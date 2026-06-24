Vai estacionar em BH? Tire suas dúvidas sobre o estacionamento rotativo

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O sistema de estacionamento rotativo é implantado em locais onde a quantidade de veículos que precisam estacionar é maior do que o número de vagas disponíveis, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Isso garante o aumento da oferta de vagas em regiões de grande concentração de comércio, serviços e lazer.

Em BH, o estacionamento rotativo funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h. Porém, em alguns locais, o uso do crédito eletrônico não é exigido aos sábados.

O estacionamento na Estação Pampulha funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 15h.

Já no Parque das Mangabeiras, Região Centro-Sul de BH, o funcionamento é de terça-feira a domingo, das 8h às 17h. Aos domingos e feriados, não é necessário o uso do crédito eletrônico do rotativo, à exceção do parque.

Os créditos são adquiridos por meio de aplicativos, custam R$ 5,61 e podem ser utilizados a qualquer momento. A PBH informa que não existe estorno, e todos os usuários têm 30 minutos de bônus por cada crédito adquirido.

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Ainda de acordo com o Executivo municipal, as folhas de papel do estacionamento rotativo perderam a validade em 9 de janeiro de 2022. Desde então, o pagamento pelo uso da vaga passou a ser feito exclusivamente por crédito eletrônico.