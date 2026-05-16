Simões sanciona lei de venda de 190 imóveis do estado para abater dívida
Texto autoriza uso de 190 ativos para abatimento da dívida de Minas com a União; pacote inclui imóveis simbólicos e aeroportos regionais
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O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), sancionou a lei que autoriza o uso de imóveis do Estado para abatimento da dívida de Minas com a União. A publicação foi feita no Diário Oficial deste sábado (16/5), três dias após a aprovação do projeto pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
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A proposta aprovada pelos deputados estaduais encerra uma tramitação de quase um ano e estabelece uma lista com 190 imóveis que poderão ser transferidos ao governo federal ou vendidos pelo Executivo mineiro. O número representa uma redução em relação à versão original enviada pelo então governador Romeu Zema (Novo), em março do ano passado, quando o pacote previa 343 ativos.
Mesmo depois de cortes e negociações ao longo da tramitação, permaneceram na relação alguns dos imóveis mais simbólicos do patrimônio estadual em Belo Horizonte. Dentre eles, estão o edifício do Automóvel Clube, na Avenida Álvares Cabral; o Minascentro; o Expominas; o Espaço do Conhecimento UFMG, na Praça da Liberdade; o prédio do antigo Bemge, utilizado pela Fundação João Pinheiro; o Centro de Cultura Presidente Itamar Franco; áreas do Aeroporto da Pampulha; e imóveis ligados ao sistema ambiental do estado.
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Também seguem autorizados para alienação imóveis administrativos considerados estratégicos, como a sede do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), prédios da Polícia Civil, estruturas da Secretaria de Estado de Saúde e galpões da Codemig.
A permanência desses ativos ajudou a transformar o projeto em uma das propostas mais controversas da atual legislatura na ALMG. Desde o início da tramitação, parlamentares da oposição acusaram o governo de tentar se desfazer do patrimônio público sob o argumento de renegociação da dívida com a União.
A resistência aumentou após a inclusão, na versão inicial do texto, de imóveis considerados simbólicos para a memória institucional e cultural do estado, como a Cidade Administrativa, o Palácio das Artes e o prédio da Escola Estadual Governador Milton Campos, o Estadual Central. Esses imóveis acabaram retirados da proposta após negociações entre governo e deputados.
O mesmo ocorreu com estruturas ligadas à Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), imóveis da Fundação Caio Martins (Fucam), áreas do Ipsemg e escolas estaduais que geraram forte reação de parlamentares e setores da sociedade civil.
O que será feito com os imóveis?
O texto sancionado prevê dois caminhos para utilização dos ativos: a transferência direta à União para abatimento da dívida estadual ou a venda por meio de leilões, caso não haja interesse do governo federal.
As regras para alienação dos imóveis estiveram no centro das negociações políticas das últimas semanas. O substitutivo aprovado em plenário reduziu de 45% para 25% o percentual máximo de desconto permitido em caso de fracasso nas tentativas iniciais de venda. Ainda assim, o projeto autoriza venda direta após duas licitações sem interessados, inclusive com intermediação de corretores.
Confira a lista completa de imóveis agora disponíveis para federalização ou venda:
Belo Horizonte
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Terreno DER-MG: Rua Municipal, entroncamento BR-352, Km 404.
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Mercado Livre do Produtor (MLP) Ceasa: Rodovia BR-040, Km 698, Caiçaras.
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Salas e Garagens Edifício Ponto Sul: Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1890.
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Sede DER-MG: Avenida dos Andradas, 1120, Centro.
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PlugMinas: Rua Santo Agostinho, 1717.
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Edifício Automóvel Clube: Avenida Álvares Cabral, 45.
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Pac Ferrugem: Rua Cidade Industrial, Quarteirão 105, Bairro Camargos.
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Imóvel Serra Verde: Rodovia MG-010, Serra Verde.
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Edifício Mirafiori: Rua Guajajaras, 40, Centro.
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Prédio das Federações: Avenida Olegário Maciel, 311, Centro.
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IMA – Coordenadoria Regional: Avenida Assis Chateaubriand, 167.
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Secretaria de Estado de Saúde: Rua Craveiro Lopes, Gameleira.
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PCMG – E. E. Dr. Amaro N. Barreto: Avenida Ximango, 280.
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Corregedoria Geral de Polícia: Avenida João Pinheiro, 417.
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Loja 4 Edifício Prudente de Morais: Avenida Prudente de Morais, 601.
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Espaço do Conhecimento UFMG: Praça da Liberdade, 680, Savassi.
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SRE Metropolitana (Blocos A a E): Avenida Amazonas, 5855, Gameleira.
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Unidades PCMG e CET/MG: Rua Bernardo Guimarães, 1468, Lourdes.
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Aeroporto da Pampulha (Área L): Praça Bagatelle, 204, São Luiz.
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Terreno Vago: Avenida Amazonas, 6252, Gameleira.
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Expominas: Avenida Amazonas, 6.252, Gameleira.
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ADC – Fhemig: Alameda Vereador Álvaro Celso, 100, Centro.
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FJP – Edifício Bemge (Andares 3º ao 25º): Rua Rio de Janeiro, 471, Centro.
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FJP – Prédio: Avenida Brasil, 674, Santa Efigênia.
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Centro de Cultura Presidente Itamar Franco: Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto.
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Minascentro: Avenida Augusto de Lima, 785, Centro.
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Galpão antiga fábrica San Marino: Rua Aldemiro Fernandes Torres, 1680, Jaqueline.
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Galpões Codemig: Avenida Assis Chateaubriand, 713 e 729, Floresta.
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Igam: Rua Carlos Schettino, Gameleira.
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Igam (Pátio Sisema): Rua Djezar Leite, 500, Gameleira.
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Igam (Cedido para Conab): Avenida Prudente de Morais, 1671, Santo Antônio.
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Loja e sobreloja Edifício Paraopeba: Avenida Augusto de Lima, 355, Centro.
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Imóvel Cohab: Avenida Senador Levindo Coelho, Vale do Jatobá.
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Imóvel Cohab: Rua Pedro Feliciano de Carvalho, 80, Serra Verde.
Grande BH
Betim
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Parque Fernão Dias: Fazenda Imbiruçu, Barreiro de Cima.
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Terreno Vago: Rua Armando Amadeu Marri.
Caeté
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Novo Fórum de Caeté TJMG: Praça Paulo Pinheiro da Silva, 1.
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C.H. Emboabas (Área remanescente): Rua João Rodrigues Franco.
Contagem
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Centro Comercial PAC Arrudas: Rua Pau Brasil, 216, Vila São Paulo.
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MLP – CEASA: Avenida Carandaí.
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Área de Reassentamento 3A: Rua Pessegueiros com Av. Francisco Firmo de Mattos.
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Pavilhão 4 Ceasaminas: Avenida São Gotardo, Lote 1 da Quadra 49, Kennedy.
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Fazenda da Tapera: Avenida Um.
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Áreas Cidade Industrial: Avenida IV, totalizando 110.000m².
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Fazenda Bom Jesus (Ipsemg): Rua Professora Filomena Jardim, 400, Nacional.
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C.H. Bairro Água Branca (Área remanescente): Contagem.
Esmeraldas
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Fazenda Santa Tereza (Fucam): Fazenda Santa Tereza.
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Fazenda Paulista (Fucam): Estrada Paulistas, Bambus.
Lagoa Santa
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Complexo CBMMG / PCMG / CETEC: Avenida Belmiro João Salomão.
Ribeirão das Neves
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Freitais (Codemge): BR-040, Freitais.
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Terreno Cohab: Rua Costa Rica, Henrique Sapori.
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Fazenda da Mata: Rodovia 40, Km 505 a 509.
Sabará
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Terreno Cohab: Rodovia 262.
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Fazenda Marzagão (Imóvel 1): Rua Marrom, Nações Unidas.
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Fazenda Marzagão (Imóvel 2): Rodovia 262.
Santa Luzia
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Novo Centro (152 Lotes): Santa Luzia.
Sete Lagoas
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Gleba do Distrito Industrial: MG-238, Bairro Vila Rica.
Vespasiano
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Imóvel Cohab: Vespasiano.
Interior de Minas Gerais
Araxá
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Aeroporto Cirilo de Queiroz: Avenida Aeroporto, 626.
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Campo de Pouso: Lugar denominado Bacia dos Agudos e Terra dos Alemães, Barreiro do Araxá.
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Campo de Pouso: Avenida Dr. Guy Torres, Fazenda do Retiro.
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Complexo do Barreiro (Grande Hotel, Vila do Artesanato e outros): Rua Águas do Araxá, Barreiro.
Arcos
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Arcos – 7 Arcos: Lugar denominado Corumbá e Quilombo, Povoado de Corumbá.
Belo Vale
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Fazenda Boa Esperança (Iepha): Estrada Fazenda Boa Esperança, Zona Rural.
Bocaiúva
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Terreno Vago: Rua Geraldo Lopes da Silva, Lotes 3, 4, 7, 10 e 11.
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Terreno com edificação precária (DER): Rua Edson Murta, 470, Bairro Esplanada.
Buritizeiro
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Tribo Tuxá Setsor Bragba (Funai): Fazenda Santo Antônio.
Caldas
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Imóvel Rio Verde: Lugar denominado Rio Verde.
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Casa DER: Rodovia BR-459, Gerivá.
Campanha
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Imóvel Boa Vista: Lugar denominado Boa Vista, Campo Grande.
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Imóvel Melado: Lugar denominado Melado.
Campo do Meio
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Terreno Campo das Flores: Conhecido como Marreco, Zona Rural.
Campo Florido
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Escola e terreno: Fazenda Nova Compra, Zona Rural.
Capelinha
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Sede Coordenadoria DER: Rua Rio Branco, 960, Planalto.
Carandaí
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C.H. Benjamim Pereira Baeta (Área remanescente): Rua Geraldo Monteiro Silva.
Caratinga
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MLP Ceasa Caratinga: Rodovia BR-116, Km 529, Graça.
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Polo UAB Caratinga: Rua Alice de Paula, 1300, Belvedere.
Carmo do Paranaíba
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Fazenda Farofa: Carmo do Paranaíba.
Chapada Gaúcha
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Sede Parque Nacional Grande Sertão Veredas: Rua Guimarães Rosa, 149, Centro.
Coluna
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Grota do Sapé: Coluna.
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Matinada: Local denominado Matinada.
Conselheiro Lafaiete
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C.H. Marcos Otávio Gonçalves: Rodovia BR-040 – Paulo VI.
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Reserva florestal (Área remanescente): Rodovia BR-040.
Corinto
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IDENE: Fazenda Aliança.
Couto de Magalhães de Minas
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Área remanescente E.E. Jerônimo Pontello: Estrada Almenara - Minas Novas.
Curvelo
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Casa-sede do DBA: Rodovia BR-135, Km 626.
Diamantina
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PMMG – 14 RPM: Rodovia BR-367, Km 583, Alto da Jacuba.
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Sede Coordenadoria Regional DER: Rua Bicame, 751.
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Imóvel ocupado pelo TRT-3: Rua Neco Amorim, 20, Bicame.
Divinópolis
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Terreno E.E. Martin Cyprien: Avenida Amazonas, 881, São José.
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Lotes Liberdade: Rua Cenira Manata Soares, Liberdade.
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Lagoa dos Mandarins (444 Lotes): Residencial Lagoa dos Mandarins.
Estrela do Sul
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Estrela do Sul – 07: Estrada Monte Carmelo, Rodovia MG-50, Km 28.
Felixlândia
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C.H. Ribeirão do Bagre (Imóvel 1): Felixlândia.
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C.H. Ribeirão do Bagre (Imóvel 2): Felixlândia.
Ferros
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Casa DER: Rodovia BR-120, Km 113, Povoado de Mangueira.
Formiga
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Campo de Pouso: Fazenda Gameleira e Fazenda Santa Edwiges.
