Brasil x Escócia: veja o horário dos shoppings de BH nesta quarta (24/6)

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A partida decisiva da Seleção Brasileira contra a Escócia na fase de grupos da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (24/6), vai provocar mudanças no funcionamento dos shoppings de Belo Horizonte. Com o jogo marcado para as 19h, em Miami, nos Estados Unidos, alguns empreendimentos da capital mineira decidiram antecipar o fechamento de lojas e quiosques, enquanto outros terão funcionamento facultativo durante o horário do jogo.

Brasil e Escócia se enfrentam no Hard Rock Stadium pela terceira e última rodada do Grupo C do Mundial. Além das alterações no atendimento, alguns centros de compras vão transmitir a partida em áreas de alimentação e restaurantes para os clientes que desejarem acompanhar o duelo.

Confira como fica o funcionamento dos shoppings:

Boulevard Shopping

Lojas e quiosques: das 10h às 18h30 (facultativo até 22h)

Praça de alimentação: das 10h às 18h30 (facultativo até 22h)

Drogaria Araújo: das 9h às 23h

Droga Raia: das 8h às 22h

Cinema: conforme programação

Endereço: Av. dos Andradas, 3000 - Santa Efigênia, Belo Horizonte

Boulevard Shopping Divulgação/ Boulevard Shopping

Minas Shopping

Lojas e quiosques: das 10h às 18h30 (facultativo até 22h)

Alimentação, lazer e farmácias: das 10h às 18h30 (facultativo até 22h)

Cinema: conforme programação

Endereço: Av. Cristiano Machado, 4000 - União, Belo Horizonte



Minas Shopping Fábio Ortolan/ Minas Shopping

Portal Auto Shopping

Lojas e alimentação: das 9h às 18h

Endereço: Av. Dom Pedro II, 1900 - Carlos Prates, Belo Horizonte



Shopping Cidade

Lojas e quiosques: das 9h às 19h

Supermercado Epa: das 9 às 19h

Academia Smart Fit: das 8h às 19h

Cineart: conforme programação | Durante o jogo do Brasil, o acesso ao cinema será exclusivamente pela Portaria Tupis.

Endereço: Rua dos Tupis, 337 - Centro, Belo Horizonte

Shopping Cidade Alessandro Carvalho/ Shopping Cidade

Shopping Del Rey

Lojas e quiosques: das 10h às 18h30 (facultativo até 22h)

Praça de alimentação: das 10h às 18h30 (facultativo até 22h

Alameda Gastronômica: conforme programação dos restaurantes

Supernosso: das 8h às 18h30

Smart Fit: das 6h às 23h

Farmácias: das 7h às 23h

Cinema: conforme programação

BoliXe: conforme programação

Endereço: Av. Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha, Belo Horizonte



Shopping Del Rey Crianic/ Shopping Del Rey

Shopping Estação BH

Lojas e quiosques: das 10h até 19h (facultativo após as 19h)

Praça de Alimentação: das 11h até 19h (facultativo após as 19h)

Todos os jogos serão transmitidos na Praça de Alimentação

Restaurantes como Coco Bambu e Outback terão ações especiais e transmissão da partida

Endereço: Av. Cristiano Machado, 11833 - Vila Cloris, Belo Horizonte



ViaBrasil Pampulha

Lojas e quiosques: das 9h às 19h

Endereço: R. Irlanda, 413 - Jardim Atlântico, Belo Horizonte



ViaShopping Barreiro

Lojas e quiosques: das 10h às 18h30

Praça de Alimentação: das 10h às 22h

Cinema: conforme a programação

Supermercados BH: das 10h30 às 18h

Drogaria Araújo: das 10h às 22h

SmartFit: das 8h às 23h

UAI: das 8h às 19h

Endereço: Av. Afonso Vaz de Melo, 640 - Barreiro, Belo Horizonte



ItaúPower Shopping

Lojas e quiosques: das 10h às 18h30 (facultativo até 22h)

Praça de alimentação: das 10h às 23h

Lazer: das 10h às 23h

Cinema: conforme programação

Endereço: Av. General David Sarnoff, 5160 - Cidade Industrial, Contagem



ItaúPower Shopping Divulgação/ Com Você Comunicação

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos