Brasil na Copa: como fica o tempo em BH durante o jogo contra o Japão?

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Os torcedores belo-horizontinos podem ficar despreocupados nesta segunda-feira (29/6), pois a previsão do tempo indica que Belo Horizonte terá céu firme em dia de jogo do Brasil.

Segundo a Defesa Civil de BH, o dia será de céu predominantemente claro, com sensação de frio ao amanhecer e à noite. Devido à ação dos ventos, a sensação de frio será ainda maior.

A temperatura mínima prevista é de 12 °C e a máxima pode chegar a 26 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 35%, no período da tarde.

Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

Devido ao tempo seco em dia de jogo, o consumo de bebidas alcoólicas deve ser evitado ou moderado porque o álcool inibe um hormônio antidiurético, causando forte desidratação. Em um clima com baixa umidade, essa desidratação interna é somada à perda de água pela respiração e pele, agravando os riscos à saúde.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas

Irritação nos olhos, boca e nariz

Sangramentos nasais e lábios rachados

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre as 10h e as 15h

O que fazer?

Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas

Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação

Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares

Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar

Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora

Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o cenário é semelhante no restante de Minas Gerais. A única região com possibilidade de chuva – e fraca – é o Jequitinhonha. Lá, a previsão indica céu parcialmente nublado com chance de chuvisco.

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No Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, o dia é de céu parcialmente nublado. Já no Noroeste e Norte, o dia é de céu parcialmente nublado a claro. Nas demais regiões, a segunda-feira será de céu claro a parcialmente nublado, com máxima de até 31 °C no Norte do estado.

