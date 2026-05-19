Quer adotar um cachorro em BH? Veja ONGs e feiras na cidade

A busca por um companheiro de quatro patas tem crescido, e em Belo Horizonte, diversas iniciativas facilitam o encontro entre cães que precisam de um lar e tutores responsáveis. Se você está pensando em adotar, saiba que a cidade conta com ONGs atuantes e feiras de adoção regulares, tornando o processo mais seguro e acessível para todos.

Encontrar um novo amigo pode transformar a sua vida, mas é um passo que exige planejamento. A adoção responsável significa garantir que o animal terá um ambiente seguro, com alimentação adequada, cuidados veterinários e, acima de tudo, muito carinho e paciência durante a fase de adaptação.

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Onde adotar um cachorro em BH?

O caminho mais seguro para a adoção é por meio de organizações não governamentais (ONGs) e projetos independentes. Eles resgatam animais de situações de risco, cuidam de sua saúde e os preparam para encontrar uma nova família. Acompanhar as redes sociais dessas instituições é a melhor forma de conhecer os animais disponíveis e a agenda de eventos.

Confira algumas iniciativas que atuam na capital mineira:

Cão Viver: Fundada em 2003, é uma das ONGs mais conhecidas da região. Atua no resgate e doação de cães e gatos, realizando feiras em parceria com pet shops. O abrigo fica em Contagem (Rua 1º de maio, nº 165, Braúnas) e os animais podem ser conhecidos pelo Instagram @caoviverbh.

SMPA (Sociedade Mineira de Proteção aos Animais): Considerada a ONG mais antiga de Minas Gerais, a SMPA tem um trabalho histórico na proteção e encaminhamento de animais para lares responsáveis em Belo Horizonte.

Rock Bicho: Com forte presença nas redes sociais, esta ONG realiza um importante trabalho de resgate e conscientização, promovendo feiras e eventos para encontrar famílias para seus protegidos.

Dog Anjos Cat (DAC): Focada no resgate de cães de raça em situação de abandono, a DAC promove feiras de adoção em locais como a Petland Belvedere, oferecendo uma nova chance a esses animais.

Feiras de adoção e o que você precisa saber

Além de procurar diretamente as ONGs, uma excelente maneira de conhecer seu futuro cãozinho é visitar as feiras de adoção. Elas geralmente acontecem aos finais de semana, em parceria com estabelecimentos comerciais, facilitando o acesso do público.

Fique de olho na programação destes locais:

Pet shops: Grandes redes de lojas para animais costumam ceder espaço para que protetores e ONGs realizem suas feiras. Verifique a agenda das unidades mais próximas.

Shopping centers: Alguns shoppings da capital eventualmente abrem espaço para eventos de adoção. A melhor forma de saber as datas e locais é consultar as redes sociais das próprias ONGs.

Eventos de bairro: Feiras e eventos comunitários em praças e parques também podem incluir um espaço dedicado à adoção, sendo ótimas oportunidades para apoiar protetores locais.

Como funciona o processo de adoção?

Para adotar um animal, geralmente é necessário ser maior de idade e apresentar documentos como RG e comprovante de residência. Muitas ONGs realizam uma pequena entrevista para garantir que o tutor está preparado para receber o novo membro da família. É importante saber que a maioria dos animais é entregue já castrado, vacinado e vermifugado, como parte do processo de adoção responsável.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.