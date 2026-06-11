MG: campanha de adoção de animais tem Copa do Mundo como mote

Nem mesmo os cães resistiram ao clima da Copa do Mundo. Um ensaio fotográfico inspirado no Mundial de Futebol é o mote de uma campanha de adoção responsável, batizada de “Me Leva Pra Casa”. Os animais foram resgatados pela empresa Vale em municípios onde atua: a mineradora também é a organizadora da ação.

Vestidos com uniformes, os pets receberam nomes inspirados em jogadores de futebol. Entre eles estão Neydog Junior, Cãosemiro, Vini Dog Jr., Leonel Dog e Caramelo Ronaldo.

Ao todo, 215 animais (174 cães e 41 gatos) estão disponíveis para adoção. Segundo a mineradora, a campanha busca incentivar a adoção responsável. Desde 2019, 577 animais (399 cães e 178 gatos) já foram adotados.

"Quanto mais o tempo passa, mais é difícil que esses animais sejam adotados, por preconceito ou por problemas de saúde em decorrência da idade. Temos percebido uma redução nas adoções nos últimos meses. Por isso, criamos uma campanha lúdica, inspirada no clima da Copa do Mundo, para despertar a curiosidade e incentivar a adoção responsável", diz Daiane Kozyrski, coordenadora de Gestão Ambiental da Vale.

Moradores de Belo Horizonte, os irmãos Lorena Moreira e Ivan Moreira adotaram a cadelinha Chacha. "Ficamos muito felizes durante todo o processo de adoção. Tivemos apoio e orientação da Vale para a adaptação dela em casa, e a Chacha trouxe muita alegria para a nossa rotina", afirmam.

"Adotar a Chacha foi a melhor decisão da minha vida, sem exageros. Quando a vi pela primeira vez, parecia um reencontro. E, com a Copa chegando, estou muito animada para assistir aos jogos ao lado dela. A Chacha adora ficar no meu colo enquanto assisto a séries e filmes no sofá, então vai ser a parceira perfeita para a torcida. Vamos passar esta Copa do Mundo juntinhas”, ressalta Lorena Moreira.

Como adotar?

Os interessados podem conhecer os animais disponíveis na página Me Leva Pra Casa, onde estão disponíveis fotos, perfil comportamental, porte e informações sobre cada pet. O processo inclui preenchimento de formulário de interesse, entrevistas remotas e acompanhamento especializado. A adoção pode ser feita à distância e até por interessados de outros estados.

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Os adotantes recebem suporte veterinário e acompanhamento durante os seis primeiros meses após a chegada do animal ao novo lar. Também há a possibilidade de a empresa custear o transporte do animal até a casa do novo tutor, em outra cidade ou estado.