Assine
overlay
Início Política
IMÓVEIS

Simões sanciona lei de venda de 190 imóveis do estado para abater dívida

Texto autoriza uso de 190 ativos para abatimento da dívida de Minas com a União; pacote inclui imóveis simbólicos e aeroportos regionais

Publicidade
Carregando...
SP
Sílvia Pires
Vinícius Prates
SP
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
16/05/2026 13:45 - atualizado em 16/05/2026 13:45

compartilhe

SIGA
×
Cidade Administrativa, sede do governo de Minas
Cidade Administrativa, sede do governo de Minas crédito: Gil Leonardi/ Agência Minas

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), sancionou a lei que autoriza o uso de imóveis do Estado para abatimento da dívida de Minas com a União. A publicação foi feita no Diário Oficial deste sábado (16/5), três dias após a aprovação do projeto pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A proposta aprovada pelos deputados estaduais encerra uma tramitação de quase um ano e estabelece uma lista com 190 imóveis que poderão ser transferidos ao governo federal ou vendidos pelo Executivo mineiro. O número representa uma redução em relação à versão original enviada pelo então governador Romeu Zema (Novo), em março do ano passado, quando o pacote previa 343 ativos.

Mesmo depois de cortes e negociações ao longo da tramitação, permaneceram na relação alguns dos imóveis mais simbólicos do patrimônio estadual em Belo Horizonte. Dentre eles, estão o edifício do Automóvel Clube, na Avenida Álvares Cabral; o Minascentro; o Expominas; o Espaço do Conhecimento UFMG, na Praça da Liberdade; o prédio do antigo Bemge, utilizado pela Fundação João Pinheiro; o Centro de Cultura Presidente Itamar Franco; áreas do Aeroporto da Pampulha; e imóveis ligados ao sistema ambiental do estado.

Leia Mais

Também seguem autorizados para alienação imóveis administrativos considerados estratégicos, como a sede do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), prédios da Polícia Civil, estruturas da Secretaria de Estado de Saúde e galpões da Codemig.

A permanência desses ativos ajudou a transformar o projeto em uma das propostas mais controversas da atual legislatura na ALMG. Desde o início da tramitação, parlamentares da oposição acusaram o governo de tentar se desfazer do patrimônio público sob o argumento de renegociação da dívida com a União.

A resistência aumentou após a inclusão, na versão inicial do texto, de imóveis considerados simbólicos para a memória institucional e cultural do estado, como a Cidade Administrativa, o Palácio das Artes e o prédio da Escola Estadual Governador Milton Campos, o Estadual Central. Esses imóveis acabaram retirados da proposta após negociações entre governo e deputados.

O mesmo ocorreu com estruturas ligadas à Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), imóveis da Fundação Caio Martins (Fucam), áreas do Ipsemg e escolas estaduais que geraram forte reação de parlamentares e setores da sociedade civil.

O que será feito com os imóveis?

O texto sancionado prevê dois caminhos para utilização dos ativos: a transferência direta à União para abatimento da dívida estadual ou a venda por meio de leilões, caso não haja interesse do governo federal.

As regras para alienação dos imóveis estiveram no centro das negociações políticas das últimas semanas. O substitutivo aprovado em plenário reduziu de 45% para 25% o percentual máximo de desconto permitido em caso de fracasso nas tentativas iniciais de venda. Ainda assim, o projeto autoriza venda direta após duas licitações sem interessados, inclusive com intermediação de corretores.

Confira a lista completa de imóveis agora disponíveis para federalização ou venda:

