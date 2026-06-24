Assine
overlay
Início Gerais
COPA DO MUNDO 2026

Brasil x Escócia: veja o horário dos shoppings de BH nesta quarta (24/6)

Centros de compras terão horários especiais por causa partida decisiva da Seleção Brasileira contra a Escócia pela última rodada do Grupo C do Mundial

Publicidade
Carregando...
Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
24/06/2026 12:37

compartilhe

SIGA
×
Em clima de Copa 2026: 4 jingles que marcaram época e viraram hinos no Brasil
A paixão da torcida brasileira em um estádio, celebrando a seleção e o espírito dos hinos que unem gerações em Copas do Mundo. crédito: Pexels/ Caio

A partida decisiva da Seleção Brasileira contra a Escócia na fase de grupos da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (24/6), vai provocar mudanças no funcionamento dos shoppings de Belo Horizonte. Com o jogo marcado para as 19h, em Miami, nos Estados Unidos, alguns empreendimentos da capital mineira decidiram antecipar o fechamento de lojas e quiosques, enquanto outros terão funcionamento facultativo durante o horário do jogo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Brasil e Escócia se enfrentam no Hard Rock Stadium pela terceira e última rodada do Grupo C do Mundial. Além das alterações no atendimento, alguns centros de compras vão transmitir a partida em áreas de alimentação e restaurantes para os clientes que desejarem acompanhar o duelo.

Confira como fica o funcionamento dos shoppings:

Boulevard Shopping

  • Lojas e quiosques: das 10h às 18h30 (facultativo até 22h)
  • Praça de alimentação: das 10h às 18h30 (facultativo até 22h)
  • Drogaria Araújo: das 9h às 23h
  • Droga Raia: das 8h às 22h
  • Cinema: conforme programação

Endereço: Av. dos Andradas, 3000 - Santa Efigênia, Belo Horizonte

Boulevard Shopping
Boulevard Shopping Divulgação/ Boulevard Shopping

Minas Shopping

  • Lojas e quiosques: das 10h às 18h30 (facultativo até 22h)
  • Alimentação, lazer e farmácias: das 10h às 18h30 (facultativo até 22h)
  • Cinema: conforme programação

Endereço: Av. Cristiano Machado, 4000 - União, Belo Horizonte

Minas Shopping
Minas Shopping Fábio Ortolan/ Minas Shopping

Portal Auto Shopping

  • Lojas e alimentação: das 9h às 18h

Endereço: Av. Dom Pedro II, 1900 - Carlos Prates, Belo Horizonte

Shopping Cidade

  • Lojas e quiosques: das 9h às 19h
  • Supermercado Epa: das 9 às 19h
  • Academia Smart Fit: das 8h às 19h
  • Cineart: conforme programação | Durante o jogo do Brasil, o acesso ao cinema será exclusivamente pela Portaria Tupis.

Endereço: Rua dos Tupis, 337 - Centro, Belo Horizonte

Shopping Cidade
Shopping Cidade Alessandro Carvalho/ Shopping Cidade

Shopping Del Rey

  • Lojas e quiosques: das 10h às 18h30 (facultativo até 22h)
  • Praça de alimentação: das 10h às 18h30 (facultativo até 22h
  • Alameda Gastronômica: conforme programação dos restaurantes
  • Supernosso: das 8h às 18h30
  • Smart Fit: das 6h às 23h
  • Farmácias: das 7h às 23h
  • Cinema: conforme programação
  • BoliXe: conforme programação

Endereço: Av. Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha, Belo Horizonte 

Shopping Del Rey
Shopping Del Rey Crianic/ Shopping Del Rey

Shopping Estação BH

  • Lojas e quiosques: das 10h até 19h (facultativo após as 19h)
  • Praça de Alimentação: das 11h até 19h (facultativo após as 19h)
  • Todos os jogos serão transmitidos na Praça de Alimentação
  • Restaurantes como Coco Bambu e Outback terão ações especiais e transmissão da partida

Endereço: Av. Cristiano Machado, 11833 - Vila Cloris, Belo Horizonte

ViaBrasil Pampulha

  • Lojas e quiosques: das 9h às 19h

Endereço: R. Irlanda, 413 - Jardim Atlântico, Belo Horizonte

ViaShopping Barreiro

  • Lojas e quiosques: das 10h às 18h30
  • Praça de Alimentação: das 10h às 22h
  • Cinema: conforme a programação
  • Supermercados BH: das 10h30 às 18h
  • Drogaria Araújo: das 10h às 22h
  • SmartFit: das 8h às 23h
  • UAI: das 8h às 19h

Endereço: Av. Afonso Vaz de Melo, 640 - Barreiro, Belo Horizonte

ItaúPower Shopping

  • Lojas e quiosques: das 10h às 18h30 (facultativo até 22h)
  • Praça de alimentação: das 10h às 23h
  • Lazer: das 10h às 23h
  • Cinema: conforme programação

Endereço: Av. General David Sarnoff, 5160 - Cidade Industrial, Contagem

ItaúPower Shopping
ItaúPower Shopping Divulgação/ Com Você Comunicação

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos

Tópicos relacionados:

brasil escocia shopping

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay