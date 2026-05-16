Simões sanciona lei de venda de 190 imóveis do estado para abater dívida

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), sancionou a lei que autoriza o uso de imóveis do Estado para abatimento da dívida de Minas com a União. A publicação foi feita no Diário Oficial deste sábado (16/5), três dias após a aprovação do projeto pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

A proposta aprovada pelos deputados estaduais encerra uma tramitação de quase um ano e estabelece uma lista com 190 imóveis que poderão ser transferidos ao governo federal ou vendidos pelo Executivo mineiro. O número representa uma redução em relação à versão original enviada pelo então governador Romeu Zema (Novo), em março do ano passado, quando o pacote previa 343 ativos.

Mesmo depois de cortes e negociações ao longo da tramitação, permaneceram na relação alguns dos imóveis mais simbólicos do patrimônio estadual em Belo Horizonte. Dentre eles, estão o edifício do Automóvel Clube, na Avenida Álvares Cabral; o Minascentro; o Expominas; o Espaço do Conhecimento UFMG, na Praça da Liberdade; o prédio do antigo Bemge, utilizado pela Fundação João Pinheiro; o Centro de Cultura Presidente Itamar Franco; áreas do Aeroporto da Pampulha; e imóveis ligados ao sistema ambiental do estado.

Também seguem autorizados para alienação imóveis administrativos considerados estratégicos, como a sede do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), prédios da Polícia Civil, estruturas da Secretaria de Estado de Saúde e galpões da Codemig.

A permanência desses ativos ajudou a transformar o projeto em uma das propostas mais controversas da atual legislatura na ALMG. Desde o início da tramitação, parlamentares da oposição acusaram o governo de tentar se desfazer do patrimônio público sob o argumento de renegociação da dívida com a União.

A resistência aumentou após a inclusão, na versão inicial do texto, de imóveis considerados simbólicos para a memória institucional e cultural do estado, como a Cidade Administrativa, o Palácio das Artes e o prédio da Escola Estadual Governador Milton Campos, o Estadual Central. Esses imóveis acabaram retirados da proposta após negociações entre governo e deputados.

O mesmo ocorreu com estruturas ligadas à Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), imóveis da Fundação Caio Martins (Fucam), áreas do Ipsemg e escolas estaduais que geraram forte reação de parlamentares e setores da sociedade civil.

O que será feito com os imóveis?

O texto sancionado prevê dois caminhos para utilização dos ativos: a transferência direta à União para abatimento da dívida estadual ou a venda por meio de leilões, caso não haja interesse do governo federal.

As regras para alienação dos imóveis estiveram no centro das negociações políticas das últimas semanas. O substitutivo aprovado em plenário reduziu de 45% para 25% o percentual máximo de desconto permitido em caso de fracasso nas tentativas iniciais de venda. Ainda assim, o projeto autoriza venda direta após duas licitações sem interessados, inclusive com intermediação de corretores.



Confira a lista completa de imóveis agora disponíveis para federalização ou venda:

Belo Horizonte

Terreno DER-MG: Rua Municipal, entroncamento BR-352, Km 404. Mercado Livre do Produtor (MLP) Ceasa: Rodovia BR-040, Km 698, Caiçaras. Salas e Garagens Edifício Ponto Sul: Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1890. Sede DER-MG: Avenida dos Andradas, 1120, Centro. PlugMinas: Rua Santo Agostinho, 1717. Edifício Automóvel Clube: Avenida Álvares Cabral, 45. Pac Ferrugem: Rua Cidade Industrial, Quarteirão 105, Bairro Camargos. Imóvel Serra Verde: Rodovia MG-010, Serra Verde. Edifício Mirafiori: Rua Guajajaras, 40, Centro. Prédio das Federações: Avenida Olegário Maciel, 311, Centro. IMA – Coordenadoria Regional: Avenida Assis Chateaubriand, 167. Secretaria de Estado de Saúde: Rua Craveiro Lopes, Gameleira. PCMG – E. E. Dr. Amaro N. Barreto: Avenida Ximango, 280. Corregedoria Geral de Polícia: Avenida João Pinheiro, 417. Loja 4 Edifício Prudente de Morais: Avenida Prudente de Morais, 601. Espaço do Conhecimento UFMG: Praça da Liberdade, 680, Savassi. SRE Metropolitana (Blocos A a E): Avenida Amazonas, 5855, Gameleira. Unidades PCMG e CET/MG: Rua Bernardo Guimarães, 1468, Lourdes. Aeroporto da Pampulha (Área L): Praça Bagatelle, 204, São Luiz. Terreno Vago: Avenida Amazonas, 6252, Gameleira. Expominas: Avenida Amazonas, 6.252, Gameleira. ADC – Fhemig: Alameda Vereador Álvaro Celso, 100, Centro. FJP – Edifício Bemge (Andares 3º ao 25º): Rua Rio de Janeiro, 471, Centro. FJP – Prédio: Avenida Brasil, 674, Santa Efigênia. Centro de Cultura Presidente Itamar Franco: Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto. Minascentro: Avenida Augusto de Lima, 785, Centro. Galpão antiga fábrica San Marino: Rua Aldemiro Fernandes Torres, 1680, Jaqueline. Galpões Codemig: Avenida Assis Chateaubriand, 713 e 729, Floresta. Igam: Rua Carlos Schettino, Gameleira. Igam (Pátio Sisema): Rua Djezar Leite, 500, Gameleira. Igam (Cedido para Conab): Avenida Prudente de Morais, 1671, Santo Antônio. Loja e sobreloja Edifício Paraopeba: Avenida Augusto de Lima, 355, Centro. Imóvel Cohab: Avenida Senador Levindo Coelho, Vale do Jatobá. Imóvel Cohab: Rua Pedro Feliciano de Carvalho, 80, Serra Verde.

