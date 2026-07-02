‘O fantástico Jaspion’: relembre a história do herói japonês

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A morte do ator Hikaru Kurosaki, anunciada nesta quinta-feira (2/7), fez uma geração inteira de brasileiros voltar no tempo. Intérprete do herói de "O Fantástico Jaspion", o artista eternizou um dos personagens mais populares da televisão brasileira e ajudou a transformar o tokusatsu, gênero japonês de séries com heróis e efeitos especiais, em um fenômeno no país.

A morte foi confirmada por Masaki Sekiguchi, um amigo do artista na cidade de Motobu, na província de Okinawa, onde o astro viveu por cerca de 30 anos e trabalhava como instrutor de mergulho após se afastar da televisão e do cinema. A causa da morte não foi divulgada.

Qual é a história de ‘O fantástico Jaspion’?

Produzida pela Toei Company e exibida originalmente entre 1985 e 1986, "O fantástico Jaspion" conta a história de um garoto órfão criado pelo sábio profeta Edin. Após uma antiga profecia anunciar que o maligno Satan Goss pretende dominar todos os planetas da galáxia, Jaspion é escolhido para impedir o avanço do império do mal.

Ao lado da andróide Anri, da pequena alienígena Miya e de outros aliados, o herói percorre diferentes mundos enfrentando monstros e soldados enviados por Satan Goss. Em muitas batalhas, Jaspion conta com a ajuda do robô gigante Daileon, que se tornou um dos maiores símbolos da série.

Misturando ficção científica, aventura, humor e muita ação, a produção conquistou o público com batalhas coreografadas, efeitos especiais considerados inovadores para a época e uma narrativa que abordava temas como coragem, amizade, esperança e justiça.

Ao contrário de muitos protagonistas da época, Jaspion não era um super-herói com poderes sobrenaturais. O personagem enfrentava seus inimigos utilizando treinamento, tecnologia e equipamentos futuristas, como a armadura metálica, a espada Plasma Blazer e a nave Daileon, que também se transformava em um robô gigante durante as batalhas decisivas.

Outro diferencial era o tom da narrativa. Apesar da ação constante, a série apresentava momentos de humor, emoção e até reflexões sobre convivência entre diferentes povos e a preservação da paz, características que ajudaram a ampliar seu público.

Fenômeno inesperado no Brasil

Embora tenha feito sucesso no Japão, foi no Brasil que Jaspion alcançou um status quase lendário. A série estreou na Rede Manchete em 1988 e rapidamente se tornou um dos programas mais assistidos da emissora. Em uma época em que a televisão aberta dominava o entretenimento infantil, o herói de armadura metálica conquistou crianças e adolescentes, impulsionando uma verdadeira febre dos seriados japoneses.

O sucesso foi tão grande que abriu espaço para a chegada de outras produções do gênero, como “Changeman”, “Flashman”, “Jiraiya”, “Jiban”, “Cybercop”, “Lion Man” e “Kamen Rider Black”, consolidando o tokusatsu como um fenômeno da cultura pop brasileira. Bonecos, revistas, álbuns de figurinhas, fantasias e brinquedos inspirados em Jaspion passaram a fazer parte da infância de milhares de brasileiros, enquanto frases e músicas da série permanecem vivas na memória dos fãs até hoje.

Quem foi Hikaru Kurosaki

Nascido em Osaka, Hikaru Kurosaki iniciou a carreira como dublê e participou de produções como a versão japonesa de "Homem-Aranha", "Battle Fever J" e "Denshi Sentai Denjiman". O reconhecimento internacional veio ao interpretar Jaspion entre 1985 e 1986. Além da atuação, ele também investiu na carreira musical, lançando o álbum "The legendary hero" e uma série de singles inspirados no personagem.

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Após deixar a televisão, Kurosaki passou a viver em Motobu, na província de Okinawa, onde trabalhou por cerca de 30 anos como instrutor de mergulho. A morte foi confirmada por um amigo nas redes sociais, mas a causa não foi divulgada.