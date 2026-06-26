Jogo do Brasil sem água? 753 bairros da Grande BH podem ser afetados
Instabilidade começa no domingo (28/6) e vai até terça (30/6), devido à manutenção no Sistema Rio das Velhas. Veja a lista de bairros afetados em BH e região
compartilheSIGA
O Brasil enfrenta o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 na segunda-feira (29/6), mas a folia na Grande BH pode ser impactada pela falta de água. Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), 753 bairros de Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, Raposos, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano, na Região Metropolitana, podem sofrer com intermitência no abastecimento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A empresa informou que a intermitência no abastecimento ocorre devido a uma manutenção preventiva programada no Sistema Rio das Velhas, em Nova Lima. Em Belo Horizonte, 398 bairros vão ser afetados, entre as 6h de domingo (28/6) e as 7h de terça-feira (30/6).
Leia Mais
Segundo a Companhia, as intervenções serão executadas entre 6h e 18h de domingo, com interrupção total e temporária da operação do sistema que abastece a região. A medida é necessária para manter a segurança das equipes técnicas.
Após a conclusão dos serviços, o abastecimento será retomado gradativamente, mas a previsão é de que a retorno completo ocorra até a manhã de terça-feira (30/06). A Copasa explica que em áreas mais elevadas e localizadas nas extremidades das redes de distribuição, o restabelecimento pode demorar mais.
Manutenção necessária
Durante a manutenção, unidades consideradas essenciais, como hospitais, escolas, creches e demais serviços de interesse público, serão atendidas por caminhão-pipa.
Em nota, a Copasa diz que intervenções preventivas como a deste domingo são "fundamentais para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população". As ações podem reduzir riscos de ocorrências emergenciais e fortalecer a infraestrutura de abastecimento da Grande BH.
"O trabalho visa garantir que os equipamentos e as unidades operacionais continuem desempenhando adequadamente suas funções, de forma a assegurar a eficiência do sistema e a continuidade do fornecimento de água com qualidade para a população da Região Metropolitana de Belo Horizonte", disse o comunicado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.
Quais bairros de BH são afetados?
- Aarão Reis
- Acaiaca
- Aeroporto
- Alípio de Melo
- Alpes
- Alto Barroca
- Alto dos Pinheiros
- Alto Vera Cruz
- Álvaro Camargos
- Ambrosina
- Ana Lúcia
- Anchieta
- Andiroba
- Antônio Ribeiro de Abreu
- Aparecida
- Aparecida Sétima Seção
- Ápia
- Apolônia
- Bacurau
- Baleia
- Bandeirantes
- Barão Homem de Melo I
- Barão Homem de Melo III
- Barão Homem de Melo IV
- Barro Preto
- Barroca
- Beija-Flor
- Beira Linha
- Bela Vitória
