Viaduto recém-inaugurado na Região Norte de BH tem pista afunilada; entenda

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O viaduto na interseção das avenidas Cristiano Machado e Saramenha, no Bairro Floramar, na Região Norte de Belo Horizonte, inaugurado na última sexta-feira (12/6), atraiu a curiosidade de motoristas que passam pelo local rotineiramente. Isso porque o elevado Maria da Conceição da Silva tem apenas uma faixa de saída pela pista da Avenida Cristiano Machado.

De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), o viaduto, que teve início no primeiro semestre de 2024, foi projetado para substituir um movimento que antes dependia de semáforo. Segundo a pasta, a mudança melhora a fluidez da Cristiano Machado sem eliminar o acesso da Saramenha ao Centro.

Para isso, foram realizados estudos de tráfego que, segundo a Sudecap, mostraram que uma faixa é suficiente para atender à demanda prevista. Por esse motivo, a estrutura possui duas faixas apenas na aproximação que, ao longo do viaduto, convergem em uma. Ainda de acordo com a Sudecap, a escolha “mantém a eficiência operacional da via e ainda minimiza desapropriações”.

O viaduto recebeu investimento de aproximadamente R$ 33,2 milhões, com valores do município e da Corporação Andina de Fomento (CAF) — custo comum para o tipo de obra, segundo especialistas. Nomeada Maria da Conceição da Silva, a estrutura vai permitir acesso mais seguro à Cristiano Machado, no sentido Centro, para veículos vindos da região, sem a necessidade de cruzar o fluxo da via.

A expectativa da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) é melhorar a fluidez do trânsito e reduzir os constantes congestionamentos no cruzamento, já que o viaduto elimina a necessidade de cruzamento entre as vias. A alça de retorno deve facilitar o fluxo de veículos nos dois sentidos. Segundo a PBH, agentes da BHTrans monitoram diariamente o elevado, avaliando questões de segurança e a eventual necessidade de ajustes na sinalização.

O que dizem os especialistas?

Por outro lado, especialistas apontam possíveis falhas de concepção no projeto do viaduto em relação ao afunilamento da pista em curva sobre a estrutura, o que pode comprometer a segurança e a fluidez do tráfego. De acordo com o engenheiro civil e especialista em gestão de obras Fabrício Rossi, o estreitamento na descida gera riscos de acidentes e retenções desnecessárias.

“Ali tem trânsito em duas faixas, mas na hora de fazer a curva, fica uma situação insegura. Vai gerar a retenção de trânsito em curva. Se fosse para ter retenção de trânsito, por que não fazer já na pista, na Cristiano Machado, e não sobre o viaduto?”, diz o engenheiro.

Ainda de acordo com Rossi, haveria outras oportunidades de melhoria que, mesmo sem conhecer e analisar o projeto da obra, engenheiros conseguem observar com clareza. Ele reforça que até mesmo motoristas que não têm tais conhecimentos repararam na saída estreita do viaduto e estranharam.

Rossi destaca que, como um viaduto permanecerá no local por anos, deve ser uma obra pensada com cautela. Além disso, é necessário considerar não apenas a demanda atual, mas também a futura, tendo em vista que o fluxo de veículos pode aumentar com o passar dos anos.

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O engenheiro sugere que o uso do canteiro central ou desapropriações simples permitiriam manter as duas faixas, com custo adicional irrisório frente ao investimento total. Em relação à duração da obra, caso o viaduto tivesse sido alargado um pouco mais, Rossi diz que não faria tanta diferença, pois a pista teria levado um tempo aproximado para ser construída.