A Copa é a bola da vez

Quando soar o apito inicial, na tarde de hoje, terá início a Copa mais festejada e elaborada entre as 32 edições do torneio que coroa o esporte mais popular do mundo. Afora a bola rolando, as atenções estarão voltadas para controvérsias extracampo que vieram se acumulando desde o anúncio das sedes do torneio. Em especial, depois que Donald Trump foi eleito presidente dos EUA, pela segunda vez, em novembro de 2024.



Desde que tomou posse, em janeiro do ano seguinte, o magnata dos imóveis, hotéis e cassinos declarou guerra à imigração ilegal. Pôs em marcha uma operação agressiva de caçada e deportação sumária de estrangeiros em situação irregular. É essa orientação que prevalece na série de incidentes que marcaram as vésperas da abertura de um torneio que - menos nos Estados Unidos e no Canadá do que no México, para falar nos três países-sedes - enfeitiça o mundo a cada quatro anos.



As restrições à seleção do Irã, que terá de se hospedar do México e fazer viagens mais longas que os adversários, ilustra o tipo de situação criada pela política externa dos EUA. Quando assumiu o copatrocínio, na parceria inédita entre três países, Washington assumiu um compromisso, semelhante ao que mantém com a sede das Nações Unidas em Nova York: inimizades ou mesmo confrontos não autorizam a barrar a entrada no país dos representantes credenciados dos demais países-membros.



Em novembro passado, Trump recebeu do presidente da Fifa, Gianni Infantino, um prêmio "da paz" - consolação para o Nobel que lhe escapou. Mal virado o ano, sequestrou em Caracas o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Menos de dois meses depois, lançou com Israel sua guerra contra o Irã. Passados mais de 100 dias, os dois países seguem, tecnicamente, em estado de beligerância.



Não faltam vozes que questionem a condição de um país em guerra para sediar um evento como a Copa do Mundo, tanto mais quando o inimigo está entre os participantes. A história, porém, oferece exemplos que poderiam apontar na direção oposta.



Na Antiguidade grega, os Jogos Olímpicos se firmaram como momento em que as guerras ficavam suspensas. A concepção mesma do evento trazia embutida a ideia de que arte e destreza nos esportes tomassem o lugar das armas nas disputas entre as cidades-Estado rivais, como Atenas, Esparta e Tebas. Trocar o combate corpo a corpo por uma competição regida por regras - e sem a morte como objetivo - é gesto que se acomoda ao que nos acostumamos a chamar de avanço civilizatório.



Já na era contemporânea, a própria Fifa teve de administrar situações delicadas. Talvez, a mais emblemática seja a de 1998, na Copa disputada na França. EUA e Irã, já então engalfinhados na disputa geopolítica que permeia a guerra atual, se enfrentaram - com vitória dos visitantes. A partida entrou para a história do futebol como o "jogo da paz".



Os incidentes com a delegação iraniana, somados ao veto imposto a um juiz da Somália e à detenção para interrogatório de um jogador do Iraque, se apresentam como um alerta. Visitantes de diferentes países se viram forçados a desistir dos planos de assistir ao Mundial. Os que chegam aos EUA temem - com uma pilha de razões - a ação fulminante das temidas equipes do ICE, a tropa de choque lançada por Trump contra a imigração ilegal.



Fiel ao lema com o qual se elegeu, de "fazer a América (os EUA) grande novamente", Trump não tem hesitado em lançar mão de todos os meios nas frentes de atrito que escolheu. Impôs sobretaxas comerciais unilateralmente, invadiu a Venezuela, atacou o Irã.

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A Copa do Mundo é a bola da vez.