Grande BH

Betim

Parque Fernão Dias: Fazenda Imbiruçu, Barreiro de Cima. Terreno Vago: Rua Armando Amadeu Marri.

Caeté

Novo Fórum de Caeté TJMG: Praça Paulo Pinheiro da Silva, 1. C.H. Emboabas (Área remanescente): Rua João Rodrigues Franco.

Contagem

Centro Comercial PAC Arrudas: Rua Pau Brasil, 216, Vila São Paulo. MLP – CEASA: Avenida Carandaí. Área de Reassentamento 3A: Rua Pessegueiros com Av. Francisco Firmo de Mattos. Pavilhão 4 Ceasaminas: Avenida São Gotardo, Lote 1 da Quadra 49, Kennedy. Fazenda da Tapera: Avenida Um. Áreas Cidade Industrial: Avenida IV, totalizando 110.000m². Fazenda Bom Jesus (Ipsemg): Rua Professora Filomena Jardim, 400, Nacional. C.H. Bairro Água Branca (Área remanescente): Contagem.

Esmeraldas

Fazenda Santa Tereza (Fucam): Fazenda Santa Tereza. Fazenda Paulista (Fucam): Estrada Paulistas, Bambus.

Lagoa Santa

Complexo CBMMG / PCMG / CETEC: Avenida Belmiro João Salomão.

Ribeirão das Neves

Freitais (Codemge): BR-040, Freitais. Terreno Cohab: Rua Costa Rica, Henrique Sapori. Fazenda da Mata: Rodovia 40, Km 505 a 509.

Sabará

Terreno Cohab: Rodovia 262. Fazenda Marzagão (Imóvel 1): Rua Marrom, Nações Unidas. Fazenda Marzagão (Imóvel 2): Rodovia 262.

Santa Luzia

Novo Centro (152 Lotes): Santa Luzia.

Sete Lagoas

Gleba do Distrito Industrial: MG-238, Bairro Vila Rica.

Vespasiano

Imóvel Cohab: Vespasiano.

Interior de Minas Gerais

Araxá

Aeroporto Cirilo de Queiroz: Avenida Aeroporto, 626. Campo de Pouso: Lugar denominado Bacia dos Agudos e Terra dos Alemães, Barreiro do Araxá. Campo de Pouso: Avenida Dr. Guy Torres, Fazenda do Retiro. Complexo do Barreiro (Grande Hotel, Vila do Artesanato e outros): Rua Águas do Araxá, Barreiro.

Arcos

Arcos – 7 Arcos: Lugar denominado Corumbá e Quilombo, Povoado de Corumbá.

Belo Vale

Fazenda Boa Esperança (Iepha): Estrada Fazenda Boa Esperança, Zona Rural.

Bocaiúva

Terreno Vago: Rua Geraldo Lopes da Silva, Lotes 3, 4, 7, 10 e 11. Terreno com edificação precária (DER): Rua Edson Murta, 470, Bairro Esplanada.

Buritizeiro

Tribo Tuxá Setsor Bragba (Funai): Fazenda Santo Antônio.

Caldas

Imóvel Rio Verde: Lugar denominado Rio Verde. Casa DER: Rodovia BR-459, Gerivá.

Campanha

Imóvel Boa Vista: Lugar denominado Boa Vista, Campo Grande. Imóvel Melado: Lugar denominado Melado.

Campo do Meio

Terreno Campo das Flores: Conhecido como Marreco, Zona Rural.

Campo Florido

Escola e terreno: Fazenda Nova Compra, Zona Rural.

Capelinha

Sede Coordenadoria DER: Rua Rio Branco, 960, Planalto.

Carandaí

C.H. Benjamim Pereira Baeta (Área remanescente): Rua Geraldo Monteiro Silva.

