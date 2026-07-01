Alceu Valença completa 80 anos com destaque especial na Deezer
Plataforma homenageia a trajetória do ícone da MPB com sua discografia completa; veja a lista com as 10 músicas mais ouvidas do artista
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Alceu Valença comemora 80 anos neste 1º de julho. Consolidado como um dos grandes nomes da música brasileira, o artista ajudou a moldar a identidade da MPB e sua obra atravessa gerações.
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Para celebrar a trajetória do cantor, compositor e multi-instrumentista, a plataforma Deezer destaca sua discografia completa em um módulo especial. O repertório de Alceu une frevo, baião, maracatu, rock, MPB e influências da cultura popular nordestina.
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Ao longo de mais de 50 anos de carreira, ele construiu um legado com sucessos atemporais como "Anunciação", "La Belle de Jour", "Tropicana", "Girassol" e "Morena Tropicana". Entre os álbuns lançados estão “Amigo da Arte”, “Ciranda Mourisca”, “Senhora Estrada” e o recente “Bicho Maluco Beleza – É Carnaval”, além do encontro musical com Paulo Rafael em “Alceu Valença e Paulo Rafael”.
O artista também celebra a data com a turnê "80 Girassóis", que se encerra no dia 3 de julho no Rio de Janeiro, cidade onde a série de shows começou em março.
As 10 mais ouvidas de Alceu Valença na Deezer
La Belle De Jour
Anunciação
Tropicana (Morena Tropicana)
La Belle de Jour / Girassol
Flor de Tangerina
Sabiá
Coração Bobo
Anunciação
Frevo Mulher
Como Dois Animais
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.