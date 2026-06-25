Primeira Copa de bebês no CTI vira ensaio fotográfico 

O clima de alegria com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo se espalha por todos os cantos da capital. E não é diferente dentro do CTI Infantil do Hospital Belo Horizonte. Em meio a exames e rotinas de cuidados, os recém-nascidos "posaram" para fotos vestindo roupas com as cores verde e amarelo para o projeto “Minha primeira Copa”.

A fisioterapeuta Fernanda Carrusca, com o apoio de toda a equipe assistencial do CTI, começou a sessão de fotos no início de junho. O objetivo do ensaio, segundo ela, era aliviar a rotina dos pais que ficam dia e noite no hospital para cuidar dos filhos.

A produção das fotos foi coordenada pela equipe do CTI Infantil do Hospital Belo Horizonte, no Bairro Cachoeirinha, Região Nordeste da capital. Assim, na próxima Copa, em 2030, os pais e as crianças, já crescidas, poderão ter em mãos essa memória que transforma a internação em um momento de carinho e lembrança afetiva. Todos receberam as fotos impressas para guardá-las como recordação.

"Em todas as datas comemorativas, buscamos fazer algo especial para minimizar os impactos da internação e tornar esse período um pouco mais leve para as famílias”, diz a fisioterapeuta.

Fernanda afirma que o engajamento da equipe é essencial para motivação dos cuidados com os recém-nascidos. "Cada pessoa faz diferença na vida deles. Transformando pequenos gestos em grandes lembranças", afirma.

O ensaio foi divulgado no Instagram do hospital (@hospital.belohorizonte) e no da fisioterapeuta, que também é fotógrafa (@fernandacarruscafoto), com as frases: “Vai Brasil” e “Brasil 2026”. Foi confeccionada ainda uma mini taça da Copa para as pequenas mãos dos bebês.

Fernanda explica que fizeram uma surpresa aos pais, que ficaram emocionados. “Eles ficaram super felizes com a iniciativa. Já entreguei as fotos reveladas. Ficamos muito emocionados porque acaba que eles ficam vivendo o CTI o tempo inteiro e nem conseguem muito viver o mundo externo”, contou.

Idealizadora da ação, a técnica de enfermagem Taniele da Silva acredita que é um momento de aliviar o estresse do ambiente hospitalar. “É sempre bom torcer pelo nosso país e incentivar as crianças, desde cedo, a valorizar a nossa cultura. Mais do que esperar vitórias, é importante manter acesa a chama da esperança.”, diz.

A união mostra que o esporte não é apenas um jogo. Ele faz parte da identidade brasileira. “O futebol também nos ensina que sempre teremos novos capítulos e que faz parte da nossa identidade sonhar juntos”, afirma a enfermeira.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro