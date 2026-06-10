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Globo retira novelas do ar durante a Copa do Mundo

Programação da emissora sofrerá alterações sobretudo em dias de jogo do Brasil; além das novelas, Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo serão afetados

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
10/06/2026 12:32 - atualizado em 10/06/2026 23:47

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O ator Lázaro Ramos sorri em cena da novela A nobreza do amor
'A nobreza do amor' não irá ao ar no sábado (13/6), em virtude da cobertura da Copa do Mundo, conforme anunciou a Globo crédito: Globo/Divulgação

A Copa do Mundo 2026 vai mexer com a grade da TV Globo a partir desta quinta-feira (11/6). Nas duas primeiras semanas de torneio, a emissora suspende atrações fixas para abrir espaço para a transmissão dos jogos.

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Segundo nota da emissora, a partir da segunda semana "a programação segue alinhada ao ritmo da competição, com ajustes distribuídos ao longo dos dias".

Os programas mais afetados são a Sessão da Tarde e o Vale a Pena Ver de Novo, que somem da tela em vários dias seguidos. Veja o que não vai ao ar em cada data:

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  • 11/6 (quinta): Edição Especial, Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo
  • 12/6 (sexta): Guerreiros do Sol e Globo Repórter
  • 13/6 (sábado): "A Nobreza do Amor", segunda edição do jornal local e Coração Acelerado
  • 14/6 (domingo): Cinemaço
  • 15/6 (segunda): Sessão da Tarde, Vale a Pena Ver de Novo e "Coração Acelerado"
  • 16/6 (terça): Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo
  • 17/6 (quarta): Sessão da Tarde
  • 18/6 (quinta): Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo
  • 19/6 (sexta): Jornal da Globo
  • 20/6 (sábado): Sessão de Sábado e Supercine
  • 21/6 (domingo): sem alterações
  • 22/6 (segunda): Edição Especial
  • 23/6 (terça): Sessão da Tarde

O domingo dia 21 de junho é o único dia do período sem nenhuma mudança na programação regular da emissora.

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