Copa: a cidade mineira que trocou a Seleção Brasileira por um país africano

O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, enviou uma mensagem para a população da cidade de Cabo Verde, no Sul de Minas. Os comentários foram dados em entrevista ao veículo teleSUR.

"Queria cumprimentar os habitantes de Cabo Verde, no Brasil. Na verdade, sei que é uma cidade muito pequena, mas que está a viver com tanta intensidade essa presença de Cabo Verde, que estuda Cabo Verde nas escolas e gostaria de mandar um grande abraço e dizer que estamos juntos, estamos a sofrer pela seleção de Cabo Verde, mas damos também a dar força e da nossa tenacidade", afirmou o presidente José.

A cidade de Cabo Verde tem 11.410 cabo-verdenses e uma área territorial de 368,206 km². Ela fica localizada a 475 quilômetros de Belo Horizonte (BH). Para nível de comparação, a capital mineira tem 2.315.560 habitantes e 331,337 km².

Já o país de Cabo Verde tem estimados 560 mil habitantes e é um arquipélago com 10 ilhas localizadas na região oeste da África. Assim como o Brasil, o país foi colonizado por Portugal e compartilha o português como língua oficial.

A Prefeitura de Cabo Verde afirmou que recebeu com muita alegria o vídeo do Presidente José Maria em homenagem ao povo cabo-verdense. O município mantém laços com a embaixada do país desde 2023. O embaixador veio fazer uma visita a cidade, enquanto o prefeito foi até a embaixada do país em Brasília.

“Todo o carinho e admiração que já existia ficou mais latente nestes dias de Copa. Nossas ruas estão pintadas com as cores do Brasil e também do país de Cabo Verde. Falamos que nossa torcida independe da performance da seleção lá nos Estados Unidos. Estamos na torcida por Cabo Verde desde sempre”, afirmou a prefeitura em nota.

Destaque na Copa

A seleção cabo-verdiana disputa a Copa do Mundo neste ano e tem sido surpresa entre as equipes que disputam o torneio de países. Ela está no Grupo H e conseguiu segurar, nos dois jogos que disputou, as tradicionais seleções de Espanha e Portugal. O time cabo-verdiano conseguiu sair com um ponto em ambos os jogos. Nesta semana, a equipe enfrenta a Arábia Saudita, sonhando em fazer história e avançar para a próxima fase da competição.

Moradores da cidade de Cabo Verde mandam energias positivas para o país homônimo na copa Redes sociais

O destaque de Cabo Verde é o goleiro Vozinha, que brilhou no primeiro jogo e causou alvoroço nas redes sociais, depois que o influencer Casimiro Miguel, principal nome da CazéTV (emissora que transmite a copa), mobilizou os seguidores para seguirem o arqueiro cabo-verdiano. Ele já soma mais de 15 milhões de seguidores no Instagram.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice