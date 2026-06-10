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Selton Mello diz que não vai assistir à Copa e critica Seleção

Em referência aos jogadores, ator afirmou que 'não há mais amor pela camisa nem paixão em defender o país. Não contagiam, não me pegam'

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LEONARDO VOLPATO
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LEONARDO VOLPATO
Repórter
10/06/2026 15:26

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Selton Mello – Ator e diretor premiado em filmes e séries, encarnou personagens marcantes no cinema nacional, como o Chicó, de “Auto da Compadecida”, e João Estrella, em “Meu Nome Não é Johnny”.
Os comentários de Selton Mello sobre a Seleção Brasileira despertaram reações divididas entre seus seguidores crédito: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem demonstrar entusiasmo com o principal torneio do futebol mundial, Selton Mello usou as redes sociais para afirmar que não pretende acompanhar os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, cuja abertura acontece nesta quinta-feira (11/6).

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Em uma publicação em seu perfil do Facebook, o ator desabafou sobre o distanciamento que sente em relação ao time nacional.

"Nenhum interesse na Copa do Mundo. Nem sei quando a gente joga", escreveu. Em seguida, lamentou o que considera uma perda da conexão emocional entre os atletas e o país. "Não há mais amor pela camisa nem paixão em defender o país. Não contagiam, não me pegam. Mais alguém assim?", questionou.

A declaração repercutiu rapidamente e dividiu opiniões entre os internautas. Enquanto alguns usuários concordaram com a avaliação do artista e afirmaram compartilhar do mesmo desinteresse, outros defenderam a atual geração de jogadores e criticaram o tom nostálgico da publicação.

"Futebol virou sinônimo de riqueza. Não existe mais amor ao time, à seleção", pontuou uma seguidora. "Pois fique você com seu desinteresse e melancolia, que eu vou ver feliz, torcer e vibrar pelo canarinho", pontuou outra.

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O Brasil estreia na Copa no próximo sábado (13), às 19h, contra a seleção de Marrocos.

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