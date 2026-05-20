Como os pets conseguem curar o que a internet desconectou em nós

Mais do que um gesto de acolhimento, a adoção de um pet pode transformar relações afetivas e trazer impactos positivos para a saúde mental. Aproveitando a proximidade com o Dia Nacional da Adoção (25/5), Juliana Sato, psicóloga especializada em vínculo humano-animal e luto pet, destaca que a convivência com animais favorece conexões emocionais profundas e contribui para o bem-estar emocional.

“A adoção de um animal costuma trazer impactos emocionais muito profundos porque ela mexe diretamente com aspectos ligados a vínculo e afetos. Muitos animais acabam funcionando como importantes reguladores emocionais na casa”, explica Juliana. Segundo ela, a presença de um pet pode auxiliar na diminuição da solidão, na retomada de rotinas e até na melhora de sintomas de ansiedade e depressão.

A especialista ressalta ainda que o vínculo acontece de forma mútua. “O animal também chega com a sua história, seus medos e seus comportamentos. Aos poucos, ele constrói confiança naquele ambiente e se incorpora à história da família que o recebe. Quem convive com animais percebe rapidamente que não existe uma relação unilateral”, afirma.

Em um cenário marcado pelo excesso de conexões digitais e pelo enfraquecimento de relações profundas, Juliana explica que os pets oferecem presença concreta, previsibilidade afetiva e interação sem julgamentos. “O pet não substitui relações humanas nem tratamento psicológico, mas pode funcionar como suporte emocional legítimo em contextos de solidão, ansiedade e isolamento”, pontua.

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Apesar dos benefícios emocionais, a psicóloga alerta para a importância da responsabilidade no processo de adoção. “Afeto sem responsabilidade vira sobrecarga depois. A adoção responsável exige preparo emocional, financeiro e compreensão de que vínculo também exige continuidade.”