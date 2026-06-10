Globo retira novelas do ar durante a Copa do Mundo
Programação da emissora sofrerá alterações sobretudo em dias de jogo do Brasil; além das novelas, Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo serão afetados
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A Copa do Mundo 2026 vai mexer com a grade da TV Globo a partir desta quinta-feira (11/6). Nas duas primeiras semanas de torneio, a emissora suspende atrações fixas para abrir espaço para a transmissão dos jogos.
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Segundo nota da emissora, a partir da segunda semana "a programação segue alinhada ao ritmo da competição, com ajustes distribuídos ao longo dos dias".
Os programas mais afetados são a Sessão da Tarde e o Vale a Pena Ver de Novo, que somem da tela em vários dias seguidos. Veja o que não vai ao ar em cada data:
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- 11/6 (quinta): Edição Especial, Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo
- 12/6 (sexta): Guerreiros do Sol e Globo Repórter
- 13/6 (sábado): "A Nobreza do Amor", segunda edição do jornal local e Coração Acelerado
- 14/6 (domingo): Cinemaço
- 15/6 (segunda): Sessão da Tarde, Vale a Pena Ver de Novo e "Coração Acelerado"
- 16/6 (terça): Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo
- 17/6 (quarta): Sessão da Tarde
- 18/6 (quinta): Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo
- 19/6 (sexta): Jornal da Globo
- 20/6 (sábado): Sessão de Sábado e Supercine
- 21/6 (domingo): sem alterações
- 22/6 (segunda): Edição Especial
- 23/6 (terça): Sessão da Tarde
O domingo dia 21 de junho é o único dia do período sem nenhuma mudança na programação regular da emissora.