Vai torcer pelo Brasil? Metrô BH amplia horário de pico para deslocamento

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Os torcedores que vão acompanhar a partida da Seleção Brasileira contra a Escócia, às 19h desta quarta-feira (24/6), terão um reforço no transporte público de Belo Horizonte. A concessionária Metrô BH, que administra o serviço, vai estender o horário de pico da operação em uma hora para garantir mais comodidade e agilizar o deslocamento do público.

Segundo a empresa, a iniciativa busca absorver o fluxo extra de passageiros antes e depois do evento esportivo, oferecendo mais fluidez em um período que, diariamente, já apresenta maior movimentação na capital.

Com a mudança, o esquema especial de trens com maior frequência funcionará das 15h30 às 18h30. Durante esse intervalo de três horas, o tempo de espera entre as viagens será de apenas 7,5 minutos.

Os usuários devem ficar atentos aos horários habituais de fechamento das estações, uma vez que a alteração divulgada compreende especificamente a ampliação do bloco de viagens com intervalos reduzidos (horário de pico).

Intervenções artísticas

Além das mudanças na operação para os dias de jogos, a Metrô BH anunciou uma nova iniciativa voltada para a ocupação cultural da capital. Um protocolo de intenções firmado com a Fundação Clóvis Salgado (FCS), em conjunto com o Governo de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, vai viabilizar a realização de intervenções artísticas e ações culturais no entorno das estações de metrô.

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Para marcar o lançamento da parceria, será realizada uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (25/6), às 13h, na Estação Central (Praça Rui Barbosa, 1). Durante a cerimônia, o público poderá acompanhar a 2ª edição do projeto "Curto-circuito" - uma iniciativa de ativações artísticas urbanas do Circuito Liberdade.