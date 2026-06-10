Janelas do Palácio da Liberdade serão palco para o fado

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Este 10 de junho, Dia de Portugal, marca a data da morte de Luís Vaz de Camões (1524-1580), um dos autores mais importantes da literatura mundial. Celebrado por comunidades portuguesas em vários países, ele não vai passar em branco em Belo Horizonte.

A capital mineira recebe atrações da Semana de Portugal, que segue até sábado (13/6) com programação voltada para a cultura, música e gastronomia lusitanas.

“Há portugueses em 178 países. Onde houver um português ou uma comunidade portuguesa, celebra-se o 10 de Junho. É um dia comemorado não só em Portugal, mas também nas comunidades portuguesas”, afirma o cantor Tarcísio Costa, assessor da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil – Minas Gerais.

“Em vez de fazermos apenas uma festa por ano, decidimos criar uma semana inteira para mostrar o que há de melhor da cultura portuguesa, estreitando os laços entre Portugal e Minas Gerais”, explica.

Um dos destaques da agenda é o projeto Fado nas Janelas, que realiza a segunda edição nesta quarta-feira (10/6), às 19h30, no Palácio da Liberdade. Inspirado na Vesperata de Diamantina, o evento inverte a lógica da apresentação. Em vez de o público ocupar as janelas para ouvir música, instrumentistas e cantores se apresentam nelas. “Pensamos que seria uma coisa engraçada cantar para quem estivesse na rua”, conta Tarcísio.

“Fado” vem do termo latino fatum, que significa destino. O gênero musical surgiu em Lisboa no século 19 e se tornou Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2011, título concedido pela Unesco.

As canções costumam retratar alegrias, tristezas, encontros, desencontros, amores e desamores.

“O fado é a expressão mais profunda da alma portuguesa. Não é música que as pessoas costumam ouvir no rádio para descontrair. É intimista. Normalmente, é apresentada ao vivo por um fadista e uma fadista, acompanhados pela guitarra portuguesa e pela viola de fado”, explica Tarcísio Costa.

Amália Rodrigues

No concerto desta quarta-feira, Tarcísio apresentará repertório tradicional, conhecido como fado castiço, característico de Lisboa. Entre as canções está “Coimbra”, eternizada na voz de Amália Rodrigues.

Tarcísio será acompanhado pelos músicos Custódio Castelo, Rui Tanoeiro e Ana Paula Martins, que participaram da gravação de seu primeiro álbum, cujo lançamento está previsto para dezembro.

A Semana de Portugal reúne não apenas portugueses e descendentes, mas também brasileiros que desenvolveram ligação afetiva com o país europeu. “A comunidade portuguesa é muito ativa em Belo Horizonte e na região metropolitana, mas também recebemos muitos brasileiros que visitaram Portugal, se apaixonaram pelo país e gostam de reviver essa experiência”, conta.

Os ingressos para o espetáculo no jardim do Palácio da Liberdade estão esgotados. Ainda assim, o público poderá acompanhar a apresentação do lado de fora do espaço. A programação continua nesta quinta-feira (11/6), no Clube dos Oficiais, no Prado, com ingressos a R$ 95.

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FADO NAS JANELAS

Nesta quarta-feira (10/6), às 19h30, nos jardins do Palácio da Liberdade (Praça da Liberdade, Funcionários). Ingressos esgotados. É possível assistir ao espetáculo, através das grades, no entorno do prédio.