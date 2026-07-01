Alceu Valença completa 80 anos com destaque especial na Deezer

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Alceu Valença comemora 80 anos neste 1º de julho. Consolidado como um dos grandes nomes da música brasileira, o artista ajudou a moldar a identidade da MPB e sua obra atravessa gerações.

Para celebrar a trajetória do cantor, compositor e multi-instrumentista, a plataforma Deezer destaca sua discografia completa em um módulo especial. O repertório de Alceu une frevo, baião, maracatu, rock, MPB e influências da cultura popular nordestina.

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Ao longo de mais de 50 anos de carreira, ele construiu um legado com sucessos atemporais como "Anunciação", "La Belle de Jour", "Tropicana", "Girassol" e "Morena Tropicana". Entre os álbuns lançados estão “Amigo da Arte”, “Ciranda Mourisca”, “Senhora Estrada” e o recente “Bicho Maluco Beleza – É Carnaval”, além do encontro musical com Paulo Rafael em “Alceu Valença e Paulo Rafael”.

O artista também celebra a data com a turnê "80 Girassóis", que se encerra no dia 3 de julho no Rio de Janeiro, cidade onde a série de shows começou em março.

As 10 mais ouvidas de Alceu Valença na Deezer

La Belle De Jour Anunciação Tropicana (Morena Tropicana) La Belle de Jour / Girassol Flor de Tangerina Sabiá Coração Bobo Anunciação Frevo Mulher Como Dois Animais Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.