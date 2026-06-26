Jogo do Brasil na segunda: funcionários do comércio podem folgar?
Brasil e Japão entram em campo às 14h desta segunda (29/6); entenda se funcionários do comércio podem folgar ou encerrar o expediente mais cedo
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Com a classificação da Seleção Brasileira em primeiro lugar dentro do seu grupo, o Brasil enfrenta o Japão às 14h de segunda-feira (29/6), pela fase 16 avos de final na Copa do Mundo de 2026. Como a partida ocorre no meio do horário comercial, funcionários do comércio de Belo Horizonte ficam em dúvida se podem folgar ou não.
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No entanto, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), os dias de jogos da Seleção Canarinho não são considerados feriados. Portanto, o empregador não tem obrigação legal de conceder folga aos empregados.
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Para os lojistas de BH que optarem por liberar os funcionários, para o jogo de segunda-feira, a CDL sugere medidas em relação ao horário de trabalho e retorno às atividades.
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Conforme a CDL, a jornada de trabalho deve ser realizada até uma hora antes do início da partida, encerrando-se às 13h, para que os colaboradores possam se deslocar para o local onde irão assistir ao jogo.
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Caberá ao proprietário do estabelecimento decidir se as atividades serão retomadas após o jogo. Caso queira reabrir o comércio, o patrão deve conceder um prazo razoável para o retorno do colaborador ao posto de trabalho.