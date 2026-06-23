Alergias no inverno: prepare-se para um clima mais seco e quente em Minas

O inverno de 2026 em Minas Gerais promete ser atípico. A formação do fenômeno El Niño, prevista para o segundo semestre, deve alterar o padrão climático da estação, trazendo temperaturas mais elevadas e, principalmente, um tempo mais seco. Esse cenário exige atenção redobrada de quem sofre com alergias respiratórias, como rinite e asma, pois os gatilhos das crises também mudam.

Diferente de um inverno chuvoso que favorece mofo e ácaros, a previsão para 2026 aponta para uma redução das chuvas e da umidade relativa do ar. Com a maior permanência em locais fechados, a exposição a outros tipos de agentes irritantes, como poeira e poluentes suspensos no ar, aumenta consideravelmente.

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Por que um inverno seco e quente pode agravar as alergias?

O ar mais seco e as temperaturas acima da média criam um ambiente desafiador para o sistema respiratório. A baixa umidade resseca as mucosas do nariz e da garganta, que funcionam como uma barreira de proteção natural. Com essa defesa comprometida, o corpo fica mais vulnerável à entrada de vírus, bactérias e alérgenos.

Além disso, a falta de chuvas faz com que poluentes e poeira fiquem suspensos na atmosfera por mais tempo, aumentando a irritação das vias aéreas e a probabilidade de desencadear espirros, coriza, tosse e falta de ar em pessoas sensíveis.

Como se prevenir no inverno atípico de 2026

Adaptar a rotina é fundamental para atravessar a estação com mais qualidade de vida. As medidas de prevenção devem focar tanto na limpeza dos ambientes quanto na hidratação do corpo. Confira dicas práticas:

Cuidados essenciais para o tempo seco

Use umidificadores: Utilizar umidificadores, toalhas molhadas ou bacias com água nos cômodos ajuda a manter a umidade do ar em níveis confortáveis, principalmente durante a noite.

Hidrate-se constantemente: Beba bastante água ao longo do dia para manter o corpo e as vias respiratórias hidratadas de dentro para fora.

Lave o nariz com soro: A lavagem nasal com soro fisiológico é uma grande aliada, pois limpa e hidrata as mucosas, removendo partículas irritantes.

Cuidados gerais que continuam importantes

Mantenha a casa arejada: Mesmo com o tempo seco, é crucial abrir janelas para permitir a circulação do ar e evitar o acúmulo de poeira e outros alérgenos internos.

Higienize os ambientes: Dê preferência a aspiradores de pó com filtro HEPA e panos úmidos para a limpeza, evitando que a poeira se espalhe.

Lave roupas de cama: Troque e lave lençóis, fronhas e cobertores com frequência para eliminar os ácaros, que ainda podem estar presentes em colchões e travesseiros. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.