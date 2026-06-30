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COPA DO MUNDO

Deputada bolsonarista sobre jogo do Brasil: ‘Erro do 13 e gol do 22’

Parlamentar relacionou números das camisas de jogadores a referências eleitorais após classificação brasileira na Copa do Mundo

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
30/06/2026 08:09

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Deputada Júlia Zanatta (PL-SC) discursa durante debate sobre fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados
Deputada Júlia Zanatta (PL-SC) discursa durante debate sobre fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados crédito: Kayo Magalhães - 27.mai.26/Câmara dos Deputados

A deputada federal bolsonarista Júlia Zanatta (PL-SC) relacionou os números das camisas de jogadores da Seleção Brasileira a referências eleitorais ao comentar, nas redes sociais, a vitória do Brasil sobre o Japão por 2 a 1, nessa segunda-feira (30/6), na Copa do Mundo de 2026.

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No X (antigo Twitter), a parlamentar comentou: “Brasil toma gol com erro do 13 e conquista a vitória com o gol do 22”. O número 13 faz referência à camisa do lateral-direito Danilo, associada pela deputada ao Partido dos Trabalhadores (PT). O comentário menciona o erro na saída de bola que originou o gol da seleção japonesa.

Já o número 22 citado por Zanatta corresponde à camisa do atacante Gabriel Martinelli, autor do gol da virada brasileira nos acréscimos do segundo tempo e número associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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O Brasil venceu o Japão por 2 a 1 e garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial. A seleção saiu atrás no placar aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Kaishu Sano aproveitou erro na construção da jogada e abriu o marcador para os japoneses.

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No segundo tempo, Casemiro empatou para o Brasil. Aos 49 minutos do segundo tempo, Gabriel Martinelli recebeu passe de Bruno Guimarães dentro da área e marcou o gol da virada, que assegurou a classificação brasileira para a próxima fase da Copa do Mundo.

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