Caratinga

MLP Ceasa Caratinga: Rodovia BR-116, Km 529, Graça. Polo UAB Caratinga: Rua Alice de Paula, 1300, Belvedere.

Carmo do Paranaíba

Fazenda Farofa: Carmo do Paranaíba.

Chapada Gaúcha

Sede Parque Nacional Grande Sertão Veredas: Rua Guimarães Rosa, 149, Centro.

Coluna

Grota do Sapé: Coluna. Matinada: Local denominado Matinada.

Conselheiro Lafaiete

C.H. Marcos Otávio Gonçalves: Rodovia BR-040 – Paulo VI. Reserva florestal (Área remanescente): Rodovia BR-040.

Corinto

IDENE: Fazenda Aliança.

Couto de Magalhães de Minas

Área remanescente E.E. Jerônimo Pontello: Estrada Almenara - Minas Novas.

Curvelo

Casa-sede do DBA: Rodovia BR-135, Km 626.

Diamantina

PMMG – 14 RPM: Rodovia BR-367, Km 583, Alto da Jacuba. Sede Coordenadoria Regional DER: Rua Bicame, 751. Imóvel ocupado pelo TRT-3: Rua Neco Amorim, 20, Bicame.

Divinópolis

Terreno E.E. Martin Cyprien: Avenida Amazonas, 881, São José. Lotes Liberdade: Rua Cenira Manata Soares, Liberdade. Lagoa dos Mandarins (444 Lotes): Residencial Lagoa dos Mandarins.

Estrela do Sul

Estrela do Sul – 07: Estrada Monte Carmelo, Rodovia MG-50, Km 28.

Felixlândia

C.H. Ribeirão do Bagre (Imóvel 1): Felixlândia. C.H. Ribeirão do Bagre (Imóvel 2): Felixlândia.

Ferros

Casa DER: Rodovia BR-120, Km 113, Povoado de Mangueira.

Formiga

Campo de Pouso: Fazenda Gameleira e Fazenda Santa Edwiges.

Governador Valadares

MLP – CEASA: Rua Coqueiral, Turmalina. IMA – Coordenadoria Regional: Rua Dom Pedro II, 377, Centro.

Grão Mogol

Fazenda Santa Marta: Grão Mogol.

Guanhães

Antiga Delegacia da PCMG: Avenida Milton Campos, 2942/2974. Sede Coordenadoria Regional DER: Avenida Ciro Nunes, 547, Amazonas. Galpão DER: Avenida Governador Milton Campos, 2974, Centro.

Guarani

C.H. Nova Guarani: Guarani.

Ibiá

Fazenda Matinha das Cruzes: Lugar denominado Boqueirão, Argenita.

Igarité

Fazenda Queimadas: 4º Distrito de Igarité.

Ipatinga

Terreno Vago: Avenida Getúlio Vargas, Bairro Caravelas.

Itabira

Antiga sede da 12ª CRG: Rua Água Santa, 22, Centro. Área remanescente (Parcela não cedida): Rua Amilcar Savassi, Campo.

Itajubá

Itajubá – 4: Fazenda Anita, Distrito Industrial.

Itamonte

Parque Itatiaia (Área Preservação): Km 12 da Estrada Registro, Agulhas Negras.

Ituiutaba

Terreno Av. Marginal: Córrego Pirapitinga, Setor Norte. Terreno Av. Dep. Daniel de Freitas Barros: Bairro Ipiranga.

Jacutinga

Terreno Vago: Rua Américo Prado, 536, Centro.

Januária

Fazenda Pandeiros (IEF): Januária. Imóvel Cohab (Rua Corredor Chicó Imídio 1): Alto dos Poções. Imóvel Cohab (Rua Corredor Chicó Imídio 2): Alto dos Poções. Imóvel Cohab (Rua Corredor Chicó Imídio 3): Alto dos Poções.

Jequitinhonha

Sumidouro ou Bom Retiro: Lugar denominado Sumidouro.

Jequitaí

Fazenda Buriti de Baixo (Ruralminas): Zona Rural.

João Pinheiro

Fazenda Buritis – Gleba 4: João Pinheiro. Fazenda Buritis – Gleba 5: João Pinheiro. Aeroporto João Pinheiro: BR-040, sentido Praça Gameleira. Fazenda Buritis – Gleba 1: João Pinheiro. Fazenda Buritis – Gleba 6: João Pinheiro. Fazenda Buritis – Gleba 2: João Pinheiro.

Juiz de Fora

MLP – CEASA: Avenida Doutor Simeão De Faria, 2525. Loja Jucemg: Rua São Sebastião, 713, Centro. Expominas Juiz de Fora: BR-040, Km 790.

Lajinha

Terreno Vago Rural: Lugar denominado Sobra, Sobra e Claro.

Lavras

Terreno Vila Mariana: Rua Paulo Costa Pereira. Área remanescente Cohab: Vila Mariana.

Liberdade

Local denominado Rio Grande: Liberdade.

Lima Duarte

Escola rural desativada: Povoado de Mogol.

Manga

Brasil Profissionalizado (Unimontes): Avenida Ayrton Senna.

Matias Cardoso

Núcleo de colonização Rio Verde: Matias Cardoso. Linha II: Matias Cardoso. Fazenda Casa Grande (IEF): MG-401, Km 18, Zona Rural.

Monjolos

Estádio Municipal Chicão: Rua Natalino Francisco da Silva, Centro.

Monte Sião

Loja nº 1: Rua Presidente Tancredo Neves, 467, Centro.

Montes Claros

Terreno BR-365: Rodovia BR-365, Km 14. Fórum Gonçalves Chaves: Rua Raimundo Penalva, 70. Área Rural Remanescente 11ª RPM: Avenida Deputado Plínio Ribeiro, 2.810. Posto da Polícia Rodoviária Federal: Rodovia BR-251, Km 12. Terreno com edificação precária (DER): Rua Dinamarca com Imperatriz Leopoldina.

Muriaé

Campo de Pouso: Avenida Cristiano Ferreira Varella.

Mutum

Gleba Mutum: Córrego da Lajinha. Imóvel rural Córrego da Lajinha: Distrito de Centenário.

Nanuque

Área remanescente Cohab: Rua Aloísio Nogueira Gama.

Ouro Preto

Edifício cedido à Prefeitura (1): Rua Jair Mazon, 130, Vila Operária. Edifício cedido à Prefeitura (2): Rua Diogo de Vasconcelos, 30 e 50.

Paracatu

Aeroporto de Paracatu: Rua Everardo, 510, Paracatuzinho.

Passos

Terreno com benfeitorias (DER): Rodovia MG-050, Km 359/363.

Patos de Minas

Sec. Municipal de Educação: Avenida Getúlio Vargas, 245, Centro.

Pirapetinga

Fazenda São João: Pirapetinga.

Pitangui

Fórum Ministro Francisco Campos: Praça Getúlio Vargas, 190, Centro.

Pocrane

Córrego do Palmito: Pocrane.

Poços de Caldas

Sede Coordenadoria Regional DER: Avenida José Remigio Prezia, 1637.

Ponte Nova

Pelotão BM – Aeroporto: Morro do Sombrio.

Pouso Alegre

Imóvel Cohab: Pouso Alegre.

Riachinho

Fazenda São João do Boqueirão (Fucam): Bandeirantes.

Rio Novo

Aeroporto Regional da Zona da Mata: Rio Novo.

Santa Maria de Itabira

PCH Dona Rita (Igam): Núcleo Rural, Zona Rural.

Santos Dumont

Área remanescente Cohab: Rua Doutor Luiz Capiberibe, São Sebastião.

São Domingos do Prata

Fazenda da Matta / Dois Córregos: São Domingos do Prata.

São Francisco

Fazenda Cumbucas: São Francisco.

São Geraldo

São Geraldo – 9: Rodovia BR-120, Zona Rural.

São João Evangelista

Fazenda São Nicolau Grande: São João Evangelista.

Tiradentes

Sobrado Quatro Cantos / Ramalho: Tiradentes.

Tocantins

Córrego do Ubeba: Tocantins. Córrego São Domingos: Damião. Terreno Cor-Jesus e Pacheco: Tocantins.

Três Corações

Aeroporto Melo Viana: Campo do Jorge, Zona Rural. Imóvel Cohab (Copasa): Rua BB. Área de Preservação Permanente: Rua BB.

Uberaba

Assoc. Mineira dos Criadores de Zebu: Avenida Barão Rio Branco, 1717. Horto Florestal do Ely: Fazenda Palestina. Área rural DER: Rodovia BR-452, Km 200.

Uberlândia

MLP – CEASA: Rodovia BR-050, Km 76. Prédio Cidade Industrial: Avenida Comendador Alexandrino Garcia, 2.689. Terreno Invadido: Avenida Atlântica, Lote 23 Q. 75, Pres. Roosevelt. 16ª Delegacia Regional de Polícia: Rua Rio Grande do Norte, 1425. Edifício cedido à Escola de Música: Rua das Juritis, 1315. Fazenda do Buriti: Lugar denominado Fazenda do Buriti. E.E. 13 de Maio (desativada): Avenida Monsenhor Eduardo, 471. Terreno Colégio Tiradentes: Rua Imperatriz Leopoldina, 155, Tubalina. 11ª CRG – DER: Rua Itabira, 257, Daniel Fonseca.

Varginha

Varginha – 11: Córrego Fundo ou Invernada Reta. Imóvel Cohab: Rua Cristiano Cândido da Silva, Centenário. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Visconde do Rio Branco