Globo retira novelas do ar durante a Copa do Mundo

A Copa do Mundo 2026 vai mexer com a grade da TV Globo a partir desta quinta-feira (11/6). Nas duas primeiras semanas de torneio, a emissora suspende atrações fixas para abrir espaço para a transmissão dos jogos.

Segundo nota da emissora, a partir da segunda semana "a programação segue alinhada ao ritmo da competição, com ajustes distribuídos ao longo dos dias".

Os programas mais afetados são a Sessão da Tarde e o Vale a Pena Ver de Novo, que somem da tela em vários dias seguidos. Veja o que não vai ao ar em cada data:

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11/6 (quinta): Edição Especial, Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo

Edição Especial, Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo

12/6 (sexta): Guerreiros do Sol e Globo Repórter

Guerreiros do Sol e Globo Repórter

13/6 (sábado): "A Nobreza do Amor", segunda edição do jornal local e Coração Acelerado

"A Nobreza do Amor", segunda edição do jornal local e Coração Acelerado

14/6 (domingo): Cinemaço

Cinemaço

15/6 (segunda): Sessão da Tarde, Vale a Pena Ver de Novo e "Coração Acelerado"

Sessão da Tarde, Vale a Pena Ver de Novo e "Coração Acelerado"

16/6 (terça): Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo

Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo

17/6 (quarta): Sessão da Tarde

Sessão da Tarde

18/6 (quinta): Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo

Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo

19/6 (sexta): Jornal da Globo

Jornal da Globo

20/6 (sábado): Sessão de Sábado e Supercine

Sessão de Sábado e Supercine

21/6 (domingo): sem alterações

sem alterações

22/6 (segunda): Edição Especial

Edição Especial

23/6 (terça): Sessão da Tarde

O domingo dia 21 de junho é o único dia do período sem nenhuma mudança na programação regular da emissora.