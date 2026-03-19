Rinite e alergias de outono: como a mudança no tempo afeta sua saúde

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A chegada do outono significa mais do que apenas temperaturas amenas e folhas caindo. Para muitas pessoas, a estação é sinônimo de uma rotina de espirros, coriza, tosse e olhos irritados. As crises de rinite e outras alergias respiratórias se tornam mais frequentes com a mudança de clima, transformando o período em um verdadeiro desafio para a saúde.

Essa piora nos quadros alérgicos ocorre por uma combinação de fatores. O ar tende a ficar mais seco e frio, o que por si só já irrita as vias aéreas. Além disso, a queda na temperatura faz com que as pessoas passem mais tempo em ambientes fechados e com menor circulação de ar, facilitando o contato com ácaros, poeira, mofo e pelos de animais.

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A variação brusca de temperatura, comum nesta época do ano, também é um gatilho importante para o sistema respiratório. Sair de um local aquecido para o frio da rua, por exemplo, pode desencadear uma crise em quem já tem predisposição a problemas como rinite e asma. O ar mais seco dificulta a dispersão de poluentes, que ficam concentrados e são facilmente inalados.

Como aliviar e prevenir os sintomas

Adotar alguns cuidados simples na rotina pode fazer uma grande diferença para passar pelo outono com mais tranquilidade e menos desconforto. Manter o corpo e o ambiente preparados para a estação é a melhor estratégia de prevenção. Confira algumas dicas práticas:

Mantenha os ambientes arejados: abra as janelas diariamente para permitir a circulação do ar e a entrada de luz solar. Isso ajuda a reduzir a concentração de ácaros e fungos.

Cuidado com a poeira: use panos úmidos para limpar a casa em vez de vassouras ou espanadores, que apenas espalham o pó. Dê atenção especial a cortinas, tapetes e bichos de pelúcia.

Lave roupas de cama com frequência: fronhas, lençóis e cobertores devem ser lavados com água quente, se possível, para eliminar os ácaros.

Beba bastante água: a hidratação é fundamental para manter as vias respiratórias umedecidas e fluidificar as secreções, facilitando sua eliminação.

Umidifique o ar: o uso de umidificadores de ar ou mesmo uma bacia com água no quarto pode ajudar a combater os efeitos do tempo seco, principalmente durante a noite.

Lave o nariz com soro fisiológico: a limpeza nasal remove partículas e impurezas que causam irritação, além de hidratar a mucosa, aliviando a congestão.

É importante ressaltar que, se os sintomas persistirem ou forem muito intensos, a recomendação é procurar um médico especialista, como um alergista ou otorrinolaringologista. Apenas um profissional pode oferecer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento mais adequado para cada caso.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.