- Belém
- Belmonte
- Betânia
- Biquinhas
- Boa Esperança
- Boa União I
- Boa União II
- Boa Viagem
- Boa Vista
- Bom Jesus
- Bonfim
- Braúnas
- Buritis
- Cabana do Pai Tomás
- Cachoeirinha
- Caetano Furquim
- Caiçara Adelaide
- Caiçaras
- Calafate
- Califórnia
- Camargos
- Campo Alegre
- Camponesa III
- Campus da UFMG
- Canaã
- Canadá
- Candelária
- Capitão Eduardo
- Carlos Prates
- Carmo
- Casa Branca
- Castelo
- Cenáculo
- Centro
- Céu Azul
- Chácara Leonina
- Cidade Jardim
- Cidade Jardim Taquaril
- Cidade Nova
- Cinquentenário
- Colégio Batista
- Concórdia
- Cônego Pinheiro
- Cônego Pinheiro A
- Conj. Hab. Lagoa
- Conjunto Betânia
- Conjunto Califórnia I
- Conjunto Capitão Eduardo
- Conjunto Celso Machado
- Conjunto Floramar
- Conjunto Jardim Filadélfia
- Conjunto Lagoa
- Conjunto Minascaixa
- Conjunto Novo Dom Bosco
- Conjunto Paulo VI
- Conjunto Providência
- Conjunto Santa Maria
- Conjunto Serra Verde
- Conjunto Taquaril
- Copacabana
- Coqueiros
- Coração de Jesus
- Coração Eucarístico
- Cruzeiro
- Custodinha
- da Graça
- das Indústrias I
- das Indústrias II
- Delta
- Dom Bosco
- Dom Cabral
- Dom Joaquim
- Dom Silvério
- Dona Clara
- Engenho Nogueira
- Ermelinda
- Esperança Granja
- Esplanada
- Estoril
- Estrela
- Estrela do Oriente
- Etelvina Carneiro
- Europa
- Eymard
- Fazendinha
- Fernão Dias
- Flamengo
- Floramar
- Floresta
- Frei Leopoldo
- Funcionários
- Gameleira
- Garças
- Glória
- Goiânia
- Grajaú
- Granja de Freitas
- Granja Werneck
- Grota
- Grotinha
- Guanabara
- Guarani
- Guaratã
- Gutierrez
- Havaí
- Heliópolis
- Horto
- Horto Florestal
- Imbaúbas
- Inconfidência
- Indaiá
- Ipê
- Ipiranga
- Itapoã
- Itatiaia
- Jaqueline
- Jaraguá
- Jardim América
- Jardim Atlântico
- Jardim dos Comerciários
- Jardim Felicidade
- Jardim Getsêmani
- Jardim Guanabara
- Jardim Leblon
- Jardim Montanhês
- Jardim São José
- Jardim Vitória
- Jardinópolis
- João Alfredo
- João Pinheiro
- Jonas Veiga
- Juliana
- Lagoa
- Lagoinha
- Lagoinha Leblon
- Lajedo
- Laranjeiras
- Leonina
- Letícia
- Liberdade
- Lorena
- Lourdes
- Luxemburgo
- Madre Gertrudes
- Madri
- Mala e Cuia
- Manacás
- Mantiqueira
- Marajó
- Maravilha
- Marcola
- Maria Goretti
- Maria Helena
- Maria Teresa
- Maria Virgínia
- Mariano de Abreu
- Mariquinhas
- Marmiteiros
- Minas Brasil
- Minas Caixa
- Minaslândia
- Mirante
- Mirtes
- Monsenhor Messias
- Monte Azul
- Montes Claros
- Morro das Pedras
- Morro dos Macacos
- Nazaré
- Nossa Senhora da Aparecida
- Nossa Senhora da Conceição
- Nossa Senhora da Glória
- Nossa Senhora de Fátima
- Nossa Senhora do Rosário
- Nova América
- Nova Cachoeirinha
- Nova Cintra
- Nova Esperança
- Nova Floresta
- Nova Gameleira
- Nova Granada
- Nova Suíça
- Nova Vista
- Nova York
- Novo Aarão Reis
- Novo Glória
- Novo Lajedo
- Novo São Lucas
- Novo Tupi
- Oeste
- Ouro Minas
- Ouro Preto
- Padre Eustáquio
- Palmares
- Palmeiras
- Pantanal
- Paquetá
- Paraíso
- Parque Copacabana
- Parque São José
- Parque São Pedro
- Patrocínio
- Paulo VI
- Pedreira Prado Lopes
- Penha
- Pindorama
- Pindura Saia
- Pirajá
- Piratininga (VN)
- Pirineus
- Planalto
- Pompeia
- Pousada Santo Antônio
- Prado
- Primeiro de Maio
- Providência
- Renascença
- Ribeiro de Abreu
- Rio Branco
- Rosa Leão
- Sagrada Família
- Salgado Filho
- Santa Amélia
- Santa Branca
- Santa Cruz
- Santa Efigênia
- Santa Inês
- Santa Lúcia
- Santa Maria
- Santa Mônica
- Santa Rosa
- Santa Sofia
- Santa Tereza
- Santa Terezinha
- Santana do Cafezal
- Santo Agostinho
- Santo André
- Santo Antônio
- São Benedito
- São Bento
- São Bernardo
- São Cristóvão
- São Francisco
- São Francisco das Chagas
- São Gabriel
- São Geraldo
- São Gonçalo
- São João
- São João Batista
- São João Batista (VN)
- São Jorge I
- São Jorge II
- São Jorge III
- São José
- São Lucas
- São Luiz
- São Marcos
- São Paulo
- São Pedro
- São Salvador
- São Sebastião
- São Tomaz
- São Vicente
- Satélite
- Saudade
- Savassi
- Senhor dos Passos
- Serra
- Serra Verde
- Serrano
- Sesc
- Silveira
- Sion
- Solimões
- Sport Club
- Suzana
- Taquaril
- Tiradentes
- Três Marias
- Trevo
- Tupi A
- Tupi B
- União
- Universitário
- Universo
- Urca
- Várzea da Palma
- Venda Nova
- Vera Cruz
- Vila Aeroporto
- Vila Aeroporto Jaraguá
- Vila Antena
- Vila Bandeirantes
- Vila Boa Vista
- Vila Cachoeirinha
- Vila Calafate
- Vila Califórnia
- Vila Canto do Sabiá
- Vila Clóris
- Vila Copacabana
- Vila da Amizade
- Vila da Área
- Vila da Paz
- Vila das Oliveiras
- Vila de Sá
- Vila Dias
- Vila do Pombal
- Vila dos Anjos
- Vila Esplanada
- Vila Inestan
- Vila Ipiranga
- Vila Jardim Leblon
- Vila Jardim São José
- Vila Madre Gertrudes I
- Vila Madre Gertrudes V
- Vila Maloca
- Vila Mantiqueira
- Vila Maria
- Vila Minaslândia
- Vila Nossa Senhora Aparecida
- Vila Nossa Senhora do Rosário
- Vila Nova
- Vila Nova Cachoeirinha I
- Vila Nova Cachoeirinha II
- Vila Nova Cachoeirinha IV
- Vila Nova Gameleira II
- Vila Nova Gameleira III
- Vila Novo São Lucas
- Vila Oeste
- Vila Ouro Minas
- Vila Paquetá
- Vila Paraíso
- Vila Paris
- Vila Piratininga Venda Nova
- Vila Primeiro de Maio
- Vila PUC
- Vila Real II
- Vila Rica
- Vila Santa Mônica
- Vila Santa Rosa
- Vila Santo Antônio
- Vila Santo Antônio Barroquinha
- Vila São Dimas
- Vila São Domingos
- Vila São Francisco
- Vila São Gabriel
- Vila São Geraldo
- Vila São João Batista
- Vila São Paulo
- Vila São Rafael
- Vila Satélite
- Vila Sesc
- Vila Sumare
- Vila Sumaré (BA)
- Vila Suzana I
- Vila Suzana II
- Vila Tiradentes
- Vila Trinta e Um de Março
- Vila União
- Vila Vera Cruz I
- Vila Vera Cruz II
- Vila Virgínia
- Vila Vista Alegre
- Vista Alegre
- Vista do Sol
- Vitória
- Vitória Granja
- Xodó-Marizé
- Zilah Spósito
Quais bairros de Contagem são afetados?
- Cidade Industrial
- Industrial 1ª e 2ª Seção
- Jardim Pérola
- Parque Novo Progresso
- Parque Recreio
Quais bairros de Nova Lima são afetados?
