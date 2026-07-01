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OITO DÉCADAS DE TALENTO

Alceu Valença completa 80 anos com destaque especial na Deezer

Plataforma homenageia a trajetória do ícone da MPB com sua discografia completa; veja a lista com as 10 músicas mais ouvidas do artista

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
01/07/2026 15:47

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Alceu Valença completa 80 anos com destaque especial na Deezer
Alceu Valença celebra 80 anos com a energia e o estilo que marcaram sua trajetória na música popular brasileira. crédito: Divulgação

Alceu Valença comemora 80 anos neste 1º de julho. Consolidado como um dos grandes nomes da música brasileira, o artista ajudou a moldar a identidade da MPB e sua obra atravessa gerações.

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Para celebrar a trajetória do cantor, compositor e multi-instrumentista, a plataforma Deezer destaca sua discografia completa em um módulo especial. O repertório de Alceu une frevo, baião, maracatu, rock, MPB e influências da cultura popular nordestina.

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Ao longo de mais de 50 anos de carreira, ele construiu um legado com sucessos atemporais como "Anunciação", "La Belle de Jour", "Tropicana", "Girassol" e "Morena Tropicana". Entre os álbuns lançados estão “Amigo da Arte”, “Ciranda Mourisca”, “Senhora Estrada” e o recente “Bicho Maluco Beleza – É Carnaval”, além do encontro musical com Paulo Rafael em “Alceu Valença e Paulo Rafael”.

O artista também celebra a data com a turnê "80 Girassóis", que se encerra no dia 3 de julho no Rio de Janeiro, cidade onde a série de shows começou em março.

As 10 mais ouvidas de Alceu Valença na Deezer

  1. La Belle De Jour

  2. Anunciação

  3. Tropicana (Morena Tropicana)

  4. La Belle de Jour / Girassol

  5. Flor de Tangerina

  6. Sabiá

  7. Coração Bobo

  8. Anunciação

  9. Frevo Mulher

  10. Como Dois Animais

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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