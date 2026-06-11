Torcedores vão às compras às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

À medida que a estreia do Brasil na Copa do Mundo da Fifa se aproxima, marcada para este sábado (13/6), o espírito torcedor brasileiro vai tomando conta dos belo-horizontinos. Pelas ruas da capital, lojas com artigos da seleção já estão registrando aumento do movimento.

Na Avenida Afonso Pena, no centro da capital, duas bancas chamam a atenção por estarem cobertas pelas cores da bandeira brasileira. Há décadas os dois lugares se transformam na época da Copa e oferecem uma variedade de produtos que vão desde bandeiras e camisas, até óculos, prendedores de cabelo e canetas.

Filha dos donos de um dos pontos, Flávia de Oliveira tem um carinho especial em vender os produtos temáticos. Ela deu uma pausa no trabalho como fisioterapeuta para ajudar na alta demanda. “Eu vim dar um reforço porque a previsão é que a torcida fique cada vez mais animada na esperança de vir o hexa e isso vai impactar nas vendas. A banca está lotada graças a Deus”, comemora.

O Estado de Minas encontrou a estudante de Publicidade de Propaganda, Lavínia Gabriele Ferreira de Souza, de 20 anos, em uma dessas bancas. Ela estava comprando três camisas, para ela, a mãe e o irmão.

Para este ano, ela optou pela camisa azul, do segundo uniforme da seleção. “Vim comprar para todo mundo de uma vez. Todo ano eu compro uma camisa nova, esse ano eu to comprando a azul porque já temos a amarela. É bom que nós teremos opção também”, conta.

A estudante ainda pretende comprar acessórios: “Por mim eu uso tudo, até meia. A gente vai usar a blusa e estou pensando em usar alguma coisa na cabeça e fazer pintura no rosto também”.

Para a família de Lavínia, já é tradição assistir juntos aos jogos do Brasil juntos. A cada partida, a família inventa um cardápio diferente. “É uma época muito gostosa. Para além da competição, é um momento que reúne as pessoas. Termina a Copa, a gente está rouco, é muito bom”, declara. Sobre a expectativa para a seleção, ela acredita que o Brasil sairá vencedor. “O hexa vem, tenho certeza. Eu sinto isso no meu coração”, afirmou sorrindo.

Incentivando novas gerações

Na mesma banca, a reportagem encontrou Angélica Gonçalves dos Santos, analista de experiência do cliente de 34 anos, comprando arquinhos e blusas para os quatro filhos, dois meninos e duas meninas.

Apesar de não acompanhar o esporte, ela embarca na alegria dos pequenos, que estão empolgados para acompanhar a competição. A analista revela que está se programando para curtir os jogos em um evento fechado com outras famílias.

“Eu não sou muito fã de futebol, mas entendo que as crianças têm uma expectativa muito grande. Para elas é uma experiência incrível acompanhar os jogos e se divertir. A minha expectativa é ter muita diversão em família”, conta.

O administrador Lucas Jordão de Azevedo, de 40 anos, também estava em busca de artigos para os filhos em uma loja de variedades. Como fã de futebol, ele considera importante incentivar a nova geração a ter orgulho da Seleção Brasileira.

“Tenho visto como as crianças acabam se envolvendo bastante nesse momento de Copa e eu estou atrás de camisa, de vuvuzela e outras coisas que sejam divertidas e que fazem barulho, aí chega na hora do jogo eles querem fazer a festa. Para elas é muito importante e a gente quer fazer parte disso”, explica.

Azevedo conta que percebe uma mudança nas pessoas à medida que o mundial se aproxima, mobilizando até quem não acompanha o esporte: “A gente tem que acompanhar o jogo e envolver a família toda. Mesmo quem não gosta muito de futebol é patriota nesse momento. Tem muita seleção forte esse ano, mas a gente acredita no Brasil”.

Próximo dali, uma loja de roupas apostou na venda de blusas com temática do Brasil. Ali é possível encontrar camisas amarelas com detalhes em verde, com o escudo da seleção, com frases e imagens que remetem ao futebol.

Nidia Freitas, 67 anos, viu na camisa da seleção o presente perfeito para um amigo. Ela usou a estratégia de visitar muitas lojas comparando os preços, até encontrar um produto de qualidade e preço justo.

“A cada dia que passa aumenta o preço de tudo. Infelizmente está difícil para todo mundo. A gente tem que rodar e ir olhando, onde está mais em conta. Foi bom que eu encontrei uma promoção”, relata. “Animada eu fico porque sou brasileira, né? Não tem como torcer para outro país”, completa.

Expectativa de crescimento

A vendedora Léia Catarina de Jesus, que trabalha próximo à Praça da Savassi, contou ao Estado de Minas que se diverte no trabalho nessa época. “O movimento está perfeito, muita gente procurando produtos do Brasil. Nos próximos dias vai bombar, com certeza”, diz.

Léia tem dois motivos para torcer pela seleção: além do orgulho pelo país, ela também espera que, quanto mais longe a seleção brasileira chegar, mais os clientes vão procurar os produtos verde e amarelo.

‘“Sai muita corneta, chapéu, camisa, montagem de mesa... o setor infantil já está quase esgotado”, conta. “Vendedor sempre pensa positivo, né? Acredito que vai melhorar muito mais. Estamos aqui com o foco de atender o cliente da melhor maneira possível e empolgar ele para continuar comprando”, completa.

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Andrea da Silva Gomes, de 42 anos, concorda com a colega: “O movimento está bom, mas tende a melhorar. Agora que está começando a fluir”. Para ela, a primeira semana de junho ainda foi parada em relação à venda de itens relacionados com a Copa. Mas sua experiência de 11 anos na loja diz que o público vira uma chave quando a competição realmente começa.