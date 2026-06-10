Anitta viaja para a abertura da Copa e provoca: 'Tudo isso sem tigrinho'
Cantora brasileira se junta a Katy Perry, Lisa, Rema, Tyla e Future para fazer as apresentações de abertura da Copa 2026 nos Estados Unidos
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Anitta embarcou para os Estados Unidos na noite de terça-feira (9/6) para participar da abertura da Copa do Mundo 2026, marcada para 12 de junho, em Los Angeles.
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A cantora carioca de 33 anos será uma das atrações da cerimônia americana ao lado de Katy Perry, Lisa, Rema, Tyla e Future.
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Antes de partir, ela publicou um vídeo nos stories do Instagram, animada e vestindo uma camiseta da Seleção Brasileira. Em tom bem-humorado, improvisou um rap com uma alfinetada a apostas esportivas: "Vou cantar! Na abertura da Copa e tudo isso sem tigrinho".
GOALS! Anitta embarcou para os Estados Unidos e improvisou um rap ao vivo.
Olha essa estrutura, que maneirinho tô tirando onda e tudo isso sem tigrinho. pic.twitter.com/ZvdgY89jhE— Anitta Brasil (@anittbrasil) June 10, 2026
A Copa começa nesta quinta-feira (11/6) e, por ser disputada em três países, terá cerimônias de abertura separadas no México, no Canadá e nos Estados Unidos.
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A cerimônia mexicana conta com Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lisa, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla. No Canadá, o evento reúne Alanis Morissette, Alessia Cara, Michael Bublé, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince, entre outros.