Homem atira para o alto para comemorar vitória do Brasil na Copa e é preso

Um homem de 39 anos foi preso ao efetuar disparos de arma de fogo para o alto durante a comemoração da vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão, pela Copa do Mundo. O caso ocorreu nessa segunda-feira (29/6), no bairro Cachoeirinha, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 17h15, na Rua Conde Santa Marinha, após moradores denunciarem disparos de arma de fogo.

No local, a irmã do suspeito recebeu os militares e informou que mora no mesmo lote. Durante a abordagem, o homem confirmou que havia efetuado os disparos para comemorar a vitória do Brasil.

Na residência, os policiais apreenderam um revólver utilizado nos tiros, duas réplicas de arma de fogo, uma pistola com carregador e 15 munições calibre 9 mm, encontrada sob o colchão do quarto, além de uma garrucha localizada dentro do guarda-roupa.

Também foi apreendida uma bolsa contendo munições de diversos calibres.

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O homem foi preso e encaminhado à 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido.