Vídeo: homem vestido de operário atira em motorista em garagem na Savassi

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Um motorista, de 31 anos, foi baleado dentro de uma garagem na Rua Antônio de Albuquerque, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (18/6). O atirador, vestido com uniforme de operário, fugiu do local e segue sendo procurado.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. Nas gravações, o motorista aparece entrando com o veículo na garagem. Pouco depois, um homem uniformizado de operário entra a pé no local, se aproxima da porta do condutor e atira contra a vítima.

Após o ataque, o suspeito fugiu pela Rua Rio Grande do Norte em direção à Avenida do Contorno. Equipes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) fizeram buscas na região, mas até o momento o homem não foi localizado.

Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada após uma ligação para o telefone 190 informando que havia uma pessoa ferida por disparos de arma de fogo na Rua Antônio de Albuquerque, na altura do número 230, onde há uma obra em andamento.

Aos policiais, a vítima disse que não conhece o autor dos disparos e não sabe o que teria motivado o atentado. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII. O estado de saúde dele não foi informado.

Equipes da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) estiveram no local para coletar vestígios e informações que ajudem nas investigações. Em nota, a corporação informou ainda que os trabalhos continuam para identificar e localizar o suspeito, além de esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima