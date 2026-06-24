Em clima de Copa, PBH lança campanha de adoção de pets

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Em clima de Copa do Mundo, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) aproveitou a deixa para incentivar a adoção responsável de animais. Em publicações divulgadas nas redes sociais, a administração municipal apresentou cães disponíveis para adoção em um formato que remete às tradicionais figurinhas colecionáveis do torneio.

Na campanha, cada animal aparece em uma espécie de figurinha personalizada, com nome e uma característica marcante de sua personalidade. A proposta é aproximar o público dos pets e estimular o interesse pela adoção de forma leve e criativa.

A legenda das publicações faz referência à expectativa dos torcedores durante os jogos e convida os seguidores a conhecerem os cachorros, sendo seis machos e oito fêmeas, que integram o chamado a "seleção feminina" e "seleção masculina".

“O coração está como? Por aqui ele anda quentinho, só de pensar que uma dessas fofurinhas pode ter um lar. Porque tem figurinha que não deveria mesmo ficar faltando no seu álbum”, diz um trecho da postagem.

Qual dos escalados vai ganhar seu coração?????



No time do Adota BH, os animaizinhos não sonham com gols, medalhas ou troféus. Sonham com uma cama quentinha, carinho, passeios e alguém para chamar de família.



Escolha seu craque favorito no site: https://t.co/Vt4JrxzCTR ?????? pic.twitter.com/LUr5cvep2H — Prefeitura de BH (@prefeiturabh) June 19, 2026

A campanha destaca que os animais são carinhosos, companheiros e cheios de personalidade, reforçando a importância de oferecer um lar para cães que aguardam adoção. Os interessados devem escolher o companheiro por meio da plataforma Adota BH.

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O programa reúne animais resgatados e acolhidos pelo município, que recebem os cuidados necessários antes de serem disponibilizados para adoção. Os interessados em conhecer os animais disponíveis podem acessar a página do Adota BH, no portal da Prefeitura de Belo Horizonte, onde estão reunidas informações sobre os cães e gatos aptos para adoção.