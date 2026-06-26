Jogo do Brasil na segunda: funcionários do comércio podem folgar?

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Com a classificação da Seleção Brasileira em primeiro lugar dentro do seu grupo, o Brasil enfrenta o Japão às 14h de segunda-feira (29/6), pela fase 16 avos de final na Copa do Mundo de 2026. Como a partida ocorre no meio do horário comercial, funcionários do comércio de Belo Horizonte ficam em dúvida se podem folgar ou não.

No entanto, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), os dias de jogos da Seleção Canarinho não são considerados feriados. Portanto, o empregador não tem obrigação legal de conceder folga aos empregados.

Para os lojistas de BH que optarem por liberar os funcionários, para o jogo de segunda-feira, a CDL sugere medidas em relação ao horário de trabalho e retorno às atividades.

Conforme a CDL, a jornada de trabalho deve ser realizada até uma hora antes do início da partida, encerrando-se às 13h, para que os colaboradores possam se deslocar para o local onde irão assistir ao jogo.

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Caberá ao proprietário do estabelecimento decidir se as atividades serão retomadas após o jogo. Caso queira reabrir o comércio, o patrão deve conceder um prazo razoável para o retorno do colaborador ao posto de trabalho.

