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Linhas de ônibus serão reforçadas para suprir interrupção parcial do metrô

Operação envolverá coletivos que circulam pelo entorno das estações Vilarinho e São Gabriel, em Belo Horizonte

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Estado de Minas
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Repórter
18/06/2026 19:23

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Na foto, fila de passageiros para embarcar em ônibus na Estação São Gabriel
Operação especial de transporte será realizada na Estação São Gabriel (foto) e na Estação Vilarinho neste sábado (20/6); no domingo, não haverá reforço de horários das linhas crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Devido às obras de implantação de um novo sistema de sinalização no metrô, que causarão o fechamento de 9 das 20 estações da Linha 1 neste fim de semana (sábado, 20/6, e domingo, 21/6), a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) reforçará os quadros de horários das linhas de ônibus que circulam pelo entorno das estações Vilarinho e São Gabriel. 

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A operação será realizada neste sábado (20/6), para atender à demanda dos passageiros que habitualmente utilizam o metrô. No domingo (21/6), não haverá reforço de horários, em função, segundo a Sumob, da demanda reduzida de passageiros. Vale destacar que o trecho da linha do metrô que passará pelas obras vai justamente da Estação Vilarinho até a Horto Florestal, entre as quais situa-se a São Gabriel.

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Entre as linhas contempladas, estão as troncais 62 (Estação Venda Nova/Savassi via Hospitais), 65 (Estação Vilarinho/Centro via Pedro I — Direta), 66 (Estação Vilarinho/Centro/Hospitais via Cristiano Machado), 82 (Estação São Gabriel/Savassi via Hospitais) e 83D (Estação São Gabriel/Centro — Direta), com ampliação da oferta de viagens. Confira opções de ônibus:

Estação Vilarinho:

  • No sábado (20/6) utilizar as linhas 65 e 66;
  • No domingo (21/6) utilizar as linhas 62 e 63.

Estação São Gabriel:

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  • No sábado (20/6) utilizar as linhas 82 e 83D;
  • No domingo (21/6) utilizar a linha 83P.

Além do reforço operacional, a Sumob informa que manterá agentes nas estações e em pontos estratégicos, para orientar usuários, acompanhar a operação em tempo real e avaliar a necessidade de ajustes durante o período de interrupções.

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