Brasil na Copa: veja o horário dos shoppings de BH com jogo da seleção
Centros de compras terão horários especiais por causa partida decisiva da Seleção Brasileira contra a Japonesa na fase de 16 avos de final do Mundial
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A partida entre Brasil e Japão pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (29/6), vai provocar mudanças no funcionamento dos shoppings de Belo Horizonte. Com o jogo marcado para as 14h (horário de Brasília), no Texas, nos Estados Unidos, alguns empreendimentos da capital mineira decidiram adotar funcionamento facultativo durante a disputa.
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Brasileiros e japoneses se enfrentam no NRG Stadium, em Houston pela primeira fase de mata-mata do Mundial. Além das alterações no atendimento, alguns empreendimentos vão transmitir o jogo nas praças de alimentação e restaurantes para os clientes que desejarem acompanhar o duelo.
Confira como fica o funcionamento dos shoppings:
BH Shopping
- Lojas e quiosques: 10h às 22h (fecham 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos após o término da partida)
- Praça de alimentação: 10h às 22h (facultativo durante a partida)
- Drogarias: funcionamento normal
- Carrefour: 8h às 22h (fecham 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos após o término da partida)
- Cinemark: abre a partir das 17h;
- HotZone: 10h às 22h (fecham 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos após o término da partida)
Endereço: BR-356, 3049 - Belvedere, Belo Horizonte
Boulevard Shopping
- Lojas e quiosques: 10h às 22h (fecham 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos após o término da partida)
- Praça de alimentação: 10h às 22h (fechamento facultativo durante a partida);
- Restaurantes (Si Señor, Outback e Madero): abertos
- Drogaria Araújo: 9h às 23h
- Droga Raia: 8h às 22h
- Cinema: conforme programação.
Endereço: Av. dos Andradas, 3000 - Santa Efigênia, Belo Horizonte
Pátio Savassi
- Lojas e quiosques: 10h às 22h (fecham 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos após o término da partida)
- Praça de alimentação: 10h às 22h (facultativo durante o jogo)
- Verdemar: conforme programação
- Droga Raia: 10h às 22h
- Cinema: conforme programação
Endereço: Av. do Contorno, 6061 - São Pedro, Belo Horizonte
Shopping Cidade
- Lojas e quiosques: 9h às 22h (fecham 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos após o término da partida)
- Praça de alimentação: 9h às 22h (facultativo durante o jogo)
- EPA: conforme programação;
- Cinema: conforme programação | Durante o jogo, o acesso será exclusivamente pela Portaria Tupi.
Endereço: Rua dos Tupis, 337 - Centro, Belo Horizonte
Shopping Del Rey
- Lojas e quiosques: 10h às 22h (facultativo durante a partida)
- Praça de alimentação: 10h às 22h (facultativo durante a partida)
- Alameda Gastronômica: conforme programação dos restaurantes Coco Bambu, Jerônimo, Madero e Outback;
- Supernosso: conforme programação
- Cinema: conforme programação
- Smart Fit: 6h às 23h;
- Drogaria Araújo: 7h às 23h;
- Droga Raia: 9h às 13h30 (fecha 30 minutos antes do jogo e reabre 30 minutos após o término da partida)
- BoliXe: conforme programação.
Endereço: Av. Presidente Carlos Luz, 3.001 - Pampulha, Belo Horizonte
Shopping Estação BH
- Lojas e quiosques: 10h às 22h (fecham 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos após o término da partida)
- Praça de alimentação: 11h às 22h (facultativo durante o jogo)
- Restaurantes: Coco Bambu e Outback terão transmissão da partida e ações especiais;
- Cinema: primeira sessão às 16h30.
- Portal Auto Shopping
- Lojas e alimentação: 9h às 12h
- Retorno das atividades: terça-feira (30/6)
Endereço: Av. Cristiano Machado, 11833 - Vila Cloris, Belo Horizonte
Portal Auto Shopping
- Lojas e alimentação: 9h às 12h
- Retorno das atividades: terça-feira (30/6)
- Endereço: Av. Dom Pedro II, 1900 - Carlos Prates, Belo Horizonte
ItaúPower Shopping
- Lojas e quiosques: 10h às 22h (facultativo das 13h até 1h após o término da partida)
- Alimentação e lazer: 10h às 23h.
- Cinema: conforme a programação.
Endereço: Av. General David Sarnoff, 5160 - Cidade Industrial, Contagem
Brasil x Japão
O Brasil chega ao confronto após golear a Escócia por 3 a 0 e liderar o Grupo C do Mundial, enquanto os japoneses avançaram como segundos colocados do Grupo F depois de empatar em 1 a 1 contra a Suécia.
Quem vencer o duelo desta segunda (29) enfrentará o ganhador do confronto entre Noruega e Costa do Marfim nas oitavas de final, em dia 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.
O histórico do confronto desta segunda entre as duas seleções é amplamente favorável ao Brasil. Em 14 partidas disputadas, a Seleção Brasileira ganhou 11 vezes, empatou duas e sofreu apenas uma derrota. O revés aconteceu no encontro mais recente, em 14 de outubro de 2025, durante o amistoso em Tóquio. Na ocasião, o Brasil abriu 2 a 0, com gols de Paulo Henrique e Gabriel Martinelli, mas sofreu a virada e perdeu por 3 a 2.
No histórico geral, o Brasil balançou as redes 34 vezes e sofreu apenas oito gols.
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Já em Copas do Mundo, os dois países se enfrentaram apenas uma vez, em 2006, na fase de grupos, na Alemanha. A partida terminou com goleada brasileira por 4 a 1. Ronaldo balançou as redes duas vezes, enquanto Juninho Pernambucano e Gilberto ampliaram o placar.