Ranking do frio: veja as cidades mais frias de Minas nesta quarta-feira

O frio segue dando o tom dos primeiros dias do inverno em Minas Gerais. Na madrugada desta quarta-feira (24), cinco cidades do estado registraram temperaturas próximas ou inferiores a 10°C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A menor temperatura foi registrada em Manhuaçu, na Zona da Mata, onde os termômetros marcaram 8,2°C. Em seguida aparecem Rio Pardo de Minas, no Norte do estado, com 8,3°C, e Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, com 8,9°C.

Também figuram entre as cidades mais frias do estado Capelinha, com 10°C, e Florestal, com 10,9°C.

Menores temperaturas registradas em Minas Gerais

Manhuaçu: 8,2°C

Rio Pardo de Minas: 8,3°C

Araçuaí: 8,9°C

Capelinha: 10°C

Florestal: 10,9°C

Com os termômetros em queda, moradores dessas cidades precisaram reforçar os agasalhos durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã. O cenário é típico dos primeiros dias do inverno, estação que começou oficialmente em 21 de junho.

Segundo o Inmet, o inverno de 2026 deve ser menos rigoroso do que o registrado no ano passado. Ainda assim, a atuação de massas de ar frio tem provocado amanheceres gelados em diversas regiões mineiras, especialmente em áreas de maior altitude.

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A previsão é de que as manhãs e noites continuem frias nos próximos dias, exigindo atenção redobrada com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.