- Alto das Quintas
- Alto do Gaia
- Alvorada
- Antônio Horta
- Areião do Matadouro
- Barra do Céu
- Bela Fama
- Bela Vista
- Boa Vista
- Bom Jardim
- Bonfim
- Bosque Residencial Jambreiro
- Cabeceiras
- Campo do Pires
- Canto da Mata II
- Cariocas
- Cascalho
- Centro
- Chácara Bom Retiro
- Chácara dos Cristais
- Chácara Silveira Ramos
- Conj. Hab. Paulo Gaetani
- Conjunto Hab. Paulo Gaetani
- Cristais
- Cristais Curitiba
- Cristais II
- Cruzeiro
- Fazenda do Benito
- Galo Novo
- Galo Velho
- Honório Bicalho
- Ipê
- Ipê da Serra
- Jardim das Américas
- Jardim Serrano
- José de Almeida
- Le Cottage
- Matadouro
- Matozinhos
- Mina d’Água
- Mina d’Água de Baixo
- Mingu
- Mirante da Mata
- Nossa Senhora de Fátima
- Olaria
- Oswaldo Barbosa Pena II
- Ouro Velho Mansões
- Parque Aurilândia
- Parque Santo Antônio
- Pasto da Balança
- Pau Pombo
- Quintas
- Quintas do Sol
- Quintas II
- Resende
- Residencial Sul
- Residencial Vale das Araras
- Retiro
- Rosário
- Santa Rita
- Silicóticos
- Solar de Santa Rita
- Vale da Esperança
- Vale do Sol
- Vale dos Cristais
- Vila Aparecida
- Vila Industrial I
- Vila Industrial II
- Vila Ipê Amarelo
- Vila Lacerda
- Vila Madeira
- Vila Maria do Carmo
- Vila Marize
- Vila Monte Castelo
- Vila Nova Betânia
- Vila Nova Suíça
- Vila Odete
- Vila Operária
- Vila Padre Valeriano
- Vila Passos
- Vila São José Primeira Seção
- Vila São José Segunda Seção
- Vila São José Terceira Seção
- Vila São Luiz
- Village Royale
- Ville de Montagne
Quais bairros de Raposos são afetados?
- Água Limpa
- Barracão Amarelo
- Bela Vista
- Boa Vista
- Centro
- Galo Velho
- Margem da Linha
- Matadouro
- Morro das Bicas
- Novo Horizonte
- Ponte de Ferro
- Quintas da Mata
- Recanto Feliz
- São Domingos
- São Judas Tadeu
- Tocantins
- Varella
- Várzea do Sítio
- Vila Bela
- Vila Vitória
Quais bairros de Ribeirão das Neves são afetados?
- Adriana
- Atalaia
- Belo Vale
- Botafogo
- Canoas
- Centro de Areias
- Cerejeira
- Céu Anil
- Cristais
- Cruzeiro
- Delma
- Eliane
- Elizabeth
- Esperança
- Evereste
- Fazenda Misongue
- Felixlândia
- Flamengo
- Fortaleza
- Girassol
- Granjas Primavera
- Guadalajara
- Havaí
- Itapoã
- Jardim de Alá 1ª Seção
- Jardim de Alá 3ª Seção
- Jardim Florença
- Jardim Primavera
- Jardim São Judas Tadeu
- Kátia
- Labanca
- Lagoa
- Laredo
- Lídice
- Maracanã
- Maria Helena
- Menezes
- Nossa Senhora da Conceição
- Nossa Senhora da Piedade
- Nossa Senhora de Fátima
- Novo América
- Núcleo Tradicional
- Paraíso das Piabas
- Pedra Branca
- Penha
- Santa Branca
- Santa Fé
- Santa Izabel
- São Januário
- São João de Deus
- São José
- São Miguel Arcanjo
- Sônia
- Toni
- Tropical
- Tropical II
- Urca
- Vera Lúcia
- Viena
- Vila Braúna
- Vila Eduarda
- Vila Esplanada
- Vila Papine
Quais bairros de Sabará são afetados?
