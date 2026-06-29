Brasil na Copa: veja o horário dos shoppings de BH com jogo da seleção

A partida entre Brasil e Japão pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (29/6), vai provocar mudanças no funcionamento dos shoppings de Belo Horizonte. Com o jogo marcado para as 14h (horário de Brasília), no Texas, nos Estados Unidos, alguns empreendimentos da capital mineira decidiram adotar funcionamento facultativo durante a disputa.

Brasileiros e japoneses se enfrentam no NRG Stadium, em Houston pela primeira fase de mata-mata do Mundial. Além das alterações no atendimento, alguns empreendimentos vão transmitir o jogo nas praças de alimentação e restaurantes para os clientes que desejarem acompanhar o duelo.

Confira como fica o funcionamento dos shoppings:

BH Shopping

Lojas e quiosques: 10h às 22h (fecham 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos após o término da partida)

Praça de alimentação: 10h às 22h (facultativo durante a partida)

Drogarias: funcionamento normal

Carrefour: 8h às 22h (fecham 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos após o término da partida)

Cinemark: abre a partir das 17h;

HotZone: 10h às 22h (fecham 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos após o término da partida)

Endereço: BR-356, 3049 - Belvedere, Belo Horizonte



Boulevard Shopping

Lojas e quiosques: 10h às 22h (fecham 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos após o término da partida)

Praça de alimentação: 10h às 22h (fechamento facultativo durante a partida);

Restaurantes (Si Señor, Outback e Madero): abertos

Drogaria Araújo: 9h às 23h

Droga Raia: 8h às 22h

Cinema: conforme programação.

Endereço: Av. dos Andradas, 3000 - Santa Efigênia, Belo Horizonte



Pátio Savassi

Lojas e quiosques: 10h às 22h (fecham 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos após o término da partida)

Praça de alimentação: 10h às 22h (facultativo durante o jogo)

Verdemar: conforme programação

Droga Raia: 10h às 22h

Cinema: conforme programação

Endereço: Av. do Contorno, 6061 - São Pedro, Belo Horizonte



Shopping Cidade

Lojas e quiosques: 9h às 22h (fecham 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos após o término da partida)

Praça de alimentação: 9h às 22h (facultativo durante o jogo)

EPA: conforme programação;

Cinema: conforme programação | Durante o jogo, o acesso será exclusivamente pela Portaria Tupi.

Endereço: Rua dos Tupis, 337 - Centro, Belo Horizonte



Shopping Del Rey

Lojas e quiosques: 10h às 22h (facultativo durante a partida)

Praça de alimentação: 10h às 22h (facultativo durante a partida)

Alameda Gastronômica: conforme programação dos restaurantes Coco Bambu, Jerônimo, Madero e Outback;

Supernosso: conforme programação

Cinema: conforme programação

Smart Fit: 6h às 23h;

Drogaria Araújo: 7h às 23h;

Droga Raia: 9h às 13h30 (fecha 30 minutos antes do jogo e reabre 30 minutos após o término da partida)

BoliXe: conforme programação.

Endereço: Av. Presidente Carlos Luz, 3.001 - Pampulha, Belo Horizonte



Shopping Estação BH

Lojas e quiosques: 10h às 22h (fecham 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos após o término da partida)

Praça de alimentação: 11h às 22h (facultativo durante o jogo)

Restaurantes: Coco Bambu e Outback terão transmissão da partida e ações especiais;

Cinema: primeira sessão às 16h30.

Portal Auto Shopping

Lojas e alimentação: 9h às 12h

Retorno das atividades: terça-feira (30/6)



Endereço: Av. Cristiano Machado, 11833 - Vila Cloris, Belo Horizonte



Portal Auto Shopping

Lojas e alimentação: 9h às 12h

Retorno das atividades: terça-feira (30/6)

Endereço: Av. Dom Pedro II, 1900 - Carlos Prates, Belo Horizonte

ItaúPower Shopping

Lojas e quiosques: 10h às 22h (facultativo das 13h até 1h após o término da partida)

Alimentação e lazer: 10h às 23h.

Cinema: conforme a programação.

Endereço: Av. General David Sarnoff, 5160 - Cidade Industrial, Contagem

Brasil x Japão

O Brasil chega ao confronto após golear a Escócia por 3 a 0 e liderar o Grupo C do Mundial, enquanto os japoneses avançaram como segundos colocados do Grupo F depois de empatar em 1 a 1 contra a Suécia.

Quem vencer o duelo desta segunda (29) enfrentará o ganhador do confronto entre Noruega e Costa do Marfim nas oitavas de final, em dia 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

O histórico do confronto desta segunda entre as duas seleções é amplamente favorável ao Brasil. Em 14 partidas disputadas, a Seleção Brasileira ganhou 11 vezes, empatou duas e sofreu apenas uma derrota. O revés aconteceu no encontro mais recente, em 14 de outubro de 2025, durante o amistoso em Tóquio. Na ocasião, o Brasil abriu 2 a 0, com gols de Paulo Henrique e Gabriel Martinelli, mas sofreu a virada e perdeu por 3 a 2.

No histórico geral, o Brasil balançou as redes 34 vezes e sofreu apenas oito gols.

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Já em Copas do Mundo, os dois países se enfrentaram apenas uma vez, em 2006, na fase de grupos, na Alemanha. A partida terminou com goleada brasileira por 4 a 1. Ronaldo balançou as redes duas vezes, enquanto Juninho Pernambucano e Gilberto ampliaram o placar.