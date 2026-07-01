Henrique, da dupla com Juliano, passa por cirurgia e cancela shows

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A dupla Henrique & Juliano cancelou dois shows que faria em Rondônia após o cantor Henrique passar por uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral.

A informação foi divulgada nessa terça-feira (30/6) pela assessoria dos artistas, que informou que ele já recebeu alta, mas permanecerá em repouso até uma nova avaliação médica.

Segundo a equipe, Henrique procurou atendimento no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, no último domingo (29/6), após sentir fortes dores na região da virilha.

Após avaliação clínica, os médicos indicaram a realização de uma herniorrafia inguinal bilateral.

Antes da cirurgia, o cantor ainda se apresentou com Juliano em Petrolina (PE), no sábado (28/6), mesmo com dores. Depois do show, seguiu para Goiânia, onde foi submetido ao procedimento.

Por recomendação médica, Henrique ficará afastado das atividades até 8 de julho, quando passará por nova avaliação. Em razão da recuperação, as apresentações marcadas em Rondônia foram canceladas.

A assessoria informou que os contratantes serão ressarcidos pelos valores pagos. Já os fãs que adquiriram ingressos devem procurar a produção local para solicitar a devolução.

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Em nota, a dupla afirmou lamentar o cancelamento dos shows e destacou o compromisso com o público.