- Adelmolândia
- Adelmolândia II
- Águas Férreas
- Alto Bela Vista
- Alto Boa Vista
- Alto do Cabral
- Alto do Fidalgo
- Alto Vila São José
- Alvorada
- Amélia Moreira
- Ana Lúcia
- Arraial Velho
- Borba Gato
- Borges
- Cabral
- Caieira
- Campinas
- Centro
- Condomínio Eugênie Scharle
- Condomínio Jardim dos Borges
- Conj. Hab. Morada da Serra
- Córrego da Ilha
- Dist. Ind. Op. Raimundo Fantini
- Distrito Ind. Simão da Cunha
- Esplanada
- Fogo Apagou
- Gaia
- Galego
- General Carneiro
- Granja de Freitas
- Itacolomi
- Jardim Castanheira
- Mangabeiras
- Mangueiras N. Sra. de Fátima
- Marzagão
- Morro da Cruz
- Morro São Francisco
- Mundo Velho
- Nações Unidas
- Nossa Senhora Conceição
- Nossa Senhora da Conceição
- Nossa Senhora de Fátima
- Nossa Senhora do Ó
- Nova Vista
- Novo Alvorada
- Novo Alvorada Barraginha
- Novo Horizonte
- Novo Santa Inês
- Paciência
- Padre Chiquinho
- Praia dos Bandeirantes
- Rio Negro
- Rosário
- Rosário II
- Rosário III
- Rosário III Itacolomi
- Rosário III Vila dos Coqueiros
- Santana
- Santo Antônio
- Santo Antônio de Roças Grandes
- Serranos
- Siderúrgica
- Sobradinho
- Terra Santa
- Valparaíso
- Valparaíso II
- Várzea do Moinho
- Vila Bom Retiro
- Vila do Triângulo
- Vila dos Coqueiros
- Vila Esperança
- Vila Eugênio Rossi
- Vila Francisco de Moura
- Vila Mangueiras
- Vila Michel
- Vila Rica
- Vila Santa Cruz
- Vila Santa Rita
- Vila Santo Antônio de Pádua
- Vila São José
- Vila São Sebastião
- Villa Real
- Vitória
Quais bairros de Santa Luzia são afetados?
- Adeodato
- Alto da Maravilha
- Asteca
- Bagaço
- Baronesa
- Barreiro do Amaral
- Bela Vista
- Belo Vale
- Bicas
- Bom Destino
- Bom Jesus
- Bonanza
- Camelos
- Capitão Eduardo
- Castanheira
- Centro
- Chácaras Gervásio Lara
- Chácaras Recanto Flamboyant
- Chácaras Santa Inês
- Colorado
- Condomínio Estâncias dos Lagos
- Condomínio Recanto da Mata
- Condomínio Recanto do Luar
- Condomínio Retiro do Recreio
- Conjunto Hab. Carreira Comprida
- Córrego Frio
- Córrego Tenente
- Cristina
- Distrito Ind. Simão da Cunha
- Dona Rosarinha
- Duquesa I
- Duquesa II
- Esplanada
- Fazendinha do Barão
- Fecho
- Frimisa
- Gameleira
- Gameleira II
- Idulipe
- Imperial
- Industrial Americano
- Jaqueline
- Kennedy
- Liberdade
- Londrina
- Luxemburgo
- Maria Adélia
- Maria Antonieta
- Mata dos Ipês
- Mirante do Barão
- Monte Carlo
- Morada do Rio
- Moreira
- Nossa Senhora das Graças
- Nossa Senhora do Carmo
- Nova Conquista
- Nova Esperança
- Novo Centro
- Padre Miguel
- Parque Boa Esperança
- Parque Nova Esperança
- Pérola Negra
- Petrópolis I
- Petrópolis II
- Pinhões
- Ponte Grande
- Ponte Pequena
- Pousada Del Rey
- Quarenta e Dois
- Rio das Velhas
- Santa Helena
- Santa Matilde
- Santa Mônica
- São Benedito
- São Cosme
- São Cosme de Cima
- São Francisco
- São Geraldo
- São João Batista
- Sítio Esparra
- Vale das Acácias
- Vale dos Coqueiros
- Vila das Mansões
- Vila Íris
- Vila Olga
- Vila Parnaso
- Vila Santa Rita de Cássia
- Vila Santo Antônio
- Vila São Mateus
- Vila União
Quais bairros de Vespasiano são afetados?
- Gávea
- Gávea II
- Imperial
- Parque Jardim Maria José
- Pouso Alegre
- Santa Clara
- São Damião
- Vila Esportiva