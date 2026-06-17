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Viaduto recém-inaugurado na Região Norte de BH tem pista afunilada; entenda

Estrutura que liga as avenidas Saramenha e Cristiano Machado, em Belo Horizonte, foi construída com apenas uma faixa de saída. Obra promete melhorar o trânsito

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
17/06/2026 20:48

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Viaduto atravessa a avenida Cristiano Machado, na interseção com a avenida Saramenha
Viaduto atravessa a avenida Cristiano Machado, na interseção com a avenida Saramenha crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O viaduto na interseção das avenidas Cristiano Machado e Saramenha, no Bairro Floramar, na Região Norte de Belo Horizonte, inaugurado na última sexta-feira (12/6), atraiu a curiosidade de motoristas que passam pelo local rotineiramente. Isso porque o elevado Maria da Conceição da Silva tem apenas uma faixa de saída pela pista da Avenida Cristiano Machado.

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De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), o viaduto, que teve início no primeiro semestre de 2024, foi projetado para substituir um movimento que antes dependia de semáforo. Segundo a pasta, a mudança melhora a fluidez da Cristiano Machado sem eliminar o acesso da Saramenha ao Centro.

Para isso, foram realizados estudos de tráfego que, segundo a Sudecap, mostraram que uma faixa é suficiente para atender à demanda prevista. Por esse motivo, a estrutura possui duas faixas apenas na aproximação que, ao longo do viaduto, convergem em uma. Ainda de acordo com a Sudecap, a escolha “mantém a eficiência operacional da via e ainda minimiza desapropriações”.

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O viaduto recebeu investimento de aproximadamente R$ 33,2 milhões, com valores do município e da Corporação Andina de Fomento (CAF) — custo comum para o tipo de obra, segundo especialistas. Nomeada Maria da Conceição da Silva, a estrutura vai permitir acesso mais seguro à Cristiano Machado, no sentido Centro, para veículos vindos da região, sem a necessidade de cruzar o fluxo da via.

A expectativa da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) é melhorar a fluidez do trânsito e reduzir os constantes congestionamentos no cruzamento, já que o viaduto elimina a necessidade de cruzamento entre as vias. A alça de retorno deve facilitar o fluxo de veículos nos dois sentidos. Segundo a PBH, agentes da BHTrans monitoram diariamente o elevado, avaliando questões de segurança e a eventual necessidade de ajustes na sinalização.

O que dizem os especialistas?

Por outro lado, especialistas apontam possíveis falhas de concepção no projeto do viaduto em relação ao afunilamento da pista em curva sobre a estrutura, o que pode comprometer a segurança e a fluidez do tráfego. De acordo com o engenheiro civil e especialista em gestão de obras Fabrício Rossi, o estreitamento na descida gera riscos de acidentes e retenções desnecessárias.

“Ali tem trânsito em duas faixas, mas na hora de fazer a curva, fica uma situação insegura. Vai gerar a retenção de trânsito em curva. Se fosse para ter retenção de trânsito, por que não fazer já na pista, na Cristiano Machado, e não sobre o viaduto?”, diz o engenheiro.

Ainda de acordo com Rossi, haveria outras oportunidades de melhoria que, mesmo sem conhecer e analisar o projeto da obra, engenheiros conseguem observar com clareza. Ele reforça que até mesmo motoristas que não têm tais conhecimentos repararam na saída estreita do viaduto e estranharam.

Rossi destaca que, como um viaduto permanecerá no local por anos, deve ser uma obra pensada com cautela. Além disso, é necessário considerar não apenas a demanda atual, mas também a futura, tendo em vista que o fluxo de veículos pode aumentar com o passar dos anos.

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O engenheiro sugere que o uso do canteiro central ou desapropriações simples permitiriam manter as duas faixas, com custo adicional irrisório frente ao investimento total. Em relação à duração da obra, caso o viaduto tivesse sido alargado um pouco mais, Rossi diz que não faria tanta diferença, pois a pista teria levado um tempo aproximado para ser construída.

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