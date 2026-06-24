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TRANSPORTE PARA TORCEDORES

Vai torcer pelo Brasil? Metrô BH amplia horário de pico para deslocamento

Segundo a concessionária que administra o serviço, o tempo de espera entre as viagens será de apenas 7,5 minutos nesta quarta-feira (24/6)

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
24/06/2026 16:05 - atualizado em 24/06/2026 16:07

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A concessionária Metrô BH informou que o horário de pico da operação metroviária será estendido
A concessionária Metrô BH informou que o horário de pico da operação metroviária será estendido crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Os torcedores que vão acompanhar a partida da Seleção Brasileira contra a Escócia, às 19h desta quarta-feira (24/6), terão um reforço no transporte público de Belo HorizonteA concessionária Metrô BH, que administra o serviço, vai estender o horário de pico da operação em uma hora para garantir mais comodidade e agilizar o deslocamento do público.

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Segundo a empresa, a iniciativa busca absorver o fluxo extra de passageiros antes e depois do evento esportivo, oferecendo mais fluidez em um período que, diariamente, já apresenta maior movimentação na capital.

Com a mudança, o esquema especial de trens com maior frequência funcionará das 15h30 às 18h30. Durante esse intervalo de três horas, o tempo de espera entre as viagens será de apenas 7,5 minutos.

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Os usuários devem ficar atentos aos horários habituais de fechamento das estações, uma vez que a alteração divulgada compreende especificamente a ampliação do bloco de viagens com intervalos reduzidos (horário de pico). 

Intervenções artísticas

Além das mudanças na operação para os dias de jogos, a Metrô BH anunciou uma nova iniciativa voltada para a ocupação cultural da capital. Um protocolo de intenções firmado com a Fundação Clóvis Salgado (FCS), em conjunto com o Governo de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, vai viabilizar a realização de intervenções artísticas e ações culturais no entorno das estações de metrô.

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Para marcar o lançamento da parceria, será realizada uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (25/6), às 13h, na Estação Central (Praça Rui Barbosa, 1). Durante a cerimônia, o público poderá acompanhar a 2ª edição do projeto "Curto-circuito" - uma iniciativa de ativações artísticas urbanas do Circuito Liberdade.

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