Belo Horizonte

  1. Terreno DER-MG: Rua Municipal, entroncamento BR-352, Km 404.

  2. Mercado Livre do Produtor (MLP) Ceasa: Rodovia BR-040, Km 698, Caiçaras.

  3. Salas e Garagens Edifício Ponto Sul: Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1890.

  4. Sede DER-MG: Avenida dos Andradas, 1120, Centro.

  5. PlugMinas: Rua Santo Agostinho, 1717.

  6. Edifício Automóvel Clube: Avenida Álvares Cabral, 45.

  7. Pac Ferrugem: Rua Cidade Industrial, Quarteirão 105, Bairro Camargos.

  8. Imóvel Serra Verde: Rodovia MG-010, Serra Verde.

  9. Edifício Mirafiori: Rua Guajajaras, 40, Centro.

  10. Prédio das Federações: Avenida Olegário Maciel, 311, Centro.

  11. IMA – Coordenadoria Regional: Avenida Assis Chateaubriand, 167.

  12. Secretaria de Estado de Saúde: Rua Craveiro Lopes, Gameleira.

  13. PCMG – E. E. Dr. Amaro N. Barreto: Avenida Ximango, 280.

  14. Corregedoria Geral de Polícia: Avenida João Pinheiro, 417.

  15. Loja 4 Edifício Prudente de Morais: Avenida Prudente de Morais, 601.

  16. Espaço do Conhecimento UFMG: Praça da Liberdade, 680, Savassi.

  17. SRE Metropolitana (Blocos A a E): Avenida Amazonas, 5855, Gameleira.

  18. Unidades PCMG e CET/MG: Rua Bernardo Guimarães, 1468, Lourdes.

  19. Aeroporto da Pampulha (Área L): Praça Bagatelle, 204, São Luiz.

  20. Terreno Vago: Avenida Amazonas, 6252, Gameleira.

  21. Expominas: Avenida Amazonas, 6.252, Gameleira.

  22. ADC – Fhemig: Alameda Vereador Álvaro Celso, 100, Centro.

  23. FJP – Edifício Bemge (Andares 3º ao 25º): Rua Rio de Janeiro, 471, Centro.

  24. FJP – Prédio: Avenida Brasil, 674, Santa Efigênia.

  25. Centro de Cultura Presidente Itamar Franco: Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto.

  26. Minascentro: Avenida Augusto de Lima, 785, Centro.

  27. Galpão antiga fábrica San Marino: Rua Aldemiro Fernandes Torres, 1680, Jaqueline.

  28. Galpões Codemig: Avenida Assis Chateaubriand, 713 e 729, Floresta.

  29. Igam: Rua Carlos Schettino, Gameleira.

  30. Igam (Pátio Sisema): Rua Djezar Leite, 500, Gameleira.

  31. Igam (Cedido para Conab): Avenida Prudente de Morais, 1671, Santo Antônio.

  32. Loja e sobreloja Edifício Paraopeba: Avenida Augusto de Lima, 355, Centro.

  33. Imóvel Cohab: Avenida Senador Levindo Coelho, Vale do Jatobá.

  34. Imóvel Cohab: Rua Pedro Feliciano de Carvalho, 80, Serra Verde.

Grande BH

Betim

  1. Parque Fernão Dias: Fazenda Imbiruçu, Barreiro de Cima.

  2. Terreno Vago: Rua Armando Amadeu Marri.

Caeté

  1. Novo Fórum de Caeté TJMG: Praça Paulo Pinheiro da Silva, 1.

  2. C.H. Emboabas (Área remanescente): Rua João Rodrigues Franco.

Contagem

  1. Centro Comercial PAC Arrudas: Rua Pau Brasil, 216, Vila São Paulo.

  2. MLP – CEASA: Avenida Carandaí.

  3. Área de Reassentamento 3A: Rua Pessegueiros com Av. Francisco Firmo de Mattos.

  4. Pavilhão 4 Ceasaminas: Avenida São Gotardo, Lote 1 da Quadra 49, Kennedy.

  5. Fazenda da Tapera: Avenida Um.

  6. Áreas Cidade Industrial: Avenida IV, totalizando 110.000m².

  7. Fazenda Bom Jesus (Ipsemg): Rua Professora Filomena Jardim, 400, Nacional.

  8. C.H. Bairro Água Branca (Área remanescente): Contagem.

Esmeraldas

  1. Fazenda Santa Tereza (Fucam): Fazenda Santa Tereza.

  2. Fazenda Paulista (Fucam): Estrada Paulistas, Bambus.

Lagoa Santa

  1. Complexo CBMMG / PCMG / CETEC: Avenida Belmiro João Salomão.

Ribeirão das Neves

  1. Freitais (Codemge): BR-040, Freitais.

  2. Terreno Cohab: Rua Costa Rica, Henrique Sapori.

  3. Fazenda da Mata: Rodovia 40, Km 505 a 509.

Sabará

  1. Terreno Cohab: Rodovia 262.

  2. Fazenda Marzagão (Imóvel 1): Rua Marrom, Nações Unidas.

  3. Fazenda Marzagão (Imóvel 2): Rodovia 262.

Santa Luzia

  1. Novo Centro (152 Lotes): Santa Luzia.

Sete Lagoas

  1. Gleba do Distrito Industrial: MG-238, Bairro Vila Rica.

Vespasiano

  1. Imóvel Cohab: Vespasiano.

Interior de Minas Gerais

Araxá

  1. Aeroporto Cirilo de Queiroz: Avenida Aeroporto, 626.

  2. Campo de Pouso: Lugar denominado Bacia dos Agudos e Terra dos Alemães, Barreiro do Araxá.

  3. Campo de Pouso: Avenida Dr. Guy Torres, Fazenda do Retiro.

  4. Complexo do Barreiro (Grande Hotel, Vila do Artesanato e outros): Rua Águas do Araxá, Barreiro.

Arcos

  1. Arcos – 7 Arcos: Lugar denominado Corumbá e Quilombo, Povoado de Corumbá.

Belo Vale

  1. Fazenda Boa Esperança (Iepha): Estrada Fazenda Boa Esperança, Zona Rural.

Bocaiúva

  1. Terreno Vago: Rua Geraldo Lopes da Silva, Lotes 3, 4, 7, 10 e 11.

  2. Terreno com edificação precária (DER): Rua Edson Murta, 470, Bairro Esplanada.

Buritizeiro

  1. Tribo Tuxá Setsor Bragba (Funai): Fazenda Santo Antônio.

Caldas

  1. Imóvel Rio Verde: Lugar denominado Rio Verde.

  2. Casa DER: Rodovia BR-459, Gerivá.

Campanha

  1. Imóvel Boa Vista: Lugar denominado Boa Vista, Campo Grande.

  2. Imóvel Melado: Lugar denominado Melado.

Campo do Meio

  1. Terreno Campo das Flores: Conhecido como Marreco, Zona Rural.

Campo Florido

  1. Escola e terreno: Fazenda Nova Compra, Zona Rural.

Capelinha

  1. Sede Coordenadoria DER: Rua Rio Branco, 960, Planalto.

Carandaí

  1. C.H. Benjamim Pereira Baeta (Área remanescente): Rua Geraldo Monteiro Silva.

Caratinga

  1. MLP Ceasa Caratinga: Rodovia BR-116, Km 529, Graça.

  2. Polo UAB Caratinga: Rua Alice de Paula, 1300, Belvedere.

Carmo do Paranaíba

  1. Fazenda Farofa: Carmo do Paranaíba.

Chapada Gaúcha

  1. Sede Parque Nacional Grande Sertão Veredas: Rua Guimarães Rosa, 149, Centro.

Coluna

  1. Grota do Sapé: Coluna.

  2. Matinada: Local denominado Matinada.

Conselheiro Lafaiete

  1. C.H. Marcos Otávio Gonçalves: Rodovia BR-040 – Paulo VI.

  2. Reserva florestal (Área remanescente): Rodovia BR-040.

Corinto

  1. IDENE: Fazenda Aliança.

Couto de Magalhães de Minas

  1. Área remanescente E.E. Jerônimo Pontello: Estrada Almenara - Minas Novas.

Curvelo

  1. Casa-sede do DBA: Rodovia BR-135, Km 626.

Diamantina

  1. PMMG – 14 RPM: Rodovia BR-367, Km 583, Alto da Jacuba.

  2. Sede Coordenadoria Regional DER: Rua Bicame, 751.

  3. Imóvel ocupado pelo TRT-3: Rua Neco Amorim, 20, Bicame.

Divinópolis

  1. Terreno E.E. Martin Cyprien: Avenida Amazonas, 881, São José.

  2. Lotes Liberdade: Rua Cenira Manata Soares, Liberdade.

  3. Lagoa dos Mandarins (444 Lotes): Residencial Lagoa dos Mandarins.

Estrela do Sul

  1. Estrela do Sul – 07: Estrada Monte Carmelo, Rodovia MG-50, Km 28.

Felixlândia

  1. C.H. Ribeirão do Bagre (Imóvel 1): Felixlândia.

  2. C.H. Ribeirão do Bagre (Imóvel 2): Felixlândia.

Ferros

  1. Casa DER: Rodovia BR-120, Km 113, Povoado de Mangueira.

Formiga

  1. Campo de Pouso: Fazenda Gameleira e Fazenda Santa Edwiges.

Governador Valadares

  1. MLP – CEASA: Rua Coqueiral, Turmalina.

  2. IMA – Coordenadoria Regional: Rua Dom Pedro II, 377, Centro.

Grão Mogol

  1. Fazenda Santa Marta: Grão Mogol.

Guanhães

  1. Antiga Delegacia da PCMG: Avenida Milton Campos, 2942/2974.

  2. Sede Coordenadoria Regional DER: Avenida Ciro Nunes, 547, Amazonas.

  3. Galpão DER: Avenida Governador Milton Campos, 2974, Centro.

Guarani

  1. C.H. Nova Guarani: Guarani.

Ibiá

  1. Fazenda Matinha das Cruzes: Lugar denominado Boqueirão, Argenita.

Igarité

  1. Fazenda Queimadas: 4º Distrito de Igarité.

Ipatinga

  1. Terreno Vago: Avenida Getúlio Vargas, Bairro Caravelas.

Itabira

  1. Antiga sede da 12ª CRG: Rua Água Santa, 22, Centro.

  2. Área remanescente (Parcela não cedida): Rua Amilcar Savassi, Campo.

Itajubá

  1. Itajubá – 4: Fazenda Anita, Distrito Industrial.

Itamonte

  1. Parque Itatiaia (Área Preservação): Km 12 da Estrada Registro, Agulhas Negras.

Ituiutaba

  1. Terreno Av. Marginal: Córrego Pirapitinga, Setor Norte.

  2. Terreno Av. Dep. Daniel de Freitas Barros: Bairro Ipiranga.

Jacutinga

  1. Terreno Vago: Rua Américo Prado, 536, Centro.

Januária

  1. Fazenda Pandeiros (IEF): Januária.

  2. Imóvel Cohab (Rua Corredor Chicó Imídio 1): Alto dos Poções.

  3. Imóvel Cohab (Rua Corredor Chicó Imídio 2): Alto dos Poções.

  4. Imóvel Cohab (Rua Corredor Chicó Imídio 3): Alto dos Poções.

Jequitinhonha

  1. Sumidouro ou Bom Retiro: Lugar denominado Sumidouro.

Jequitaí

  1. Fazenda Buriti de Baixo (Ruralminas): Zona Rural.

João Pinheiro

  1. Fazenda Buritis – Gleba 4: João Pinheiro.

  2. Fazenda Buritis – Gleba 5: João Pinheiro.

  3. Aeroporto João Pinheiro: BR-040, sentido Praça Gameleira.

  4. Fazenda Buritis – Gleba 1: João Pinheiro.

  5. Fazenda Buritis – Gleba 6: João Pinheiro.

  6. Fazenda Buritis – Gleba 2: João Pinheiro.

Juiz de Fora

  1. MLP – CEASA: Avenida Doutor Simeão De Faria, 2525.

  2. Loja Jucemg: Rua São Sebastião, 713, Centro.

  3. Expominas Juiz de Fora: BR-040, Km 790.

Lajinha

  1. Terreno Vago Rural: Lugar denominado Sobra, Sobra e Claro.

Lavras

  1. Terreno Vila Mariana: Rua Paulo Costa Pereira.

  2. Área remanescente Cohab: Vila Mariana.

Liberdade

  1. Local denominado Rio Grande: Liberdade.

Lima Duarte

  1. Escola rural desativada: Povoado de Mogol.

Manga

  1. Brasil Profissionalizado (Unimontes): Avenida Ayrton Senna.

Matias Cardoso

  1. Núcleo de colonização Rio Verde: Matias Cardoso.

  2. Linha II: Matias Cardoso.

  3. Fazenda Casa Grande (IEF): MG-401, Km 18, Zona Rural.

Monjolos

  1. Estádio Municipal Chicão: Rua Natalino Francisco da Silva, Centro.

Monte Sião

  1. Loja nº 1: Rua Presidente Tancredo Neves, 467, Centro.

Montes Claros

  1. Terreno BR-365: Rodovia BR-365, Km 14.

  2. Fórum Gonçalves Chaves: Rua Raimundo Penalva, 70.

  3. Área Rural Remanescente 11ª RPM: Avenida Deputado Plínio Ribeiro, 2.810.

  4. Posto da Polícia Rodoviária Federal: Rodovia BR-251, Km 12.

  5. Terreno com edificação precária (DER): Rua Dinamarca com Imperatriz Leopoldina.

Muriaé

  1. Campo de Pouso: Avenida Cristiano Ferreira Varella.

Mutum

  1. Gleba Mutum: Córrego da Lajinha.

  2. Imóvel rural Córrego da Lajinha: Distrito de Centenário.

Nanuque

  1. Área remanescente Cohab: Rua Aloísio Nogueira Gama.

Ouro Preto

  1. Edifício cedido à Prefeitura (1): Rua Jair Mazon, 130, Vila Operária.

  2. Edifício cedido à Prefeitura (2): Rua Diogo de Vasconcelos, 30 e 50.

Paracatu

  1. Aeroporto de Paracatu: Rua Everardo, 510, Paracatuzinho.

Passos

  1. Terreno com benfeitorias (DER): Rodovia MG-050, Km 359/363.

Patos de Minas

  1. Sec. Municipal de Educação: Avenida Getúlio Vargas, 245, Centro.

Pirapetinga

  1. Fazenda São João: Pirapetinga.

Pitangui

  1. Fórum Ministro Francisco Campos: Praça Getúlio Vargas, 190, Centro.

Pocrane

  1. Córrego do Palmito: Pocrane.

Poços de Caldas

  1. Sede Coordenadoria Regional DER: Avenida José Remigio Prezia, 1637.

Ponte Nova

  1. Pelotão BM – Aeroporto: Morro do Sombrio.

Pouso Alegre

  1. Imóvel Cohab: Pouso Alegre.

Riachinho

  1. Fazenda São João do Boqueirão (Fucam): Bandeirantes.

Rio Novo

  1. Aeroporto Regional da Zona da Mata: Rio Novo.

Santa Maria de Itabira

  1. PCH Dona Rita (Igam): Núcleo Rural, Zona Rural.

Santos Dumont

  1. Área remanescente Cohab: Rua Doutor Luiz Capiberibe, São Sebastião.

São Domingos do Prata

  1. Fazenda da Matta / Dois Córregos: São Domingos do Prata.

São Francisco

  1. Fazenda Cumbucas: São Francisco.

São Geraldo

  1. São Geraldo – 9: Rodovia BR-120, Zona Rural.

São João Evangelista

  1. Fazenda São Nicolau Grande: São João Evangelista.

Tiradentes

  1. Sobrado Quatro Cantos / Ramalho: Tiradentes.

Tocantins

  1. Córrego do Ubeba: Tocantins.

  2. Córrego São Domingos: Damião.

  3. Terreno Cor-Jesus e Pacheco: Tocantins.

Três Corações

  1. Aeroporto Melo Viana: Campo do Jorge, Zona Rural.

  2. Imóvel Cohab (Copasa): Rua BB.

  3. Área de Preservação Permanente: Rua BB.

Uberaba

  1. Assoc. Mineira dos Criadores de Zebu: Avenida Barão Rio Branco, 1717.

  2. Horto Florestal do Ely: Fazenda Palestina.

  3. Área rural DER: Rodovia BR-452, Km 200.

Uberlândia

  1. MLP – CEASA: Rodovia BR-050, Km 76.

  2. Prédio Cidade Industrial: Avenida Comendador Alexandrino Garcia, 2.689.

  3. Terreno Invadido: Avenida Atlântica, Lote 23 Q. 75, Pres. Roosevelt.

  4. 16ª Delegacia Regional de Polícia: Rua Rio Grande do Norte, 1425.

  5. Edifício cedido à Escola de Música: Rua das Juritis, 1315.

  6. Fazenda do Buriti: Lugar denominado Fazenda do Buriti.

  7. E.E. 13 de Maio (desativada): Avenida Monsenhor Eduardo, 471.

  8. Terreno Colégio Tiradentes: Rua Imperatriz Leopoldina, 155, Tubalina.

  9. 11ª CRG – DER: Rua Itabira, 257, Daniel Fonseca.

Varginha

  1. Varginha – 11: Córrego Fundo ou Invernada Reta.

  2. Imóvel Cohab: Rua Cristiano Cândido da Silva, Centenário.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Visconde do Rio Branco

  1. Área remanescente Cohab: Rua Vice-Prefeito Anacleto Lopes Gomes, Nova República.

Tópicos relacionados:

mateus-simoes minas-gerais propag uniao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay