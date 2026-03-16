Governo paga R$ 102 milhões e quita terceira parcela do Propag

O governo de Minas Gerais quitou a terceira parcela do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), no valor de R$ 102,01 milhões, nesta segunda-feira (16/3).

O valor total da dívida, de R$ 179,3 bilhões, foi refinanciado em 360 parcelas mensais - ou seja, até 2055, após adesão ao Propag, em dezembro. A participação no programa, garantida por meio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), permitiu condições mais favoráveis para abater a dívida, principalmente pela redução significativa de juros.

Para a adesão, o estado ofereceu ativos para abater 20% da dívida. O Propag também implica a realização obrigatória de investimentos estratégicos ao longo dos próximos anos.

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Após assumir o governo, Romeu Zema (Novo) conseguiu suspender o pagamento da dívida na Justiça. “Importante ressaltar, ainda, que a adesão ao Propag marcou a retomada do pagamento integral das operações de crédito com garantia da União, reforçando o compromisso do Estado com a regularidade fiscal e contratual. Em 2026, até a presente data, foram pagos R$ 1,18 bilhão referentes a essas operações”, diz nota da Secretaria da Fazenda mineira.

