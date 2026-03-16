Meu abono do PIS não caiu na conta; o que fazer e a quem recorrer?

Mesmo que a data de pagamento do abono salarial PIS/Pasep tenha chegado, nem sempre o dinheiro aparece direto na conta. Muitos trabalhadores enfrentam essa situação, que geralmente é causada por inconsistências de dados ou por não atender a todos os critérios de elegibilidade.

Antes de buscar uma solução, é fundamental confirmar se você realmente tem direito ao benefício, tendo em vista que o governo federal estabelece regras claras para o recebimento do abono, e não cumprir apenas um dos requisitos já impede o pagamento.

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Verifique os requisitos do abono salarial

Para receber o PIS/Pasep, o trabalhador precisa atender a todos os critérios listados abaixo, com base no ano de referência do pagamento. Para o calendário atual (2026), o ano-base é 2024. Confira se você cumpre as seguintes exigências:

Estar cadastrado no programa PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias no ano-base;

Ter recebido uma remuneração mensal de até R$ 2.765,93 em 2024 (equivalente a dois salários mínimos do ano-base corrigidos);

Ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Principais motivos para o bloqueio do pagamento

Se você cumpre todos os requisitos, a falha no pagamento pode estar relacionada a problemas cadastrais. Uma das causas mais comuns é a divergência de informações, como nome ou data de nascimento, entre os registros da Receita Federal e os dados enviados pela empresa.

Outro erro frequente é o envio de informações incorretas ou fora do prazo pelo empregador por meio do eSocial. Se a empresa não comunicou os seus dados ao governo, o sistema não consegue processar o pagamento do abono e, nesses casos, a responsabilidade é da instituição, que deve retificar as informações.

Como consultar e regularizar a situação

A forma mais prática de verificar o que aconteceu é por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br. Nessas plataformas, é possível consultar a situação do seu benefício e identificar o motivo exato pelo qual o valor foi bloqueado ou não foi liberado.

Desde 2026, o calendário de pagamentos é fixo, com liberações sempre no dia 15 de cada mês, conforme o mês de nascimento do trabalhador. Caso caia no final de semana o pagamento é efetuado na segunda-feira seguinte.

Se a consulta online não for suficiente, é possível buscar atendimento em canais oficiais:

Telefone 158: sob responsabilidade do Ministério do Trabalho, é a principal central de atendimento para dúvidas sobre o abono salarial.

Agência bancária: o trabalhador com direito ao PIS deve ir à Caixa, enquanto os servidores públicos com direito ao Pasep devem se dirigir ao Banco do Brasil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata