. A tecnologia de absorção de impacto presente em muitos calçados foi inspirada nos materiais desenvolvidos para as botas que os astronautas usaram na Lua. Outro item fundamental de segurança, o detector de fumaça, foi aprimorado para a estação espacial Skylab, nos anos 70, para alertar sobre incêndios ou gases tóxicos.
A lista de inovações é longa e continua a crescer, incluindo desde aparelhos ortodônticos transparentes até alimentos para bebês. Outros exemplos notáveis são:
Ferramentas sem fio: foram desenvolvidas para que os astronautas pudessem trabalhar fora da espaçonave sem depender de cabos.
Lentes resistentes a arranhões: a tecnologia foi criada para proteger os visores dos capacetes espaciais de partículas e detritos.
Filtros de água: sistemas avançados de purificação, projetados para reciclar a água no espaço, inspiraram filtros domésticos mais eficientes.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.