Governador Valadares
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MLP – CEASA: Rua Coqueiral, Turmalina.
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IMA – Coordenadoria Regional: Rua Dom Pedro II, 377, Centro.
Grão Mogol
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Fazenda Santa Marta: Grão Mogol.
Guanhães
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Antiga Delegacia da PCMG: Avenida Milton Campos, 2942/2974.
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Sede Coordenadoria Regional DER: Avenida Ciro Nunes, 547, Amazonas.
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Galpão DER: Avenida Governador Milton Campos, 2974, Centro.
Guarani
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C.H. Nova Guarani: Guarani.
Ibiá
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Fazenda Matinha das Cruzes: Lugar denominado Boqueirão, Argenita.
Igarité
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Fazenda Queimadas: 4º Distrito de Igarité.
Ipatinga
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Terreno Vago: Avenida Getúlio Vargas, Bairro Caravelas.
Itabira
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Antiga sede da 12ª CRG: Rua Água Santa, 22, Centro.
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Área remanescente (Parcela não cedida): Rua Amilcar Savassi, Campo.
Itajubá
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Itajubá – 4: Fazenda Anita, Distrito Industrial.
Itamonte
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Parque Itatiaia (Área Preservação): Km 12 da Estrada Registro, Agulhas Negras.
Ituiutaba
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Terreno Av. Marginal: Córrego Pirapitinga, Setor Norte.
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Terreno Av. Dep. Daniel de Freitas Barros: Bairro Ipiranga.
Jacutinga
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Terreno Vago: Rua Américo Prado, 536, Centro.
Januária
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Fazenda Pandeiros (IEF): Januária.
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Imóvel Cohab (Rua Corredor Chicó Imídio 1): Alto dos Poções.
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Imóvel Cohab (Rua Corredor Chicó Imídio 2): Alto dos Poções.
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Imóvel Cohab (Rua Corredor Chicó Imídio 3): Alto dos Poções.
Jequitinhonha
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Sumidouro ou Bom Retiro: Lugar denominado Sumidouro.
Jequitaí
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Fazenda Buriti de Baixo (Ruralminas): Zona Rural.
João Pinheiro
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Fazenda Buritis – Gleba 4: João Pinheiro.
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Fazenda Buritis – Gleba 5: João Pinheiro.
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Aeroporto João Pinheiro: BR-040, sentido Praça Gameleira.
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Fazenda Buritis – Gleba 1: João Pinheiro.
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Fazenda Buritis – Gleba 6: João Pinheiro.
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Fazenda Buritis – Gleba 2: João Pinheiro.
Juiz de Fora
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MLP – CEASA: Avenida Doutor Simeão De Faria, 2525.
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Loja Jucemg: Rua São Sebastião, 713, Centro.
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Expominas Juiz de Fora: BR-040, Km 790.
Lajinha
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Terreno Vago Rural: Lugar denominado Sobra, Sobra e Claro.
Lavras
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Terreno Vila Mariana: Rua Paulo Costa Pereira.
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Área remanescente Cohab: Vila Mariana.
Liberdade
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Local denominado Rio Grande: Liberdade.
Lima Duarte
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Escola rural desativada: Povoado de Mogol.
Manga
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Brasil Profissionalizado (Unimontes): Avenida Ayrton Senna.
Matias Cardoso
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Núcleo de colonização Rio Verde: Matias Cardoso.
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Linha II: Matias Cardoso.
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Fazenda Casa Grande (IEF): MG-401, Km 18, Zona Rural.
Monjolos
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Estádio Municipal Chicão: Rua Natalino Francisco da Silva, Centro.
Monte Sião
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Loja nº 1: Rua Presidente Tancredo Neves, 467, Centro.
Montes Claros
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Terreno BR-365: Rodovia BR-365, Km 14.
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Fórum Gonçalves Chaves: Rua Raimundo Penalva, 70.
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Área Rural Remanescente 11ª RPM: Avenida Deputado Plínio Ribeiro, 2.810.
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Posto da Polícia Rodoviária Federal: Rodovia BR-251, Km 12.
