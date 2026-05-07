Adutoras de BH: conheça o sistema que abastece milhões de pessoas

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O recente incidente com uma égua em uma adutora da Copasa na região do Aglomerado da Serra, que afetou o fornecimento de água para mais de 700 bairros na Grande Belo Horizonte, colocou em evidência a complexa e gigantesca infraestrutura responsável por abastecer milhões de pessoas. Mas, afinal, como esse sistema funciona e qual o caminho que a água percorre até chegar às residências?

Para entender a operação, é preciso visualizar as adutoras como as principais artérias do sistema de saneamento. Elas são tubulações de grande diâmetro, chegando a ter aproximadamente 2,4 metros, que transportam enormes volumes de água bruta, captada diretamente dos rios, até as Estações de Tratamento de Água (ETAs).

Leia Mais

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a maior parte da captação ocorre nos sistemas Paraopeba e Rio das Velhas. De lá, a água viaja por dezenas de quilômetros dentro dessas estruturas, muitas vezes subterrâneas, até chegar às estações de tratamento espalhadas pela região. Após o tratamento, o recurso é bombeado para reservatórios e, finalmente, distribuído pela rede capilar que alcança cada bairro.

Quais são os pontos vulneráveis do sistema?

Apesar de robusta, essa infraestrutura possui pontos de atenção que exigem monitoramento constante. O primeiro deles é a própria estrutura física das adutoras. Trechos expostos ou que cruzam áreas de mata, como no caso do recente acidente, ficam suscetíveis a danos externos, rompimentos por pressão ou até mesmo atos de vandalismo.

Outro ponto crítico é a dependência das fontes de captação. Períodos de estiagem severa, que reduzem drasticamente a vazão dos rios, representam uma ameaça direta à capacidade de abastecimento. A crise hídrica vivida em anos anteriores demonstrou como o sistema pode operar no limite sob condições climáticas adversas.

A operação de bombeamento para levar a água das captações até as estações de tratamento consome uma grande quantidade de energia elétrica. Falhas no fornecimento de energia para as estações elevatórias podem interromper o fluxo e comprometer a distribuição em larga escala.

Para mitigar esses riscos, a Copasa realiza inspeções periódicas e utiliza tecnologia para monitorar a pressão e a integridade das redes. Equipes especializadas trabalham 24 horas por dia para garantir que qualquer anormalidade seja detectada e corrigida o mais rápido possível, minimizando o impacto para a população.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.