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PREVISÃO DE CHUVA

Chuva em MG: mais de 250 cidades estão sob alerta até quinta-feira (25/6)

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempestade em municípios de Minas até esta quinta-feira (25/6). Confira recomendações em caso de chuva

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
24/06/2026 12:18

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Por que a previsão do tempo erra? A ciência por trás das previsões
Chuva intensa pode vir acompanha de raios e rajadas de vento crédito: Tulio Santos/EM/D.A. Press

Além de baixas temperaturas, o início do inverno também trouxe chuva para Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 252 cidades estão sob alerta até o fim desta quinta-feira (25/6).

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As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

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De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, significa que, a cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Segundo o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

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  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais cidades podem ser afetadas?

  • Água Comprida
  • Aguanil
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Além Paraíba
  • Alfenas
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Andradas
  • Andrelândia
  • Antônio Carlos
  • Arantina
  • Araporã
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Areado
  • Baependi
  • Bambuí
  • Bandeira do Sul
  • Barbacena
  • Belmiro Braga
  • Bias Fortes
  • Bicas
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Repouso
  • Bom Sucesso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Cachoeira Dourada
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo Belo
  • Campo do Meio
  • Campo Florido
  • Campos Gerais
  • Canápolis
  • Cana Verde
  • Candeias
  • Capetinga
  • Capinópolis
  • Capitólio
  • Careaçu
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Rio Claro
  • Carneirinho
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Cássia
  • Caxambu
  • Centralina
  • Chácara
  • Chiador
  • Claraval
  • Comendador Gomes
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição da Barra de Minas
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Conquista
  • Consolação
  • Coqueiral
  • Cordislândia
  • Coronel Pacheco
  • Córrego do Bom Jesus
  • Cristais
  • Cristina
  • Cruzília
  • Delfim Moreira
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Divisa Nova
  • Dom Viçoso
  • Doresópolis
  • Elói Mendes
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Ewbank da Câmara
  • Extrema
  • Fama
  • Formiga
  • Fortaleza de Minas
  • Fronteira
  • Frutal
  • Goianá
  • Gonçalves
  • Guapé
  • Guaranésia
  • Guarará
  • Guaxupé
  • Gurinhatã
  • Heliodora
  • Ibertioga
  • Ibiraci
  • Ibitiúra de Minas
  • Ibituruna
  • Ijaci
  • Ilicínea
  • Inconfidentes
  • Ingaí
  • Ipiaçu
  • Ipuiúna
  • Itajubá
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapagipe
  • Itapeva
  • Itaú de Minas
  • Ituiutaba
  • Itumirim
  • Iturama
  • Itutinga
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Jesuânia
  • Juiz de Fora
  • Juruaia
  • Lambari
  • Lavras
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Limeira do Oeste
  • Luminárias
  • Machado
  • Madre de Deus de Minas
  • Mar de Espanha
  • Maria da Fé
  • Maripá de Minas
  • Marmelópolis
  • Matias Barbosa
  • Medeiros
  • Minduri
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Belo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Natércia
  • Nazareno
  • Nepomuceno
  • Nova Ponte
  • Nova Resende
  • Olaria
  • Olímpio Noronha
  • Ouro Fino
  • Pains
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Passa Vinte
  • Passos
  • Pedralva
  • Pedro Teixeira
  • Pequeri
  • Perdizes
  • Perdões
  • Piau
  • Piedade do Rio Grande
  • Pimenta
  • Pirajuba
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Piumhi
  • Planura
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Prata
  • Pratápolis
  • Ribeirão Vermelho
  • Rio Preto
  • Rochedo de Minas
  • Sacramento
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santa Juliana
  • Santana da Vargem
  • Santana do Deserto
  • Santana do Garambéu
  • Santana do Jacaré
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita de Ibitipoca
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Amparo
  • Santo Antônio do Aventureiro
  • Santos Dumont
  • São Bento Abade
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São João Batista do Glória
  • São João da Mata
  • São João del Rei
  • São João Nepomuceno
  • São José da Barra
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • São Tiago
  • São Tomás de Aquino
  • São Vicente de Minas
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador Cortes
  • Senador José Bento
  • Seritinga
  • Serrania
  • Serranos
  • Silvianópolis
  • Simão Pereira
  • Soledade de Minas
  • Tapira
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Três Corações
  • Três Pontas
  • Turvolândia
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • União de Minas
  • Vargem Bonita
  • Varginha
  • Veríssimo
  • Virgínia
  • Volta Grande
  • Wenceslau Braz

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