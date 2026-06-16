Copasa é vendida por R$ 8,3 bilhões na Bolsa de Valores de São Paulo

O governo de Minas Gerai concluiu nesta terça-feira (16/6), em cerimônia realizada na Bolsa de Valores de São Paulo, o processo de privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), em uma operação que movimentou cerca de R$ 8,3 bilhões no mercado de capitais. A privatização foi acompanhada, em São Paulo, pelo governador Mateus Simões (PSD) e pela presidente companhia, Marília Mello.



A transação foi realizada por meio de uma oferta subsequente de ações (follow-on), mecanismo pelo qual uma empresa já listada na Bolsa emite novos papéis ao mercado. Com o encerramento da operação, o Grupo Equatorial Energia foi oficializado como investidor de referência da companhia, por meio da Gerais Saneamento, empresa controlada pelo grupo.

A Equatorial adquiriu 30% do capital social da Copasa, ao preço de R$ 49,03 por ação, totalizando um aporte de aproximadamente R$ 5,5 bilhões. Havia a possibilidade de ampliação da participação para até 42,62%, o que elevaria o investimento a R$ 7,9 bilhões, mas essa opção não foi exercida.

Outra investidora da companhia é a Perfin, gestora que ficou com 12,76% das ações da companhia. Com isso, a nova estrutura societária da Copasa passa a ter 30% de participação da Equatorial, 5% do governo de Minas Gerais e 65% distribuídos entre demais acionistas.

Apesar da perda do controle, o estado mantém uma participação estratégica por meio de uma “golden share”, que garante poder de veto em decisões consideradas sensíveis.

Parte das ações adquiridas terá restrição de venda. Metade dos papéis ficará bloqueada por quatro anos, até junho de 2030. A outra metade estará sujeita a um período de lock-up até dezembro de 2033 ou até o cumprimento das metas de universalização do saneamento.

A operação foi coordenada pelo BTG Pactual e contou com a participação de Itaú BBA, Bank of America, Citigroup e UBS BB.

"É uma operação de extremo sucesso do ponto de vista de mercado financeiro. A companhia foi vendida por 380% a mais do valor que ela tinha na véspera das eleições de 2018. E é uma operação que se faz, essencialmente, na busca da garantia da universalização de água e esgoto para mais de 600 municípios pela Copasa no estado de Minas Gerais", disse Simões.



O chefe do Executivo mineiro também reforçou que os serviços prestados à população seguem normalmente, incluindo a definicão sobre tarifas, sem qualquer alteração na operação da companhia.

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"Importante lembrar que não há riscos para tarifas porque as tarifas continuam controladas pela agência reguladora. Ou seja, não há nenhuma alteração na formação do preço da conta que chega a cada um dos mineiros. Além disso, todos os municípios terão até setembro para fazer a adesão à nova Copasa. E quero lembrar uma coisa importante. Uma criança que nasce em uma comunidade onde há saneamento básico tem expectativa de vida oito anos maior do que aquela que nasce em uma comunidade sem saneamento. É essa melhoria que estamos promovendo com essa operação", completou o governador.