Brasil na Copa: o que muda no trânsito e ônibus em BH nesta sexta

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A transmissão do jogo entre Brasil e Haiti, às 21h30 desta sexta-feira (19/6), e eventos programados para reunir torcedores em diferentes pontos da de Belo Horizonte causam mudanças no trânsito. A Prefeitura de BH realizará uma operação especial de trânsito e transporte coletivo durante a noite.

A principal ação será no entorno do Mineirinho, onde acontece o evento Arena Nº 1, que contará com transmissão da partida e apresentações musicais. Além disso, equipes da mobilidade urbana vão monitorar o trânsito em áreas com grande concentração de público para garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito – formada por BHTrans, Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar (PM) – atuarão antes e depois da partida em regiões com maior circulação de torcedores.

As equipes também vão monitorar as condições do trânsito em tempo real por meio do Centro Integrado de Operações (COP-BH), que poderá realizar ajustes nos tempos semafóricos e direcionar ações operacionais conforme a demanda.

A orientação para os motoristas é evitar bloquear cruzamentos, respeitar a sinalização e estacionar apenas em locais permitidos, mantendo livres os acessos às garagens.

Transporte especial

A abertura dos portões do evento Arena Nº 1 está prevista para às 16h. Para facilitar o retorno do público após o encerramento das atividades, será disponibilizada a linha especial 55 (Eventos Pampulha/Centro/Savassi), com partidas a partir das 23h30.

O embarque será realizado na Avenida Coronel Oscar Paschoal, em frente aos portões 7 e 8 do Mineirinho. Os ônibus seguirão pela pista exclusiva da Avenida Antônio Carlos, permitindo deslocamento mais rápido para a Região Centro-Sul.

Os passageiros poderão desembarcar nos seguintes pontos:

Estação UFMG;

Avenida Amazonas, nº 322, na Praça Sete;

Avenida Cristóvão Colombo, nº 287, na Praça da Savassi.

As viagens terão intervalos de aproximadamente 15 minutos, podendo ser ajustadas conforme a demanda de passageiros.

Linhas durante a madrugada

Os torcedores que pretendem permanecer em bares, eventos ou confraternizações após o jogo poderão utilizar as linhas do Madrugão. O serviço conta com 127 linhas que circulam diariamente entre 0h e 3h59, ampliando as opções de deslocamento durante a madrugada em Belo Horizonte.

Táxis e veículos por aplicativo

Para organizar a circulação de veículos no entorno do Mineirinho, foram definidos pontos específicos para embarque e desembarque. Os táxis ficarão posicionados na Avenida Antônio Abrahão Caram, entre a Alameda das Palmeiras e a Avenida Coronel Oscar Paschoal.

Os carros de aplicativo deverão utilizar a Avenida Chaffir Ferreira, no trecho entre a Avenida Otacílio Negrão de Lima e a Alameda das Palmeiras.

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A PBH reforça a orientação para que os torcedores utilizem transporte coletivo, táxi ou veículos por aplicativo caso consumam bebidas alcoólicas. A combinação entre álcool e direção aumenta o risco de acidentes e coloca em perigo motoristas, passageiros e pedestres.

