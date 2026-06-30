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RECEBENDO SORO

Gusttavo Lima assiste ao jogo da Copa acamado e tomando soro

Gusttavo Lima foi visto recebendo soro e acompanhado dos filhos após série de shows

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
30/06/2026 08:43

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Gusttavo Lima choca fãs ao aparecer acamado com soro assistindo ao jogo da Copa
Gusttavo Lima choca fãs ao aparecer acamado com soro assistindo ao jogo da Copa crédito: Tupi

Gusttavo Lima recebeu soro em casa enquanto assistia à vitória do Brasil sobre o Japão por 2 a 1, nessa segunda-feira (29/6). A imagem foi publicada pela esposa, Andressa Suita, nas redes sociais.

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Na foto, o cantor aparece deitado ao lado dos filhos, Gabriel, de 8 anos, e Samuel, de 7, com um acesso venoso no braço. Na mesinha de cabeceira, itens como isotônico, leite fermentado, água, remédios e comida indicavam o processo de recuperação.

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"Juntinhos e assistindo ao jogo do Brasil", escreveu Andressa na legenda da publicação. Confira as imagens:

Foto: Reprodução/Redes sociais

Intoxicação alimentar após dez shows seguidos

O problema de saúde levou o sertanejo a cancelar a apresentação que faria em Surubim, no interior de Pernambuco, no fim de semana. Segundo ele próprio, foi a primeira vez na carreira que precisou abrir mão de um show por esse motivo.

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"Foram 10 shows seguidos, apresentações de duas horas, só eu no palco. Acho que foi uma virose", disse Gusttavo Lima, de 36 anos, ao explicar o cancelamento.

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