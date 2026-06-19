5 dicas de segurança para evitar ataques e assaltos em garagens

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A tentativa de homicídio registrada na manhã da última quinta-feira (18), em uma garagem na Rua Antônio de Albuquerque, no bairro Savassi, em Belo Horizonte, colocou em evidência a vulnerabilidade de motoristas ao entrar e sair de estacionamentos. O caso, registrado por câmeras de segurança, mostra um atirador que aguardou na calçada o momento em que a vítima chegava para agir. Apesar dos ferimentos, a vítima sobreviveu. Esse tipo de abordagem criminosa reforça a necessidade de adotar medidas de segurança preventivas no dia a dia.

Situações como essa podem ser minimizadas com atenção e algumas mudanças de hábito. Pequenos cuidados podem fazer a diferença entre se tornar um alvo fácil ou evitar uma abordagem perigosa. A seguir, listamos algumas dicas práticas para aumentar sua proteção em garagens de prédios residenciais ou comerciais.

Leia Mais

1. Esteja atento ao entorno

Antes de acionar o portão, observe a rua. Verifique se há pessoas ou veículos parados em atitude suspeita nas proximidades. Caso note algo incomum, não entre. Dê mais uma volta no quarteirão e, se a situação persistir, acione a polícia. A pressa para entrar pode ser exatamente o que um criminoso está esperando.

2. Reduza o tempo de espera

O momento de abertura e fechamento do portão é o mais crítico. Tente minimizar esse tempo. Tenha o controle remoto sempre à mão para acioná-lo sem demora. Se possível, combine com a portaria para que o portão já esteja abrindo quando você chegar. Espere sempre o fechamento completo antes de descer do carro.

3. Iluminação e visibilidade são essenciais

Garagens bem iluminadas e sem pontos cegos dificultam a ação de criminosos. Se a iluminação do seu prédio é precária, sugira melhorias ao condomínio. Instalar espelhos convexos em pontos estratégicos também ajuda a ter uma visão mais ampla do ambiente, eliminando cantos onde alguém possa se esconder.

4. Cuidado com o efeito "carona"

Criminosos podem aproveitar a entrada de um veículo para entrar na garagem a pé ou até mesmo com outro carro. Ao chegar, observe pelo retrovisor se ninguém está se aproximando para entrar junto. Essa tática é comum e muitas vezes passa despercebida pela rapidez com que acontece.

5. Comunique-se com a portaria

Sempre que possível, avise o porteiro sobre sua chegada, seja por interfone ou celular. Essa comunicação cria uma camada extra de segurança, pois um profissional estará ciente da sua movimentação. Em prédios sem portaria, a instalação de um sistema de câmeras com monitoramento remoto pode cumprir uma função semelhante, inibindo ações criminosas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.