Brasil x Escócia: veja o horário dos shoppings de BH nesta quarta (24/6)
Centros de compras terão horários especiais por causa partida decisiva da Seleção Brasileira contra a Escócia pela última rodada do Grupo C do Mundial
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A partida decisiva da Seleção Brasileira contra a Escócia na fase de grupos da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (24/6), vai provocar mudanças no funcionamento dos shoppings de Belo Horizonte. Com o jogo marcado para as 19h, em Miami, nos Estados Unidos, alguns empreendimentos da capital mineira decidiram antecipar o fechamento de lojas e quiosques, enquanto outros terão funcionamento facultativo durante o horário do jogo.
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Brasil e Escócia se enfrentam no Hard Rock Stadium pela terceira e última rodada do Grupo C do Mundial. Além das alterações no atendimento, alguns centros de compras vão transmitir a partida em áreas de alimentação e restaurantes para os clientes que desejarem acompanhar o duelo.
Confira como fica o funcionamento dos shoppings:
Boulevard Shopping
- Lojas e quiosques: das 10h às 18h30 (facultativo até 22h)
- Praça de alimentação: das 10h às 18h30 (facultativo até 22h)
- Drogaria Araújo: das 9h às 23h
- Droga Raia: das 8h às 22h
- Cinema: conforme programação
Endereço: Av. dos Andradas, 3000 - Santa Efigênia, Belo Horizonte
Minas Shopping
- Lojas e quiosques: das 10h às 18h30 (facultativo até 22h)
- Alimentação, lazer e farmácias: das 10h às 18h30 (facultativo até 22h)
- Cinema: conforme programação
Endereço: Av. Cristiano Machado, 4000 - União, Belo Horizonte
Portal Auto Shopping
- Lojas e alimentação: das 9h às 18h
Endereço: Av. Dom Pedro II, 1900 - Carlos Prates, Belo Horizonte
Shopping Cidade
- Lojas e quiosques: das 9h às 19h
- Supermercado Epa: das 9 às 19h
- Academia Smart Fit: das 8h às 19h
- Cineart: conforme programação | Durante o jogo do Brasil, o acesso ao cinema será exclusivamente pela Portaria Tupis.
Endereço: Rua dos Tupis, 337 - Centro, Belo Horizonte
Shopping Del Rey
- Lojas e quiosques: das 10h às 18h30 (facultativo até 22h)
- Praça de alimentação: das 10h às 18h30 (facultativo até 22h
- Alameda Gastronômica: conforme programação dos restaurantes
- Supernosso: das 8h às 18h30
- Smart Fit: das 6h às 23h
- Farmácias: das 7h às 23h
- Cinema: conforme programação
- BoliXe: conforme programação
Endereço: Av. Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha, Belo Horizonte
Shopping Estação BH
- Lojas e quiosques: das 10h até 19h (facultativo após as 19h)
- Praça de Alimentação: das 11h até 19h (facultativo após as 19h)
- Todos os jogos serão transmitidos na Praça de Alimentação
- Restaurantes como Coco Bambu e Outback terão ações especiais e transmissão da partida
Endereço: Av. Cristiano Machado, 11833 - Vila Cloris, Belo Horizonte
ViaBrasil Pampulha
- Lojas e quiosques: das 9h às 19h
Endereço: R. Irlanda, 413 - Jardim Atlântico, Belo Horizonte
ViaShopping Barreiro
- Lojas e quiosques: das 10h às 18h30
- Praça de Alimentação: das 10h às 22h
- Cinema: conforme a programação
- Supermercados BH: das 10h30 às 18h
- Drogaria Araújo: das 10h às 22h
- SmartFit: das 8h às 23h
- UAI: das 8h às 19h
Endereço: Av. Afonso Vaz de Melo, 640 - Barreiro, Belo Horizonte
ItaúPower Shopping
- Lojas e quiosques: das 10h às 18h30 (facultativo até 22h)
- Praça de alimentação: das 10h às 23h
- Lazer: das 10h às 23h
- Cinema: conforme programação
Endereço: Av. General David Sarnoff, 5160 - Cidade Industrial, Contagem
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos