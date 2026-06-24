Copa: a cidade mineira que trocou a Seleção Brasileira por um país africano
Cabo Verde, homônima ao país africano e que fica no Sul do estado, foi saudada pelo principal representante estatal do país
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O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, enviou uma mensagem para a população da cidade de Cabo Verde, no Sul de Minas. Os comentários foram dados em entrevista ao veículo teleSUR.
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"Queria cumprimentar os habitantes de Cabo Verde, no Brasil. Na verdade, sei que é uma cidade muito pequena, mas que está a viver com tanta intensidade essa presença de Cabo Verde, que estuda Cabo Verde nas escolas e gostaria de mandar um grande abraço e dizer que estamos juntos, estamos a sofrer pela seleção de Cabo Verde, mas damos também a dar força e da nossa tenacidade", afirmou o presidente José.
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A cidade de Cabo Verde tem 11.410 cabo-verdenses e uma área territorial de 368,206 km². Ela fica localizada a 475 quilômetros de Belo Horizonte (BH). Para nível de comparação, a capital mineira tem 2.315.560 habitantes e 331,337 km².
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Já o país de Cabo Verde tem estimados 560 mil habitantes e é um arquipélago com 10 ilhas localizadas na região oeste da África. Assim como o Brasil, o país foi colonizado por Portugal e compartilha o português como língua oficial.
A Prefeitura de Cabo Verde afirmou que recebeu com muita alegria o vídeo do Presidente José Maria em homenagem ao povo cabo-verdense. O município mantém laços com a embaixada do país desde 2023. O embaixador veio fazer uma visita a cidade, enquanto o prefeito foi até a embaixada do país em Brasília.
“Todo o carinho e admiração que já existia ficou mais latente nestes dias de Copa. Nossas ruas estão pintadas com as cores do Brasil e também do país de Cabo Verde. Falamos que nossa torcida independe da performance da seleção lá nos Estados Unidos. Estamos na torcida por Cabo Verde desde sempre”, afirmou a prefeitura em nota.
Destaque na Copa
A seleção cabo-verdiana disputa a Copa do Mundo neste ano e tem sido surpresa entre as equipes que disputam o torneio de países. Ela está no Grupo H e conseguiu segurar, nos dois jogos que disputou, as tradicionais seleções de Espanha e Portugal. O time cabo-verdiano conseguiu sair com um ponto em ambos os jogos. Nesta semana, a equipe enfrenta a Arábia Saudita, sonhando em fazer história e avançar para a próxima fase da competição.
O destaque de Cabo Verde é o goleiro Vozinha, que brilhou no primeiro jogo e causou alvoroço nas redes sociais, depois que o influencer Casimiro Miguel, principal nome da CazéTV (emissora que transmite a copa), mobilizou os seguidores para seguirem o arqueiro cabo-verdiano. Ele já soma mais de 15 milhões de seguidores no Instagram.
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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice