Torcida brasileira: pesquisa revela como os fãs se comportam

Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, a Betsson Brasil publicou um levantamento detalhado sobre o perfil e o comportamento da torcida brasileira em eventos mundiais de futebol, comparando-a com as da Argentina, Alemanha, França, Espanha, Portugal e Inglaterra. O estudo completo aponta diferenças culturais expressivas na forma de torcer, da velocidade de reação após um gol à duração das comemorações nas ruas.

Segundo dados do Ibope, 96% dos brasileiros têm interesse por ao menos um esporte, e o futebol lidera com 73% de preferência entre a população. Com cerca de 213,4 milhões de habitantes, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país reúne aproximadamente 168,6 milhões de torcedores, número que supera a população total de países como Alemanha e França. O engajamento é maior entre os homens (84%) e entre jovens de 16 a 30 anos (85%), segundo a pesquisa O Maior Raio-X do Torcedor, realizada pela CNN Brasil em parceria com Itatiaia e Quaest.

Em períodos de Copa do Mundo, a mobilização vai além dos estádios e das telas. Empresas e escolas costumam adaptar horários para que funcionários e estudantes acompanhem os jogos da Seleção. Bandeiras em fachadas, ruas decoradas com as cores nacionais e reuniões em bares e churrascos também fazem parte do comportamento típico da torcida. Dados do Ibope indicam que 60% dos brasileiros pretendem assistir aos jogos de 2026 em casa com familiares e amigos. Segundo o relatório Ipsos Predictions 2026, 71% planejam acompanhar esta edição, percentual acima da média global de 59%.

Para comparar como diferentes nações reagem aos mesmos momentos de um jogo, o levantamento tomou como referência a final da Copa de 2022, entre Argentina e França, partida encerrada em 3 a 3 no tempo regulamentar e decidida nos pênaltis. Três métricas foram analisadas: velocidade de reação após o gol, intensidade da torcida e duração da celebração. A escolha se justifica pela relevância do confronto e por envolver duas seleções da elite mundial, o que garante engajamento massivo de torcidas em diferentes países.

Os dados indicam que a torcida brasileira responde de forma imediata a lances decisivos, com comemorações praticamente no mesmo instante em que a bola cruza a linha. Esse comportamento tem respaldo científico: um estudo publicado na revista Radiology revelou que o cérebro do torcedor interpreta o gol como uma conquista pessoal, ativando a área ligada à identidade social. A torcida argentina apresenta padrão similar, enquanto as europeias tendem a uma resposta inicial mais contida. O gol de empate de Mbappé na final de 2022 gerou um pico de 24,4 mil tweets por segundo na plataforma X (antigo Twitter), o maior volume já registrado em uma Copa do Mundo, segundo dados divulgados pelo próprio dono da plataforma à época.

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A análise comparativa completa, com dados sobre as torcidas de todos os seis países e metodologia detalhada, está disponível em Como é a torcida brasileira? 60% assiste aos jogos com a família.