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Terreno com edificação precária (DER): Rua Dinamarca com Imperatriz Leopoldina.
Muriaé
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Campo de Pouso: Avenida Cristiano Ferreira Varella.
Mutum
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Gleba Mutum: Córrego da Lajinha.
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Imóvel rural Córrego da Lajinha: Distrito de Centenário.
Nanuque
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Área remanescente Cohab: Rua Aloísio Nogueira Gama.
Ouro Preto
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Edifício cedido à Prefeitura (1): Rua Jair Mazon, 130, Vila Operária.
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Edifício cedido à Prefeitura (2): Rua Diogo de Vasconcelos, 30 e 50.
Paracatu
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Aeroporto de Paracatu: Rua Everardo, 510, Paracatuzinho.
Passos
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Terreno com benfeitorias (DER): Rodovia MG-050, Km 359/363.
Patos de Minas
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Sec. Municipal de Educação: Avenida Getúlio Vargas, 245, Centro.
Pirapetinga
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Fazenda São João: Pirapetinga.
Pitangui
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Fórum Ministro Francisco Campos: Praça Getúlio Vargas, 190, Centro.
Pocrane
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Córrego do Palmito: Pocrane.
Poços de Caldas
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Sede Coordenadoria Regional DER: Avenida José Remigio Prezia, 1637.
Ponte Nova
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Pelotão BM – Aeroporto: Morro do Sombrio.
Pouso Alegre
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Imóvel Cohab: Pouso Alegre.
Riachinho
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Fazenda São João do Boqueirão (Fucam): Bandeirantes.
Rio Novo
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Aeroporto Regional da Zona da Mata: Rio Novo.
Santa Maria de Itabira
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PCH Dona Rita (Igam): Núcleo Rural, Zona Rural.
Santos Dumont
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Área remanescente Cohab: Rua Doutor Luiz Capiberibe, São Sebastião.
São Domingos do Prata
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Fazenda da Matta / Dois Córregos: São Domingos do Prata.
São Francisco
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Fazenda Cumbucas: São Francisco.
São Geraldo
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São Geraldo – 9: Rodovia BR-120, Zona Rural.
São João Evangelista
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Fazenda São Nicolau Grande: São João Evangelista.
Tiradentes
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Sobrado Quatro Cantos / Ramalho: Tiradentes.
Tocantins
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Córrego do Ubeba: Tocantins.
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Córrego São Domingos: Damião.
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Terreno Cor-Jesus e Pacheco: Tocantins.
Três Corações
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Aeroporto Melo Viana: Campo do Jorge, Zona Rural.
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Imóvel Cohab (Copasa): Rua BB.
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Área de Preservação Permanente: Rua BB.
Uberaba
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Assoc. Mineira dos Criadores de Zebu: Avenida Barão Rio Branco, 1717.
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Horto Florestal do Ely: Fazenda Palestina.
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Área rural DER: Rodovia BR-452, Km 200.
Uberlândia
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MLP – CEASA: Rodovia BR-050, Km 76.
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Prédio Cidade Industrial: Avenida Comendador Alexandrino Garcia, 2.689.
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Terreno Invadido: Avenida Atlântica, Lote 23 Q. 75, Pres. Roosevelt.
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16ª Delegacia Regional de Polícia: Rua Rio Grande do Norte, 1425.
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Edifício cedido à Escola de Música: Rua das Juritis, 1315.
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Fazenda do Buriti: Lugar denominado Fazenda do Buriti.
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E.E. 13 de Maio (desativada): Avenida Monsenhor Eduardo, 471.
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Terreno Colégio Tiradentes: Rua Imperatriz Leopoldina, 155, Tubalina.
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11ª CRG – DER: Rua Itabira, 257, Daniel Fonseca.
Varginha
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Varginha – 11: Córrego Fundo ou Invernada Reta.
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Imóvel Cohab: Rua Cristiano Cândido da Silva, Centenário.
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Visconde do Rio Branco
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Área remanescente Cohab: Rua Vice-Prefeito Anacleto Lopes Gomes, Nova República.