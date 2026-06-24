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Ranking do frio: veja as cidades mais frias de Minas nesta quarta-feira

Frio marcou a madrugada em várias regiões mineiras; veja os detalhes e se sua cidade está no ranking

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
24/06/2026 09:48

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Frio durante inverno em BH
Com os termômetros em queda, moradores dessas cidades precisaram reforçar os agasalhos crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press

O frio segue dando o tom dos primeiros dias do inverno em Minas Gerais. Na madrugada desta quarta-feira (24), cinco cidades do estado registraram temperaturas próximas ou inferiores a 10°C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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A menor temperatura foi registrada em Manhuaçu, na Zona da Mata, onde os termômetros marcaram 8,2°C. Em seguida aparecem Rio Pardo de Minas, no Norte do estado, com 8,3°C, e Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, com 8,9°C.

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Também figuram entre as cidades mais frias do estado Capelinha, com 10°C, e Florestal, com 10,9°C.

Menores temperaturas registradas em Minas Gerais

  • Manhuaçu: 8,2°C
  • Rio Pardo de Minas: 8,3°C
  • Araçuaí: 8,9°C
  • Capelinha: 10°C
  • Florestal: 10,9°C 

Com os termômetros em queda, moradores dessas cidades precisaram reforçar os agasalhos durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã. O cenário é típico dos primeiros dias do inverno, estação que começou oficialmente em 21 de junho. 

Segundo o Inmet, o inverno de 2026 deve ser menos rigoroso do que o registrado no ano passado. Ainda assim, a atuação de massas de ar frio tem provocado amanheceres gelados em diversas regiões mineiras, especialmente em áreas de maior altitude.

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A previsão é de que as manhãs e noites continuem frias nos próximos dias, exigindo atenção redobrada com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Como se proteger do frio?

  • Hidrate-se;
  • Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele; se necessário, use hidratante;
  • Faça atividades físicas utilizando agasalho;
  • Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças respiratórias, típicas desta época do ano;
  • Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

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